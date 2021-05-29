Dân mạng 'loé mắt' trước dàn 'siêu xe' bằng cả gia tài của diễn viên Cát Tường

Sao Việt 29/05/2021 08:29

Diễn viên Cát Tường vừa đăng ảnh "ngày xửa ngày xưa", khoan bàn luận về nhan sắc thì cộng đồng mạng cũng phải "loé mắt" trước dàn xe khủng ngày xưa của nữ diễn viên.

Mới đây, diễn viên Cát Tường gây "choáng váng" cư dân mạng khi khoe dàn "siêu xe" mà mình từng "kinh" qua. So với thời điểm ấy, các chiếc xe Cát Tường được phỏng đoán rơi vào số tiền khủng lên 3,4 cây vàng. Người hâm mộ cũng phải trầm trồ về độ chịu chơi của cô. Nữ diễn viên "Đồng tiền xương máu" dí dỏm khoe về dàn xe "khủng" trên trang cá nhân, cô viết: "Em khoe hình tiếp nha... Điểm lại các chiếc xe của e."

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Diễn viên Cát Tường thả dáng bên dàn 'siêu xe' - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng thu hút người hâm mộ về độ "sang chảnh" của cô. Nhiều người còn nói rằng một xe của cô có thể bằng cả gia tài của họ.

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Cát Tường lúc nhỏ thả dáng bên siêu xe - Ảnh: FBNV
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Cát Tường chụp hình cùng với cha bên chiếc xe suzuki - Ảnh: FBNV
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Cát Tường đăng ảnh đi xe hơi, khán giả bình luận rằng: 'Thời đó mà có xe hơi là giàu lắm luôn!' - Ảnh: FBNV
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Cát Tường khoe thêm chiếc xe Dream, một khán giả liền vào bình luận: 'Thời điểm đó mà có chiếc xe này thật sự là giấc mơ của nhiều người như cái tên của nó' - Ảnh: FBNV
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Lại thêm một chiếc xe cánh én thời xưa - Ảnh: FBNV

Ngày xưa, nhà nào có chiếc xe máy để chạy là quý lắm rồi, đằng này nữ diễn viên còn "mạnh tay" khoe gia tài 4,5 chiếc và còn có cả xe hơi. Theo chia sẻ của cha Cát Tường trong một chương trình, ngày xưa ông làm nghề sửa xe và buôn bán xe. Đến thời điểm nọ, ông bị lừa mua lại 2 chiếc xe giá 4 chỉ vàng - thời điểm đó là số tiền rất lớn, nhưng cuối cùng bị công an tịch thu vì ông mua nhầm xe ăn cắp. Ông bán hết nhà cửa để trả nợ dẫn đến phá sản phải rời quê ngược vô Vĩnh Long sinh sống.

Đến khu cách ly thăm con gái, Cát Tường khiến dân mạng nghẹn lòng khi chỉ dám đứng nhìn từ xa

Đến khu cách ly thăm con gái, Cát Tường khiến dân mạng nghẹn lòng khi chỉ dám đứng nhìn từ xa

Trong đoạn video mới nhất ghi lại hành trình thăm con gái tại khu cách ly tập trung ở Bạc Liêu, Cát Tường khiến nhiều người xót xa.

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