'Công chúa bong bóng' Bảo Thy đón tuổi mới 33: Nhan sắc ‘đỉnh của chóp’, tiền tài không thiếu, quả là khiến người ta ganh tị

Sao Việt 02/06/2021 16:04

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy đã chính thức bước qua tuổi 33.

Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thy đăng ảnh thông báo "công chúa bong bóng" đã chính thức bước sang tuổi 33. Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ cũng đã vào chúc mừng sinh nhật nữ ca sĩ. Ở tuổi 33, Bảo Thy vẫn thần thái ngời ngời, nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên phong độ của cô “công chúa bong bóng” đầy ngọt ngào ngày nào.

bao thy 5
Chúc mừng sinh nhật 'công chúa' Bảo Thy 

Bảo Thy từng là ca sĩ tuổi teen làm bao bạn trẻ điên đảo với các ca khúc siêu dễ thương đi cùng thanh xuân của các thế hệ 8X, 9X. Cô gắn với biệt danh “công chúa bong bóng” nhờ vào một bài hát cùng tên. Dần theo thời gian, phong cách âm nhạc của cô cũng trở nên chững chạc và sâu sắc hơn với những ca khúc như: Lưng chừng hạnh phúc, Con tim anh nằm đâu, Ngộ nhận,...

bao thy 1
'Công chúa bong bóng' Bảo Thy 

Bước vào làng giải trí nhiều năm, Bảo Thy vẫn không thay đổi gì nhiều, nếu có chỉ có thể là đẹp hơn, thành công và giàu có hơn. Hiện nay, nữ ca sĩ khá vắng bóng trên các sân khấu cũng như sự kiện truyền thông lớn, nhưng sức hút của Bảo Thy đối với người hâm mộ vẫn không hề sụt giảm.

bao thy 2
Không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí, vị trí của ca sĩ Bảo Thy trong lòng người hâm mộ vẫn không thay đổi 

Từ bản hit “Công chúa bong bóng” bước ra đời thực, Bảo Thy vẫn là công chúa. Về làm vợ đại gia Phan Lĩnh, Bảo Thy được chồng yêu thương cưng chiều hết mực. Cuộc sống màu hồng của cô nàng sau kết hôn với đại gia Phan Lĩnh khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi cô được làm dâu hào môn, không cần lo toan chăm sóc gia đình nội ngoại, cũng chưa bận tâm chuyện sinh con, tận hưởng cuộc sống sang chảnh.

bao thy 3
Bảo Thy thường xuyên có những chuyến du lịch sang chảnh, tận hưởng các dịch vụ xa hoa khiến bao người trầm trồ ngưỡng mộ
bao thy 4
Cuộc sống đẹp như mơ, như thơ của 'công chúa' Bảo Thy: không cần lo gì, chỉ lo đi du lịch

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thuý Loan, sinh năm 1988 tại TP.HCM, là một trong những tên tuổi thành công với dòng nhạc teen pop thập niên 2000. Ngoài ca hát, Bảo Thy còn đóng phim và làm MC. Hiện tại, nữ ca sĩ hầu như không còn hoạt động nghệ thuật mà tập trung kinh doanh và tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và sang chảnh.

Ảnh: FBNV

Bảo Thy diện áo ‘tàng hình’ khoe vòng 1 căng tròn nhưng đáng chú ý là vòng 2 nhô lớn, CĐM nghi vấn mang thai con đầu lòng?

Bảo Thy diện áo ‘tàng hình’ khoe vòng 1 căng tròn nhưng đáng chú ý là vòng 2 nhô lớn, CĐM nghi vấn mang thai con đầu lòng?

Mới đây, Bảo Thy đăng ảnh đi biển với "body bốc lửa" nhưng cộng đồng mạn chỉ chú ý tới vòng 2 lớn lùm lùm, dự là nhà đại gia Phan Lĩnh sắp đón thành viên mới?

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thy ca sĩ Bảo Thy Công chúa bong bóng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 4 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"