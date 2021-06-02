'Công chúa bong bóng' Bảo Thy đón tuổi mới 33: Nhan sắc ‘đỉnh của chóp’, tiền tài không thiếu, quả là khiến người ta ganh tị

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy đã chính thức bước qua tuổi 33.
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Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thy đăng ảnh thông báo "công chúa bong bóng" đã chính thức bước sang tuổi 33. Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ cũng đã vào chúc mừng sinh nhật nữ ca sĩ. Ở tuổi 33, Bảo Thy vẫn thần thái ngời ngời, nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên phong độ của cô “công chúa bong bóng” đầy ngọt ngào ngày nào.
Bảo Thy từng là ca sĩ tuổi teen làm bao bạn trẻ điên đảo với các ca khúc siêu dễ thương đi cùng thanh xuân của các thế hệ 8X, 9X. Cô gắn với biệt danh “công chúa bong bóng” nhờ vào một bài hát cùng tên. Dần theo thời gian, phong cách âm nhạc của cô cũng trở nên chững chạc và sâu sắc hơn với những ca khúc như: Lưng chừng hạnh phúc, Con tim anh nằm đâu, Ngộ nhận,...
Bước vào làng giải trí nhiều năm, Bảo Thy vẫn không thay đổi gì nhiều, nếu có chỉ có thể là đẹp hơn, thành công và giàu có hơn. Hiện nay, nữ ca sĩ khá vắng bóng trên các sân khấu cũng như sự kiện truyền thông lớn, nhưng sức hút của Bảo Thy đối với người hâm mộ vẫn không hề sụt giảm.
Từ bản hit “Công chúa bong bóng” bước ra đời thực, Bảo Thy vẫn là công chúa. Về làm vợ đại gia Phan Lĩnh, Bảo Thy được chồng yêu thương cưng chiều hết mực. Cuộc sống màu hồng của cô nàng sau kết hôn với đại gia Phan Lĩnh khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi cô được làm dâu hào môn, không cần lo toan chăm sóc gia đình nội ngoại, cũng chưa bận tâm chuyện sinh con, tận hưởng cuộc sống sang chảnh.
Bảo Thy tên thật Trần Thị Thuý Loan, sinh năm 1988 tại TP.HCM, là một trong những tên tuổi thành công với dòng nhạc teen pop thập niên 2000. Ngoài ca hát, Bảo Thy còn đóng phim và làm MC. Hiện tại, nữ ca sĩ hầu như không còn hoạt động nghệ thuật mà tập trung kinh doanh và tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và sang chảnh.
Ảnh: FBNV