'Công chúa bong bóng' Bảo Thy đón tuổi mới 33: Nhan sắc ‘đỉnh của chóp’, tiền tài không thiếu, quả là khiến người ta ganh tị

Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thy đăng ảnh thông báo "công chúa bong bóng" đã chính thức bước sang tuổi 33. Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ cũng đã vào chúc mừng sinh nhật nữ ca sĩ. Ở tuổi 33, Bảo Thy vẫn thần thái ngời ngời, nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên phong độ của cô “công chúa bong bóng” đầy ngọt ngào ngày nào.

Chúc mừng sinh nhật 'công chúa' Bảo Thy

Bảo Thy từng là ca sĩ tuổi teen làm bao bạn trẻ điên đảo với các ca khúc siêu dễ thương đi cùng thanh xuân của các thế hệ 8X, 9X. Cô gắn với biệt danh “công chúa bong bóng” nhờ vào một bài hát cùng tên. Dần theo thời gian, phong cách âm nhạc của cô cũng trở nên chững chạc và sâu sắc hơn với những ca khúc như: Lưng chừng hạnh phúc, Con tim anh nằm đâu, Ngộ nhận,...