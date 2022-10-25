Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau

Sao Việt 25/10/2022 05:01

Trái ngược với quan niệm chị dâu - em chồng luôn khó thuận hòa, các sao Việt này không chỉ phá vỡ mọi nhận định xưa cũ của xã hội mà còn khẳng định dù không chung huyết thống nhưng đối với anh chị em nhà chồng vẫn có thể thân thiết như ruột thịt, thậm chí sẵn sàng ra mặt ủng hộ nhau mọi thời điểm.

Lê Âu Ngân Anh

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 1

Mới đây dân tình được một phen bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ khi "Hoa hậu Đại Dương" Lê Âu Ngân Anh công khai chồng sắp cưới là BTV nổi tiếng - Phan Tô Ny, bên cạnh đó cô còn khiến dân tình ngưỡng mộ khi có mối quan hệ tốt đẹp với em gái của chồng sắp cưới. 

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 2

Theo những tương tác thân thiết trên mạng xã hội lẫn những ảnh chụp ngoài đời khiến mọi người đều tin chắc rằng em gái BTV Phan Tô Ny rất yêu mến Ngân Anh và luôn mong chờ ngày hai chị em sớm trở thành đồng minh của nhau.

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 3

Cả 2 thân thiết như 2 chị em ruột thịt, dù chưa về chung một nhà nhưng nàng hậu đã "bày mưu tính kế" hợp lực để làm BTV Phan Tô Ny phải "đảo điên".

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 4

Phương Nga

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 5

10/10 vừa qua, Á hậu Phương Nga và nam diễn viên Bình An đã tổ chức lễ ăn hỏi ấm cúng dưới sự chứng kiến của họ hàng 2 bên và những người thân bạn bè. Cả 2 khiến dân tình ngưỡng mộ khi trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng sắp chính thức về chung một nhà. 

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 6

Ngoài mối tình cực ngọt bên cạnh “chồng điển trai” Bình An, nàng Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 còn khiến ai nấy cũng phải phát ganh tỵ với sự thân thiết với em gái của chồng sắp cưới. Cả 2 thường xuyên cập nhật những hình ảnh thân thiết như “chị em guột” thật sự. 

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 7

Thậm chí, Phương Nga còn chia sẻ lại bài đăng bị em gái Bình An "hăm dọa" vô cùng dễ thương trước khi về làm dâu. Theo đó, em chồng của Phương Nga đã nhắn nhủ với cô rằng: "4 năm trước chị đăng quang Á hậu, 4 năm sau chị đăng quang ngôi vị chị dâu em. Chào mừng chị đến với thế giới của giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng".

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 8

Đông Nhi

Có thể nói đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng là dám cưới thế kỷ hot bậc nhất trong showbiz Việt. Trải qua hơn 10 năm yêu nhau, cặp vợ chồng cuối cùng cũng đã hạnh phúc, viên mãn. 

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 9

Ngoài mối tình ai cũng biết với chồng, Đông Nhi cũng được phát tinh ý phát hiện cô nàng và em gái của Ông Cao Thắng - Ông Thoại Liên có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp.  

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 10
Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 11

Tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng cặp chị dâu - em chồng này lại vô cùng thân thiết. Vào mỗi dịp tái ngộ, Đông Nhi và Thoại Liên không quên ghi lại những khoảnh khắc thân thiết với nhau như chị em ruột thịt. Trên mạng xã hội, chủ hit Bad Boy thường xuyên tương tác, bông đùa với em chồng làm dân tình quan tâm.

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 12

Thủy Tiên

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 13

Nữ ca sĩ Thủy Tiên trước khi bị thị phi liên quan đến chuyện kêu gọi ủng hộ bảo lũ thì luôn được biết đến là người có tấm lòng nhân hậu vô cùng. Cô và Công Vinh có mối tình cực kỳ đẹp và cuộc sống hôn nhân viên mãn, êm ấm, cô còn rất được lòng gia đình Công Vinh và đặc biệt là cô em chồng Khánh Chi. Cả hai chị em không ít lần khiến dân tình nhận nhầm là chị em ruột khi sở hữu nhiều đặc điểm giống nhau.

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 14

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, Thủy Tiên và Khánh Chi rất thường xuyên đi du lịch, mua sắm cùng nhau. Đặc biệt, Khánh Chi đã không ít lần công khai bày tỏ sự yêu thương của mình dành cho chị dâu trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Có thể nói mối quan hệ của họ còn thân thiết hơn chị em ruột thịt khiến Công Vinh nhiều lần than vãn bị cho ra rìa.

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 15
Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 16

Tăng Thanh Hà 

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 17

Lấy chồng hào môn, gia đình giàu có bậc nhất Việt Nam, Tăng Thanh Hà vẫn giữ vị trí là nàng dâu "đắt giá" nhất showbiz Việt khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Tăng Thanh Hà luôn được biết đến là “ngọc nữ màn ảnh Việt” nhưng xét về độ nổi tiếng, có lẽ gia đình chồng, đặc biệt là em chồng của cô cũng không hề kém cạnh.

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 18

Em chồng của Tăng Thanh Hà nổi tiếng với biệt danh “richkid” chịu chơi nhất Việt Nam - Tiên Nguyễn. Sinh ra trong gia đình giàu có, cô nàng Tiên Nguyễn cũng là một tay chơi hàng hiệu khét tiếng, tuy nhiên cô luôn có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp với chị dâu của mình. 

Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 19
Chị dâu - em chồng thân thiết như ruột thịt, điều hiếm thấy ngoài đời thực nhưng lại có ở các cặp chị em dâu trong showbiz Việt sau - Ảnh 20

Nhiều năm nay ngôi sao Bỗng Dưng Muốn Khóc có mối quan hệ thân thiết với Tiên Nguyễn - cô em gái tài sắc vẹn toàn của Louis Nguyễn. Tiên Nguyễn rất thường xuyên góp mặt trong các sự kiện của anh trai và chị dâu Tăng Thanh Hà, cô thể hiện sự thân thiết và cử chỉ trìu mến, ngọt ngào với chị dâu của mình. 

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