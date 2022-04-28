Chất chơi như Ngọc Trinh, mặc kệ chỉ trích của dư luận, chị đây vẫn cứ đi du lịch sang chảnh và khoe vóc dáng, thần thái 'ngút trời' khiến netizen 'phát sốt'

Vừa qua, cái tên Ngọc Trinh đang là tâm điểm của sự chỉ trích của các anti fan ''nữ hoàng nội y'' khi cô nàng được cho là đã diện váy fake của thương hiệu REN. Thậm chí, cô nàng còn không gửi lời xin lỗi hay đưa ra lời giải thích về câu chuyện này. Hành động đó của người đẹp đã vấp phải nhiều làn sóng ý kiến trái chiều, khi một số bộ phận netizen cho rằng lẽ ra cô nên xin lỗi ngay khi biết mình đã làm sai.

Ngọc Trinh bị ''bốc phốt'' diện hàng fake - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khác lại hoàn toàn ủng hộ ''nữ hoàng nội y'' khi cho rằng việc ăn bận ra sao là tùy thuộc vào mỗi người, nên không thể bắt ép người này hay người kia phải bận theo đúng ý mình. Với lại những người này còn cho biết, Ngọc Trinh không tag tên thương hiệu này, nên việc nhãn hàng kia vô chỉ trích cô nàng là chuyện hoàn toàn vô lý.