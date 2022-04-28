Chất chơi như Ngọc Trinh, mặc kệ chỉ trích của dư luận, chị đây vẫn cứ đi du lịch sang chảnh và khoe vóc dáng, thần thái 'ngút trời' khiến netizen 'phát sốt'

Dường như việc vướng phải drama không đáng có trong thời gian gần đây, không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của ''nữ hoàng nội y'' khi cô nàng vừa đăng tải loạt ảnh khiến fan phải trầm trồ trước vẻ đẹp của mình trên MXH.
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Vừa qua, cái tên Ngọc Trinh đang là tâm điểm của sự chỉ trích của các anti fan ''nữ hoàng nội y'' khi cô nàng được cho là đã diện váy fake của thương hiệu REN. Thậm chí, cô nàng còn không gửi lời xin lỗi hay đưa ra lời giải thích về câu chuyện này. Hành động đó của người đẹp đã vấp phải nhiều làn sóng ý kiến trái chiều, khi một số bộ phận netizen cho rằng lẽ ra cô nên xin lỗi ngay khi biết mình đã làm sai.
Tuy nhiên, một số khác lại hoàn toàn ủng hộ ''nữ hoàng nội y'' khi cho rằng việc ăn bận ra sao là tùy thuộc vào mỗi người, nên không thể bắt ép người này hay người kia phải bận theo đúng ý mình. Với lại những người này còn cho biết, Ngọc Trinh không tag tên thương hiệu này, nên việc nhãn hàng kia vô chỉ trích cô nàng là chuyện hoàn toàn vô lý.
Tưởng chừng như drama như từ trên trời rơi xuống như vậy, sẽ khiến cho Ngọc Trinh phải mất một khoảng thời gian kha khá để lấy lại cân bằng, nhưng không bỏ mặc hết mọi lời đàm tiếu không hay về mình ngoài kia. Mới đây trên MXH của mình, người đẹp sinh năm 1989 vẫn đăng ảnh đi chơi du lịch sang chảnh và tỏa ra cực kỳ vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phía dưới bài đăng của cô nàng, rất nhiều người hâm mộ gửi lời khen và chúc cô mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Tóm lại, có thể thấy Ngọc Trinh vẫn đang hoàn toàn bình thản trước những lùm xùm không đáng có trong khoảng thời gian gần đây. Nhìn ''nữ hoàng nội y'' vui vẻ như vậy, nhiều người còn cho rằng cô nàng dường như đã quá quen với thị phi trong showbiz và một chuyện nhỏ nhặt như vừa rồi là chưa đủ để khiến Ngọc Trinh phải bận tâm.