Chăm diện đồ 'rẻ bèo' bị dân tình 'chê' làm 'mất mặt chồng', Xoài Non 'vô tình' đáp trả cực khéo léo

Xoài Non ngoài diện đồ hiệu đắt tiền, hot girl 2k2 còn ưu ái với cái item rẻ bèo trên "sốp pi".

Dù đã trở thành nàng dâu hào môn được nhiều người ngưỡng mộ, được chồng cưng chiều hết mực, có cuộc sống trong nhung lụa, nhưng mỹ nhân sinh năm 2002 vẫn có lối sống chi tiêu hợp lý, thích diện đồ "sốp pi" rẻ bèo xuống phố. Dù chỉ vài trăm nghìn, nhưng những trang phục và phụ kiện được hot girl 2k2 chưng diện vẫn toát lên khí chất riêng, không hề thua kém bất kì một đồ hiệu mắc tiền nào. Xoài Non cũng có sở thích săn sale như các cô gái hiện nay dù đã là dâu hào môn, được chồng yêu chiều hết mực Tuy có điều kiện gia đình dư dả, bà xã Xemesis vẫn duy trì thói quen săn đồ trên các trang mua sắm điện tử. Nhiều item được cô diện như giày cao gót, bông tai đều có giá vô cùng phải chăng nhưng vẫn tôn lên nét thanh lịch và sang trọng của Xoài Non.

Thậm chí cũng vì thói quen này mà hot girl nhận ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, cho rằng cô đang làm mất mặt chồng. Nhưng những ý kiến đó cũng sớm bị bác bỏ, nhiều khán giả tinh ý phát hiện trong cách phối đồ của cô nàng có rẻ có đắt, sự khéo léo, đáp trả nhẹ nhàng của cô nàng được một số dân tình dành lời khen ngợi. Liên tục diện những trang phục 'rẻ tiền', người đẹp bị cho là làm 'xấu mặt chồng' Mới đây, hot girl sinh năm 2002 vừa cập nhật những hình ảnh xinh đẹp khi đi chơi phố trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô diện thiết kế đơn giản với áo thun xanh có đường cắt eo quyến rũ cùng quần jeans năng động. Dù giá của bộ outfit này "chẳng bao nhiêu" nhưng fan lại choáng khi thấy chiếc đồng hồ mà Xoài Non đang đeo trên tay. Theo đó, đây là chiếc đồng hồ Franck Muller nạm kim cương, giá bán thị trường không dưới 300 triệu đồng.



Xoài Non đáp trả bằng cách phối đồng hồ đắt đỏ xuống phố với outfit rẻ bèo. Chiếc đồng hồ mà Xoài Non diện được Xemesis tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 19 Có thể thấy, cô khá ưu ái chiếc đồng hồ này, khi liên tục diện trong các sự kiện. Mới đây nhất, cô cũng đeo mẫu đồng hồ này khi cùng chồng đến dự đám cưới của streamer Bomman. Dù không diện các trang phục đắt tiền, nhưng người đẹp vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước những phụ kiện đắc giá đi kèm. Ngoài đồng hồ, mỹ nhân gốc Sài thành còn sở hữu loạt túi hiệu với giá trị lớn. Có thể thấy, những chiếc túi đắt đỏ được Xoài Non diện luôn có thiết kế bắt mắt và được cô phối một cách hợp lý cùng những bộ trang phục rẻ hơn. Chiếc túi YSL được mỹ nhân gốc Sài thành diện xuống phố có giá hơn 30 triệu đồng. Xoài Non điệu đà trong kiểu áo bèo nhún màu hồng neon kết hợp với chiếc túi đến từ nhà mốt Louis Vuitton. Chiếc túi Jacquemus Le Chiquito xanh pastel của Xoài Non sử dụng khéo đồng điệu với trang phục tạo nên tổng thể năng động nhưng không kém phần quyến rũ Không chỉ vậy, cô nàng cũng từng khiến dân tình 'choáng ngợp' bởi không gian toàn đồ hiệu đắt tiền của mình và ông xã. Không chỉ yêu thích các trang phục hay phụ kiện rẻ tiền, cô nàng cũng ưu ái cho nhiều món mỹ phẩm làm đẹp có giá cả học sinh. Có thể nói, Xoài Non là cô dâu hào môn có lối sống vô cùng bình dân, chính những điều giản dị, gần gũi này, mà hot girl ngày càng được nhiều người yêu mến.

Bà xã của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xoài Non ngọt lịm trong những lần diện trang phục màu hồng Màu hồng là màu sắc được nhiều chị em ưa chuộng nhưng không phải ai cũng can đảm thử sức, Xoài Non vẫn tự tin 'cân' trọn bộ từ đậm đến nhạt.

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