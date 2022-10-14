Chăm diện đồ 'rẻ bèo' bị dân tình 'chê' làm 'mất mặt chồng', Xoài Non 'vô tình' đáp trả cực khéo léo

Xoài Non ngoài diện đồ hiệu đắt tiền, hot girl 2k2 còn ưu ái với cái item rẻ bèo trên "sốp pi".
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Dù đã trở thành nàng dâu hào môn được nhiều người ngưỡng mộ, được chồng cưng chiều hết mực, có cuộc sống trong nhung lụa, nhưng mỹ nhân sinh năm 2002 vẫn có lối sống chi tiêu hợp lý, thích diện đồ "sốp pi" rẻ bèo xuống phố. Dù chỉ vài trăm nghìn, nhưng những trang phục và phụ kiện được hot girl 2k2 chưng diện vẫn toát lên khí chất riêng, không hề thua kém bất kì một đồ hiệu mắc tiền nào.
Tuy có điều kiện gia đình dư dả, bà xã Xemesis vẫn duy trì thói quen săn đồ trên các trang mua sắm điện tử. Nhiều item được cô diện như giày cao gót, bông tai đều có giá vô cùng phải chăng nhưng vẫn tôn lên nét thanh lịch và sang trọng của Xoài Non.
Thậm chí cũng vì thói quen này mà hot girl nhận ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, cho rằng cô đang làm mất mặt chồng. Nhưng những ý kiến đó cũng sớm bị bác bỏ, nhiều khán giả tinh ý phát hiện trong cách phối đồ của cô nàng có rẻ có đắt, sự khéo léo, đáp trả nhẹ nhàng của cô nàng được một số dân tình dành lời khen ngợi.
Mới đây, hot girl sinh năm 2002 vừa cập nhật những hình ảnh xinh đẹp khi đi chơi phố trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô diện thiết kế đơn giản với áo thun xanh có đường cắt eo quyến rũ cùng quần jeans năng động. Dù giá của bộ outfit này "chẳng bao nhiêu" nhưng fan lại choáng khi thấy chiếc đồng hồ mà Xoài Non đang đeo trên tay. Theo đó, đây là chiếc đồng hồ Franck Muller nạm kim cương, giá bán thị trường không dưới 300 triệu đồng.
Dù không diện các trang phục đắt tiền, nhưng người đẹp vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước những phụ kiện đắc giá đi kèm. Ngoài đồng hồ, mỹ nhân gốc Sài thành còn sở hữu loạt túi hiệu với giá trị lớn. Có thể thấy, những chiếc túi đắt đỏ được Xoài Non diện luôn có thiết kế bắt mắt và được cô phối một cách hợp lý cùng những bộ trang phục rẻ hơn.
Không chỉ vậy, cô nàng cũng từng khiến dân tình 'choáng ngợp' bởi không gian toàn đồ hiệu đắt tiền của mình và ông xã.
Không chỉ yêu thích các trang phục hay phụ kiện rẻ tiền, cô nàng cũng ưu ái cho nhiều món mỹ phẩm làm đẹp có giá cả học sinh.
Có thể nói, Xoài Non là cô dâu hào môn có lối sống vô cùng bình dân, chính những điều giản dị, gần gũi này, mà hot girl ngày càng được nhiều người yêu mến.