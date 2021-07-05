'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga 'sát thương' CĐM khi đu dây khoe trọn 'vòng 3 nguy hiểm' trong bộ đồ tàng hình ưa thích

Cứ mỗi lần xuất hiện trên mặt báo, Quỳnh Nga lại khiến người ta phải trầm trồ từ cách này đến cách khác.

Diễn viên Quỳnh Nga từ lâu đã nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn chỉnh của mình. Không ít lần cô nàng "cá sấu chúa" khoe khéo những "đường cong nguy hiểm" của mình lên mạng xã hội khiến ai nấy đều phải xuýt xoa. Đối với những ai thường xuyên theo dõi Quỳnh Nga tren MXH đều biết nữ diễn viên là một người "cuồng vận đông" với một lịch trình luyện tập rất chăm chỉ và còn tự mình xây dựng các chế độ ăn lành mạnh. Có thể nói, body nuột nà của cô ở tuổi 32 là mơ ước của nhiều phụ nữ.

Quỳnh Nga nổi tiếng với thân hình bốc lửa - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang các nhân của mình, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con lại có dịp làm cho mọi người "chảy mồ hôi hột" khi đăng tải bức ảnh cô đang luyện tập bộ môn đu dây để tăng cường độ dẻo dai cho cơ thể. Nhưng thay vì trầm trồ khen ngợi khả năng dẻo dai của cô, nghìn đôi mắt lại chăm chú vào vòng 3 phập phồng qua bộ đồ tập màu nude ôm trọn cơ thể. Đã vậy, bức ảnh còn kèm theo đôi dòng trạng thái đầy khiêu khích: "Phụ nữ như đường cong. Đường càng cong càng nguy hiểm...". Khiến ai nấy đều phải tấm tắc khen đúng. Quả thật rất nguy hiểm...

Bài đăng kèm hình ảnh của Quỳnh Nga - Ảnh: Chụp màn hình Thời gian gần đây, cô và nam diễn viên Việt Anh bị dính vào tin đòn yêu nhau khi liên tục xuất hiện tình tứ bên nhau. Tuy vậy cả 2 phủ nhận và nói rằng mối quan hệ giữa 2 người chỉ là bạn bè và anh em thân thiết vì cùng chơi chung với một nhóm bạn. Nữ diễn viên đặc biệt có sở thích mặc đồ nude - Ảnh: FBNV Quỳnh Nga chia sẻ qua trang cá nhân: "Thật ra mọi người cứ nghĩ quá. Hai anh em chúng tôi chỉ chơi chung một hội thôi". Về phía Việt Anh, anh khẳng định mối quan hệ giữa anh và Quỳnh Nga chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết. "Tôi và Quỳnh Nga đã trả lời nhiều lần về vấn đề này rồi. Tôi nghĩ nên để mọi người tự hiểu thì hơn. Có lẽ do bọn tôi cùng chơi chung nhóm bạn thân, đi đâu làm gì đều không thiếu một ai nên dễ bị mọi người hiểu như vậy". Việt Anh và Quỳnh Nga đều phủ nhận mối quan hệ của cả 2 nhưng dân tình vẫn liên tục 'đẩy thuyền' - Ảnh: Internet Chia sẻ với truyền thông, Quỳnh Nga bật mí trong năm 2021 này, cô sẽ gặp lại khán giả qua một bộ phim mới trong thời gian gần nhất. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn dự định sẽ mở trung tâm dạy yoga và nhảy múa tại Hà Nội và TP.HCM.

Hoài Lâm lần đầu lộ diện sau khi vợ cũ có tình mới, đáng chú ý là nét mặt tươi tắn thấy rõ Sau biến cố lớn trong hôn nhân, Hoài Lâm chưa từng lên tiếng về bất kỳ điều gì vè vợ cũ. Mới đây, nam ca sĩ đã có lần lộ diện đàu tiên sau một khoảng thời gian dài "im hơi lặng tiếng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-sau-chua-quynh-nga-sat-thuong-cdm-khi-du-day-khoe-tron-vong-3-nguy-hiem-trong-bo-do-tang-hinh-ua-thich-411251.html