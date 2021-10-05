Bị nghi tiếp tục nhận quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, netizen công kích NS Hồng Vân: 'Coi chừng bị phạt nặng'

Trang Fanpage của NSND Hồng Vân liên tục bị antifan công kích suốt thời gian qua.

Thời gian qua, các nghệ sĩ Việt liên tục vướng nhiều ồn ào về việc quảng cáo sản phẩm kém chất lượng gây hại cho người tiêu dùng, trong đó có NSND Hồng Vân. Mặc dù, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng cúi đầu xin lỗi đến người hâm mộ nhưng hình ảnh và uy tín đã bị ảnh hưởng nặng nề. Mới đây, trên trang Fanpage chính chủ, nghệ sĩ Hồng Vân lại một lần nữa chia sẻ về một ứng dụng chăm sóc sức khoẻ. Tất nhiên, lần này, nhiều khán giả cũng tỏ ra hoài nghi về chất lượng sản phẩm mà nữ nghệ sĩ nhận quảng cáo để kiếm tiền.

Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ về một ứng dụng chăm sóc sức khoẻ bản thân - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài viết, nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều về sản phẩm. Điều này khiến nghệ sĩ Hồng Vân buộc lòng phải lên tiếng giải thích. Cô khẳng định, đây là ứng dụng miễn phí và không nhận thù lao cho việc quảng bá này. Nghệ sĩ Hồng Vân bộc bạch: "Đây là dự án cộng đồng của Bộ Y Tế mà nó rất cần thiết để theo dõi tình hình sức khỏe. Vân không quảng cáo mà là chia sẻ đến mọi người để cùng nhau lo cho sức khỏe của mình và người thân. Ai cần thì tìm hiểu, ai đã hiểu rồi thì có thể lướt qua, đừng comment những từ không hay, xin cảm ơn".

NS Hồng Vân không né tránh ý kiến trái chiều mà chọn cách chia sẻ nhẹ nhàng - Ảnh: Chụp màn hình Dù vậy, antifan vẫn không chịu "buông tha" mà liên tục mỉa mai về hoạt động quảng cáo của NS Hồng Vân. Trước đó, Hồng Vân cũng từng gửi lời xin lỗi về việc đã quảng cáo sản phẩm kém chất lượng và nhận lỗi vì thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín của sản phẩm: "Trước khi nhận quảng cáo, Vân có xem xét giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn của cục y tế. Tuy nhiên, đoạn phim quảng cáo lại làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng, khiến khán giả bức xúc. Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo... Vân chân thành cảm ơn mọi người đã giúp Vân nhận ra được những việc làm chưa đúng của mình".

NSND Hồng Vân nhận 'bão gạch đá' khi chia sẻ về chiến dịch gây quỹ tại Sài Gòn Dù chia sẻ dự án thiện nguyện ý nghĩa, nhưng nữ nghệ sĩ Hồng Vân vẫn bị cư dân mạng chỉ trích dưới bài viết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nghi-tiep-tuc-nhan-quang-cao-san-pham-kem-chat-luong-netizen-cong-kich-ns-hong-van-coi-chung-bi-phat-nang-428866.html