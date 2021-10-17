Sau khi bị nam ca sĩ Long Nhật kéo vào lùm xùm, thậm chí đồn "anh Ba đang rất giận Hồ Văn Cường" khiến nhiều người hiểu lầm, danh ca Ngọc Sơn mới đây đã lên tiếng đính chính thông tin, đồng thời tiếp tục có bài đăng nói rõ đang nhờ người em kết nghĩa thân thiết, đồng thời là đại gia đình đám làng chứng khoán là "bầu Thụy" tìm kiếm giúp mình và ngỏ ý nâng đỡ Hồ Văn Cường. Nguyên văn bài đăng như sau:

"Hãy giang tay bảo vệ trẻ em. Mấy hôm nay, người em trai kết nghĩa của Ngọc Sơn (Nguyễn Đức Thụy- Bầu Thụy) có nói anh Ba Ngọc Sơn tìm cách liên lạc với Hồ Văn Cường để bầu Thụy và Ngọc Sơn giúp đỡ Hồ Văn Cường chứ em thấy tội nghiệp thằng bé. Ngọc Sơn đã chuyển lời lại với trợ lý tìm cách liên lạc giúp đỡ theo đúng tâm nguyện của 2 anh em… P/s : Hãy mở lòng yêu thương, giúp đỡ nhau, vui lòng không bình luận câu nào đụng chạm đến bất kỳ một ai nhé, xin cảm ơn".