"Ông hoàng nhạc sến" bị đồn oan đang giận Hồ Văn Cường, ngay lập tức Ngọc Sơn đã tìm gặp "em trai kết nghĩa" đại gia nhờ giúp đỡ tìm kiếm nâng đỡ cậu bé.
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Sau khi bị nam ca sĩ Long Nhật kéo vào lùm xùm, thậm chí đồn "anh Ba đang rất giận Hồ Văn Cường" khiến nhiều người hiểu lầm, danh ca Ngọc Sơn mới đây đã lên tiếng đính chính thông tin, đồng thời tiếp tục có bài đăng nói rõ đang nhờ người em kết nghĩa thân thiết, đồng thời là đại gia đình đám làng chứng khoán là "bầu Thụy" tìm kiếm giúp mình và ngỏ ý nâng đỡ Hồ Văn Cường. Nguyên văn bài đăng như sau:
"Hãy giang tay bảo vệ trẻ em. Mấy hôm nay, người em trai kết nghĩa của Ngọc Sơn (Nguyễn Đức Thụy- Bầu Thụy) có nói anh Ba Ngọc Sơn tìm cách liên lạc với Hồ Văn Cường để bầu Thụy và Ngọc Sơn giúp đỡ Hồ Văn Cường chứ em thấy tội nghiệp thằng bé. Ngọc Sơn đã chuyển lời lại với trợ lý tìm cách liên lạc giúp đỡ theo đúng tâm nguyện của 2 anh em… P/s : Hãy mở lòng yêu thương, giúp đỡ nhau, vui lòng không bình luận câu nào đụng chạm đến bất kỳ một ai nhé, xin cảm ơn".
Trước khi anh trai kết nghĩa mở lời, ông bầu bóng đá đình đám, đồng thời lạ vị đại gia đứng thứ 6 trên sàn chứng khoán, "bầu Thụy" cũng đã có động thái đăng đàn trên trang cá nhân bày tỏ sự ngưỡng mộ Hồ Văn Cường và muốn nâng đỡ em sau này: "Mình thần tượng danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và cố ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh 3 danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát. Và học đại học!".
Hiện tại, dù có rất nhiều lời mời gọi Hồ Văn Cường đầu quân về công ty cũng như nhiều hợp đồng quảng cáo đang chờ "cậu bé dân ca" "phê duyệt", thế nhưng mãi đến tận hiện tại, hoạt động của Hồ Văn Cường vẫn là một dấu chấm hỏi to lớn đối với người hâm mộ và công chúng quan tâm.