3 năm sau hôn lễ đình đám, Đàm Thu Trang bất ngờ hé lộ đoạn clip với những bí mật chưa từng được tiết lộ tại lễ cưới, tất cả là vì hành động này của bé Suchin

Cường Đô La và Đàm Thu Trang trong những năm gần đây luôn được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt, kết hôn được một thời gian đã lâu nhưng 2 người vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Cả 2 luôn khiến người xem phải ghen tị trước những khoảnh khắc hạnh phúc bên con cái, một số bộ phận netizen còn xem gia đình của 2 người như là hình mẫu gia đình hạnh phúc để họ hướng đến sau này.

Đàm Thu Trang và Cương Đô La - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Cường Đô La và vợ còn là những ông bố, bà mẹ nghiện con chính hiệu khi luôn dành thời gian chăm sóc hai con mỗi lúc, mỗi nơi. Mới đây, nhân dịp nửa đêm dậy thay bỉm cho con, Đàm Thu Trang bất ngờ nhớ lại lúc còn là vợ chồng son tự do đi muôn nơi nên mới chia sẻ lại clip này cho đỡ nhớ.