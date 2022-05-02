3 năm sau hôn lễ đình đám, Đàm Thu Trang bất ngờ hé lộ đoạn clip với những bí mật chưa từng được tiết lộ tại lễ cưới, tất cả là vì hành động này của bé Suchin

Sao Việt 02/05/2022 15:17

Mới đây, Đàm Thu Trang đã có những bật mí nhỏ về clip chưa từng được công bố trước đó tại lễ cưới của cả 2.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang trong những năm gần đây luôn được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt, kết hôn được một thời gian đã lâu nhưng 2 người vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Cả 2 luôn khiến người xem phải ghen tị trước những khoảnh khắc hạnh phúc bên con cái, một số bộ phận netizen còn xem gia đình của 2 người như là hình mẫu gia đình hạnh phúc để họ hướng đến sau này. 

3 năm sau hôn lễ đình đám, Đàm Thu Trang bất ngờ hé lộ đoạn clip với những bí mật chưa từng được tiết lộ tại lễ cưới, tất cả là vì hành động này của bé Suchin - Ảnh 1
Đàm Thu Trang và Cương Đô La - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Cường Đô La và vợ còn là những ông bố, bà mẹ nghiện con chính hiệu khi luôn dành thời gian chăm sóc hai con mỗi lúc, mỗi nơi. Mới đây, nhân dịp nửa đêm dậy thay bỉm cho con, Đàm Thu Trang bất ngờ nhớ lại lúc còn là vợ chồng son tự do đi muôn nơi nên mới chia sẻ lại clip này cho đỡ nhớ.

3 năm sau hôn lễ đình đám, Đàm Thu Trang bất ngờ hé lộ đoạn clip với những bí mật chưa từng được tiết lộ tại lễ cưới, tất cả là vì hành động này của bé Suchin - Ảnh 2
Bài đăng mới nhất của cô nàng trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
3 năm sau hôn lễ đình đám, Đàm Thu Trang bất ngờ hé lộ đoạn clip với những bí mật chưa từng được tiết lộ tại lễ cưới, tất cả là vì hành động này của bé Suchin - Ảnh 3
Cường Đô La cho thấy bản thân cực nghiện ''con gái'' khi đi đâu cũng muốn phải theo bé Suchin - Ảnh: chụp màn hình

Đáng chú ý, trong đoạn clip kéo dài hơn 2 phút có những khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào mà khán giả chưa từng nhìn thấy trước đó của cặp đôi ''trai tài, gái sắc''.

Có thể thấy, cặp đôi vẫn đang có những ngày tháng chung sống bên cạnh nhau cực kỳ hạnh phúc kể từ khi về chung một nhà với nhau. 

Bé Suchin thể hiện tình cảm với mẹ, biểu cảm buồn của Đàm Thu Trang gây tranh cãi, sự thật đằng sau đó khiến ai nấy đều 'xúc động'

Bé Suchin thể hiện tình cảm với mẹ, biểu cảm buồn của Đàm Thu Trang gây tranh cãi, sự thật đằng sau đó khiến ai nấy đều 'xúc động'

Mới đây, Đàm Thu Trang đã chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai mẹ con, nhưng vẻ mặt có phần buồn của cô nàng là điều khiến netizen 'khó hiểu'.

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Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô la bé Suchin

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