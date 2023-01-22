2 nàng hậu tuổi Mão nổi tiếng Vbiz có sự nghiệp và cuộc sống viên mãn nhưng cực kín tiếng

Thùy Lâm với chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng: 88 - 60 - 90 cm, nặng 50kg, cô đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Ngoài vương miện cao quý nhất, Thùy Lâm còn giành giải "Hoa hậu Tài năng", "Người đẹp được khán giả yêu thích nhất" (bầu chọn qua Internet) và "Người đẹp ứng xử hay nhất".

Hoa hậu Thùy Lâm sinh năm 1987, chính là Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam, đăng quang năm 2008.

Thùy Lâm được xem là Hoa hậu bí ẩn của làng showbiz Việt. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2008, Hoa hậu Thùy Lâm sống khép kín và cô không có hứng thú lấn sân vào làng giải trí. Chỉ gần 1 năm sau đăng quang, người đẹp gốc Thái Bình quyết định lên xe hoa với chồng là tiến sĩ ngành Kinh tế.

Trong khi đó dù đã là mẹ 3 con và ở ẩn nhiều năm nhưng Thuỳ Lâm vẫn giữ được vóc dáng chuẩn cùng nhan sắc được nhận xét là ngày càng mặn mà, gợi cảm. Công việc chính của Thuỳ Lâm hiện tại là kinh doanh và chăm sóc 2 nhóc tì. Kết hôn được hơn 10 năm nhưng đến nay Thuỳ Lâm vẫn được ông xã hết mực cưng chiều, yêu thương, chăm sóc.

Đến thời điểm hiện tại, dù đã là bà mẹ 3 con song Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ.

Hoa hậu Hương Giang

Hoa hậu Hương Giang (tên đầy đủ là Trần Thị Hương Giang) sinh 1987 tại Hải Dương. Hương Giang là một hoa hậu, người mẫu thời trang, MC và giám khảo sắc đẹp tại Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1987 từng thử sức và chinh chiến tại nhiều cuộc thi hoa hậu lớn nhỏ khác nhau và đạt nhiều thành tích trên con đường phát triển sự nghiệp của mình.

Năm 2009, Hương Giang tranh tài ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu, tổ chức tại Mỹ, và giành danh hiệu Á hậu 2. Cùng năm, người đẹp gốc Hải Dương “chinh chiến” ở Miss World, đạt thành tích top 16 chung cuộc.

Hoa hậu Hương Giang kết hôn với ông xã làm việc trong ngành Hàng không người Trung Quốc vào năm 2010. Tổ ấm của cô lần lượt đón thêm 2 thành viên mới là bé Tiểu Panda (sinh năm 2013) và bé Polar (sinh năm 2016). Gần như rút lui khỏi showbiz, Hoa hậu Hương Giang tập trung cho công việc tại một tổ chức phi chính phủ và dành nhiều tâm huyết để chăm sóc 2 con gái.

Là một trong những mỹ nhân V-biz “phá lệ” khi không lấy chồng đại gia và rời xa hào quang lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, Hoa hậu Hương Giang ít nhiều cũng từng khiến nhiều người nuối tiếc.

Hoa hậu Hương Giang mãn nguyện với tổ ấm hạnh phúc bên ông xã người Trung Quốc cùng hai con gái xinh xắn, đáng yêu.