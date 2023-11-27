Trương Bá Chi từng 'nôn mửa' vì Châu Tinh Trì, Lâm Canh Tân và con gái nuôi cũng áp lực không kém

Trong buổi phỏng vấn thử vai đầu tiên, Trương Bá Chi được yêu cầu thể hiện vai một phụ nữ biết hút thuốc. Sau đó, anh đưa cho Trương Bá Chi một cây bút và hướng dẫn cô dùng nó, giả vờ như điếu thuốc. Khi ấy, Trương Bá Chi buột miệng nói: “Tại sao phải giả vờ? Tôi thực sự có thể hút thuốc một lần”. Do đó, nữ diễn viên đã được chọn vào vai nữ chính trong Vua hài kịch. Dù không hề được đào tạo chuyên môn bài bản, nhưng Trương Bá Chi vẫn hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.

Vừa qua, Trương Bá Chi bất ngờ chia sẻ về nhưng kỷ niệm không thể nào quên khi đóng phim của Châu Tinh Trì. Vào năm 1999, cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong phim Vua hài kịch. Bộ phim này chính là bệ phóng giúp cô thành danh, trở thành ngôi sao được nhiều đạo diễn săn đón, tên tuổi lên như diều gặp gió.

Bên cạnh đó, trong phim "Vua hài kịch" có cảnh nữ chính vừa ăn mù tạt vừa khóc, khi ấy, đoàn phim đã chuẩn bị mù tạt giả cho cô. Để vai diễn chân thực hơn, Trương Bá Chi ngay lập tức gọi Châu Tinh Trì và muốn dùng đồ thật.

Tuy nhiên, vì ăn quá nhiều mù tạt, khiến Trương Bá Chi bị đau bụng, khó chịu và nôn mửa đến 8 lần trong nhà vệ sinh sau khi hoàn thành cảnh quay. May mắn là sau đó, bộ phim Vua hài kịch cực kỳ thành công, tên tuổi của Trương Bá Chi bất ngờ vụt sáng, trở thành ngôi sao hạng A, được săn đón nhất nhì làng giải trí.

Không chỉ có Trương Bá Chi, hai diễn viên gạo cội là Hoàng Bột và Lâm Canh Tân cũng chia sẻ về quá trình quay phim của Châu Tinh Trì. Họ cho rằng nam đạo diễn rất khó tính, đòi hỏi mỗi cảnh quay phải đạt đến độ hoàn hảo nên không ngại làm khó diễn viên, ép họ phải hoàn thành chúng bằng 100% sức lực. Có khi trong lúc quay, Châu Tinh Trì sẽ nảy ra ý tưởng mới và đột ngột thay đổi lời thoại, bối cảnh. Hơn nữa, anh không ngần ngại quay đi quay lại nhiều lần để có một cảnh ưng ý nhất. Đối với diễn viên, năng lực phải rất cao mới đáp ứng được.

Ngay cả Từ Kiều – con gái nuôi của Châu Tinh Trì cũng phải chịu khổ không kém khi quay phim của ông. Trên sóng truyền hình, Từ Kiều cho biết “cha nuôi” Châu Tinh Trì chính là thầy dạy lồng tiếng của mình. Cô đồng thời cũng tiết lộ sự khắt khe, khó chịu của đạo diễn Vua hài kịch trên phim trường.