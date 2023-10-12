Doanh nhân họ Tôn khẳng định không có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên họ Trương và cũng không có hành động bạo hành với cô. Đồng thời, Tôn Đông Hải tuyên bố khởi kiện những cá nhân tung tin đồn thất thiệt liên quan tới anh.

Trước đó, vào tháng 9/2023 vừa qua, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin cho rằng Trương Bá Chi bị bạn trai bạo hành tới mức nhập viện và phải thông báo tạm ngừng công việc. Tuy nhiên, phía Tôn Đông Hải - bạn trai tin đồn của nữ diễn viên - nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Theo nguồn tin trên HK01, Trương Bá Chi và doanh nhân họ Tôn được cho là bắt đầu hò hẹn từ năm 2015, 3 năm sau khi nữ diễn viên ly hôn Tạ Đình Phong. Thậm chí, có thông tin cho rằng Tôn Đông Hải là cha của bé Marcus, con trai thứ 3 của nữ diễn viên họ Trương. Song, Trương Bá Chi và Tôn Đông Hải chưa từng lên tiếng phản hồi những thông tin này.

Gần đây, một số trang tin tại Trung Quốc lại tung tin Trương Bá Chi mắc ung thư phải điều trị. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi tin đồn này xuất hiện, Trương Bá Chi đã đăng loạt ảnh mới trẻ trung, xinh đẹp và tươi tắn. Động thái mới của nữ diễn viên được xem là cách cô phản hồi những tin đồn thất thiệt.

Những năm gần đây, cô hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, các chương trình truyền hình giải trí, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng, liên tục hợp tác với các thương hiệu.

Hiện, nữ diễn viên sống tại Hong Kong (Trung Quốc) cùng 3 con trai. Song, cô thường xuyên đi lại giữa đại lục và Hong Kong để phục vụ công việc cũng như đảm bảo chăm sóc con. Con trai lớn nhất của cô hiện 17 tuổi, con trai út mới 5 tuổi.

Ngoài hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô còn kinh doanh cửa hàng thời trang và buôn bán bất động sản. Nhờ chăm chỉ làm việc, Trương Bá Chi vẫn có khoản thu nhập đáng kể để đảm bảo cuộc sống, nuôi dạy các con.