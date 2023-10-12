Trương Bá Chi lộ diện giữa lúc vướng nghi vấn 'mắc ung thư', sắc thái ra sao mà gây chú ý khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 12/10/2023 11:59

Trương Bá Chi dừng làm việc để tập trung điều trị bệnh. Tuy nhiên, người đại diện không tiết lộ tình trạng bệnh của nữ diễn viên. Việc Trương Bá Chi đột ngột thông báo dừng hoạt động khiến những tin đồn xoay quanh cuộc sống của cô bùng nổ.

Trước đó, vào tháng 9/2023 vừa qua, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin cho rằng Trương Bá Chi bị bạn trai bạo hành tới mức nhập viện và phải thông báo tạm ngừng công việc. Tuy nhiên, phía Tôn Đông Hải - bạn trai tin đồn của nữ diễn viên - nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Doanh nhân họ Tôn khẳng định không có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên họ Trương và cũng không có hành động bạo hành với cô. Đồng thời, Tôn Đông Hải tuyên bố khởi kiện những cá nhân tung tin đồn thất thiệt liên quan tới anh. 

Trương Bá Chi lộ diện giữa lúc vướng nghi vấn 'mắc ung thư', sắc thái ra sao mà gây chú ý khắp cõi mạng? - Ảnh 1Trương Bá Chi lộ diện giữa lúc vướng nghi vấn 'mắc ung thư', sắc thái ra sao mà gây chú ý khắp cõi mạng? - Ảnh 2Trương Bá Chi lộ diện giữa lúc vướng nghi vấn 'mắc ung thư', sắc thái ra sao mà gây chú ý khắp cõi mạng? - Ảnh 3

Theo nguồn tin trên HK01, Trương Bá Chi và doanh nhân họ Tôn được cho là bắt đầu hò hẹn từ năm 2015, 3 năm sau khi nữ diễn viên ly hôn Tạ Đình Phong. Thậm chí, có thông tin cho rằng Tôn Đông Hải là cha của bé Marcus, con trai thứ 3 của nữ diễn viên họ Trương. Song, Trương Bá Chi và Tôn Đông Hải chưa từng lên tiếng phản hồi những thông tin này. 

Gần đây, một số trang tin tại Trung Quốc lại tung tin Trương Bá Chi mắc ung thư phải điều trị. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi tin đồn này xuất hiện, Trương Bá Chi đã đăng loạt ảnh mới trẻ trung, xinh đẹp và tươi tắn. Động thái mới của nữ diễn viên được xem là cách cô phản hồi những tin đồn thất thiệt. 

Trương Bá Chi lộ diện giữa lúc vướng nghi vấn 'mắc ung thư', sắc thái ra sao mà gây chú ý khắp cõi mạng? - Ảnh 4Trương Bá Chi lộ diện giữa lúc vướng nghi vấn 'mắc ung thư', sắc thái ra sao mà gây chú ý khắp cõi mạng? - Ảnh 5

Những năm gần đây, cô hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, các chương trình truyền hình giải trí, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng, liên tục hợp tác với các thương hiệu. 

Hiện, nữ diễn viên sống tại Hong Kong (Trung Quốc) cùng 3 con trai. Song, cô thường xuyên đi lại giữa đại lục và Hong Kong để phục vụ công việc cũng như đảm bảo chăm sóc con. Con trai lớn nhất của cô hiện 17 tuổi, con trai út mới 5 tuổi. 

Ngoài hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô còn kinh doanh cửa hàng thời trang và buôn bán bất động sản. Nhờ chăm chỉ làm việc, Trương Bá Chi vẫn có khoản thu nhập đáng kể để đảm bảo cuộc sống, nuôi dạy các con. 

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