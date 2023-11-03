'Ngọc nữ Hong Kong' Trương Bá Chi phủ nhận tin đồn mắc ung thư

Sao quốc tế 03/11/2023 09:18

Phía Trương Bá Chi vừa lên tiếng cho rằng thông tin cô bị bệnh hiểm nghèo là hoàn toàn sai sự thật.

Mới đây, công ty chủ quản của Trương Bá Chi đã lên tiếng nói về tin đồn nữ diễn viên bị mắc bệnh hiểm nghèo. Cụ thể, đơn vị này giải thích: "Trương Bá Chi không phải mắc bệnh ung thư, chỉ là cổ họng khó chịu và bị mất giọng do cường độ làm việc quá mức cách đây một thời gian". Ngoài ra, đề nghị mọi người ngừng tung tin sai sự thật. 

'Ngọc nữ Hong Kong' Trương Bá Chi phủ nhận tin đồn mắc ung thư - Ảnh 1
Công ty chủ quản của Trương Bá Chi đã lên tiếng nói về tin đồn nữ diễn viên bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Đơn vị quản lý tiêt lộ, Trương Bá Chi khi kết thúc công việc ở châu Âu và trở về Đại lục tiếp tục làm việc, từ Hàng Châu đến Thượng Hải, bận rộn với những buổi chụp hình quảng cáo, dự sự kiện... Với cường độ công việc cao và lịch trình dày đặc đã nên cô không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thời điểm bị nhiễm cúm, nữ diễn viên cũng không được chăm sóc hợp lý nên viêm họng, mất tiếng. Vào tháng 8, cô còn phải hủy nhiều show để hồi phục sức khỏe. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Trương Bá Chi đã ổn hơn.

Trước đó, Trương Bá Chi thông báo hủy mọi lịch trình gồm chụp hình tạp chí, quay quảng cáo, sự kiện thương hiệu, tham gia liveshow vì lý do sức khỏe. Phía Trương Bá Chi đã thông báo với các đối tác và được thông cảm. Tuy nhiên, người đại diện không tiết lộ tình trạng bệnh của nữ diễn viên nên việc Trương Bá Chi đột ngột thông báo dừng hoạt động khiến những tin đồn cô mắc bệnh hiểm nghèo bùng nổ. 

'Ngọc nữ Hong Kong' Trương Bá Chi phủ nhận tin đồn mắc ung thư - Ảnh 2
Nữ diễn viên gần như không có thời gian để nghỉ ngơi.

Thậm chí, còn có thông tin cho rằng nữ diễn viên bị bạn trai bạo hành tới mức nhập viện và phải thông báo tạm ngừng công việc. Tuy nhiên, phía Tôn Đông Hải - bạn trai tin đồn của Trương Bá Chi - nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Trương Bá Chi được mệnh danh là ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ nhờ sở hữu nhan sắc thanh khiết, gợi cảm. Ngoại hình là lợi thế của người đẹp sinh năm 1980 khi bước chân vào làng giải trí. Cô được đánh giá cao về diễn xuất trong các phim: Tinh nguyện, Sư tử Hà Đông, Vô cực, Bạch Lan, Vua Hài Kịch, Vong bất liễu...

'Ngọc nữ Hong Kong' Trương Bá Chi phủ nhận tin đồn mắc ung thư - Ảnh 3
Trương Bá Chi được mệnh danh là ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ nhờ sở hữu nhan sắc thanh khiết, gợi cảm.

Nữ diễn viên hiện đang sống tại Hong Kong cùng 3 con trai. Song, cô thường xuyên đi lại giữa đại lục và Hong Kong để phục vụ công việc cũng như đảm bảo chăm sóc con. Con trai lớn nhất của cô hiện 17 tuổi, con trai út mới 5 tuổi. 

Ngoài tham gia các hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Trương Bá Chi còn kinh doanh bất động sản và cửa hàng thời trang. Nhờ chăm chỉ làm việc, Trương Bá Chi vẫn có nguồn thu nhập đáng kể để đảm bảo cuộc sống no đủ, nuôi dạy các con. 

'Ngọc nữ Hong Kong' Trương Bá Chi phủ nhận tin đồn mắc ung thư - Ảnh 4
Ngoài tham gia các hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Trương Bá Chi còn kinh doanh bất động sản và cửa hàng thời trang.

Từ khi ly hôn Tạ Đình Phong năm 2011, người đẹp không công khai chuyện tình cảm, Trương Bá Chi còn tự nhận khá kén chọn trong tình yêu. Nữ diễn viên tin rằng, các con và sự nghiệp hiện là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.  

'Ngọc nữ Hong Kong' Trương Bá Chi phủ nhận tin đồn mắc ung thư - Ảnh 5
Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong vào năm 2011.
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