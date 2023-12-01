Trương Bá Chi gặp sự cố mắc kẹt nửa giờ trong thang máy

Trương Bá Chi cho biết, sau nửa giờ mắc kẹt cô mới được hỗ trợ ra ngoài.

Theo đó, vào cuối tháng 11, Trương Bá Chi đến Hàng Châu, Trung Quốc để livestream bán hàng. Lúc đó, cô đến một nhà máy để thực hiện buổi phát sóng trực tiếp. Khi nữ diễn viên đang sử dụng thang máy ở bãi đậu xe thì điện mất đột ngột, do đó cô bị mắc kẹt. Những người bên ngoài thang máy đã nhanh chóng gọi nhân viên đến hỗ trợ nhưng do địa điểm ở xa nên hơn nửa tiếng sau, nhóm kỹ thuật mới xử lý xong sự cố.

Nữ diễn viên đang sử dụng thang máy ở bãi đậu xe thì điện mất đột ngột, do đó cô bị mắc kẹt. Cô phải chờ hơn nửa tiếng mới được giải cứu. Trương Bá Chi sinh năm 1980, cô được biết đến như một ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ khi sở hữu vẻ ngoài trong sáng và quyến rũ. Có thể nói, nhan sắc chính là một lợi thế của giúp Trương Bá Chi để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Ngoài vẻ đẹp kiều diễm, rung động lòng người, cô còn nhận được đánh giá tích cực về diễn xuất trong nhiều phim như Tinh nguyện, Sư tử Hà Đông, Vô cực, Bạch Lan, Vòng bất liễu...

Trương Bá Chi sinh năm 1980, cô được biết đến như một ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ khi sở hữu vẻ ngoài trong sáng và quyến rũ. Nhan sắc chính là một lợi thế của giúp Trương Bá Chi để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Dù không xuất hiện trên màn ảnh lớn nhỏ nhiều như trước, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút với truyền thông và công chúng. Ở tuổi 43 tuổi, Trương Bá Chi đắt show quảng cáo, bận rộn dự sự kiện của các nhà mốt danh tiếng, chụp ảnh tạp chí và kiếm hàng trăm triệu NDT nhờ xuất hiện trên các chương trình trực tiếp. Dù không xuất hiện trên màn ảnh lớn nhỏ nhiều như trước, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút với truyền thông và công chúng. Cô kiếm hàng trăm triệu NDT nhờ xuất hiện trên các chương trình trực tiếp. Hiện tại, Trương Bá Chi còn tất bật với việc chăm sóc, nuôi dạy 3 con trai. Ngoài hai con chung với Tạ Đình Phong, người đẹp sinh con trai thứ ba vào 2018 song giữ kín danh tính cha đứa trẻ. Thời điểm con trai thứu ba xuất hiện, nhiều người đồn đoán bố bé là doanh nhân Tôn Đông Hải do dân tình phát hiện bữ diễn viên họ Trương và ông Tôn từng bị bắt gặp ngồi cạnh nhau, cùng đi mua sắm. Tuy nhiên, gần đây, ông Tôn còn kiện người tung tin đồn ông qua lại với Trương Bá Chi.

Trương Bá Chi cặp kè và sinh con cho trùm xã hội đen, chính chủ lên tiếng ra sao? Mới đây, chủ tài khoản mạng xã hội từng tung tin doanh nhân Tôn Đông Hải là bố bé Marcus - con trai thứ ba của Trương Bá Chi đã đăng tải lá thư xin lỗi viết tay.

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