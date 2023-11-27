Nhan sắc thách thức thời gian của Trương Bá Chi qua cam thường

Nhiều người xuýt xoa trước vẻ đẹp không tì vết cùng thần thái cuốn hút và phong cách sành điệu của bà mẹ ba con. Nữ diễn viên còn được gọi là mỹ nhân bị thời gian bỏ quên khi sắc vóc của cô chẳng mấy thay đổi so với thuở đôi mươi.

Ngày 23/11, Trương Bá Chi tham dự một sự kiện ở Quảng Châu. Cô xuất hiện tại sự kiện với bộ vest toàn màu trắng, mái tóc dài đen dày gợn sóng buông xõa, trông đặc biệt thanh lịch và rạng rỡ. Ngay sau đó, loạt ảnh mới nhất của mỹ nhân sinh năm 1980 nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Mỹ nhân sinh năm 1980 được xem là một trong những ngôi sao đẹp nhất làng giải trí xứ hương cảng suốt 20 năm qua. Trong giai đoạn cuối những năm 90 và đầu những năm 2000, cô được truyền thông Hong Kong ngợi ca là "quốc sắc thiên hương" hay mỹ nhân đẹp như tranh.

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, nữ diễn viên được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh trong giai đoạn đầu. Sau đó, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng giải trí xứ hương cảng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào, nữ diễn viên còn là một ngôi sao có tài năng thực sự. Sự nghiệp Trương Bá Chi vụt sáng khi cô lọt vào mắt xanh của "vua hài" Châu Tinh Trì. Nữ diễn viên được ông giao cho vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim ăn khách Vua hài kịch.

Hiện tại, bà mẹ ba con là gương mặt đắt sô quảng cáo và dự sự kiện tại Trung Quốc. Cô được khen ngày càng trẻ đẹp và thần thái. Chia sẻ về bí quyết chăm sóc da, Trương Bá Chi cho biết, cô luôn uống nhiều nước, bổ sung nhiều rau củ, các loại hạt, thoa kem chống nắng.

Để duy trì vóc dáng mảnh mai, cân đối, Trương Bá Chi theo đuổi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, ít ăn đồ béo, ngọt và tập gym, yoga, lướt sóng và chạy bộ chăm chỉ. Với mỹ nhân 43 tuổi, giữ tâm trạng vui vẻ và tự do tự tại cũng là cách để có được vẻ ngoài luôn tươi tắn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô luôn khẳng định, sự nghiệp và các con là tài sản và động lực lớn nhất của cô lúc này.