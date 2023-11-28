Trương Bá Chi cặp kè và sinh con cho trùm xã hội đen, chính chủ lên tiếng ra sao?

Mới đây, chủ tài khoản mạng xã hội từng tung tin doanh nhân Tôn Đông Hải là bố bé Marcus - con trai thứ ba của Trương Bá Chi đã đăng tải lá thư xin lỗi viết tay.

Vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước tin đồn đại gia, trùm xã hội đen Tôn Đông Hải là cha bé Marcus – con trai thứ ba của Trương Bá Chi. Cụ thể, nguồn tin cho biết Trương Bá Chi đang giành quyền nuôi con với Tôn Đông Hải. Nữ diễn viên còn bị doanh nhân này bạo hành đến mức sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Trước tin đồn có quan hệ tình ái và đánh đập Trương Bá Chi, Tôn Đông Hải phủ nhận. Trong buổi phỏng vấn với Sina, đại gia này cho biết chỉ gặp minh tinh xứ Hương Cảng đúng một lần. Suốt 8 năm qua, ông và Trương Bá Chi chưa từng liên hệ với nhau.

Doanh nhân gốc Hong Kong Tôn Đông Hải nói: "Tôi và cô Trương chỉ gặp nhau một lần nhưng chúng tôi đã không liên lạc trong hơn 8 năm qua. Có người dùng một đứa trẻ để cường điệu câu chuyện hết lần này đến lần khác, tôi cảm giác thật nhàm chán! Ngay cả việc sử dụng tin đồn như một cuộc tấn công mang tính cá nhân cũng là không có điểm dừng! Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã khởi kiện. Tôi không phải là người của công chúng, việc thông cáo truyền thông vì gia đình và các con. Sau này, tôi sẽ chuyển những vụ việc tung tin phỉ báng lan truyền trên mạng cho luật sư giải quyết". Ông Tôn cũng nhấn mạnh rằng mọi tin đồn, sự đe dọa và thóa mạ đều là vô nghĩa.

Tôn Đông Hải là một trong những "người giàu thế hệ thứ ba" của Trung Quốc, sinh năm 1968 tại Bắc Kinh. Ông khởi nghiệp bằng việc đầu tư vào bất động sản ở Quảng Đông, sau đó chuyển sang lĩnh vực giải trí điện ảnh và truyền hình. Ông được gọi là "Hướng Hoa Cường Đại lục" hay "trùm xã hội đen" giới giải trí. Ông từng bị đồn qua lại với nhiều sao nữ, trong đó có diễn viên Ân Đào, Lý Tiểu Nhiễm. Một số nguồn tin cho hay ông có vợ con ở Đại lục. Mặc dù phủ nhận quan hệ với Trương Bá Chi, Tôn Đông Hải nhiều lần bị bắt gặp đưa mẹ con diễn viên đi mua sắm. Trương Bá Chi sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng Hong Kong. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực... Năm 2006, Trương Bá Chi làm đám cưới với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có hai con trai Lucas (sinh năm 2007) và Quintus (sinh năm 2010), rồi ly hôn. Trương Bá Chi sinh con trai thứ ba Marcus năm 2018, danh tính bố em bé là một ẩn số. Thời điểm Marcus xuất hiện, nhiều người đồn đoán bố bé là Tôn Đông Hải.

Trương Bá Chi từng 'nôn mửa' vì Châu Tinh Trì, Lâm Canh Tân và con gái nuôi cũng áp lực không kém Trong một lần xuất hiện tại sự kiện, Trương Bá Chi bất ngờ nhớ lại và kể về kỷ niệm không thể nào quên khi đóng phim của Châu Tinh Trì.

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