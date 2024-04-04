Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên?

Sau thời gian dài bị đồn đoán mang thai, mới đây một nguồn tin tiết lộ rằng Trương Bá Chi đã bí mật sinh đứa con thứ 4. Tuy nhiên, quá trình sinh nở của nữ diễn viên họ Trương vô cùng khó khăn, cô hôn mê suốt 16 ngày, thậm chí còn bị triệu chứng sa tử cung nghiêm trọng. Ngay sau khi tin tức được hé lộ ngay lập tức làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong đó con trai lớn và chồng cũ là Tạ Đình Phong cũng không thoát khỏi làn sóng chỉ trích.

Chưa dừng lại ở đó, bà mẹ 4 con Trương Bá Chi còn có dấu hiệu sa tử cung sau khi sinh con. Đây chắc chắn là một đòn nặng nề đối với người phụ nữ vừa mới sinh con. Để phục hồi sức khỏe , nữ diễn viên phải tạm dừng công việc và tập trung hồi phục sức khỏe. Kế hoạch trở lại của cô vì thế bị hoãn lại khiến nhiều fan thất vọng và lo lắng.

Theo thông tin được tiết lộ, Trương Bá Chi đã nỗ lực rất nhiều để chào đón sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé này. Do tuổi cao nên cơ thể cô phải chịu áp lực rất lớn khi mang thai. Cô không ngần ngại tốn nhiều sức lực để sinh nở suôn sẻ nhưng kết quả thật đáng lo ngại. Sau khi sinh con, Trương Bá Chi rơi vào trạng thái hôn mê, suốt 16 ngày, gia đình và bạn bè đều ở bên giường bệnh cầu nguyện cho cô sớm tỉnh lại.

Trước thông tin Trương Bá Chi gặp khó khăn khi sinh con, cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm về hành vi sinh 4 con vợ cũ Tạ Đình Phong. Dư luận chia ra 2 luồng ý kiến:

Trương Bá Chi và 3 con trai.

Một số người tỏ ra nghi ngờ và cho rằng hành vi của cô quá mạo hiểm, không chỉ gây tổn hại cho thân thể mà còn gây ra những lo lắng không đáng có cho gia đình. Không những vậy, việc Trương Bá Chi khi cố chấp sinh thêm con. Việc một mình nuôi dưỡng những đứa trẻ không hề đơn giản.

Một số người tỏ ra thông cảm và cho rằng có thể Trương Bá Chi muốn có một gia đình lớn để bù đắp những tiếc nuối thời thơ ấu. Không những vậy, những bà mẹ đã sinh ba, thậm chí bốn đứa con đã đứng ra lên tiếng bênh vực Trương Bá Chi. Họ cho biết, dù cuộc sống có nhiều con quả thật khó khăn nhưng niềm hạnh phúc khi được nhìn các con lớn lên và đồng hành cùng nhau thì không thể diễn tả bằng lời. Những bà mẹ này cho rằng việc Trương Bá Chi lựa chọn sinh 4 đứa con hẳn xuất phát từ tình yêu dành cho gia đình và sự kỳ vọng dành cho các con.

Dù đã ly hôn nhiều năm, nhưng chồng cũ của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong cũng bị liên quan đến vụ việc này. Được biết, con trai cả của Trương Bá Chi tỏ ra không đồng tình với việc mẹ sinh em bé thứ 4, thậm chí còn chỉ trích Tạ Đình Phong thờ ơ khi vợ cũ nằm viện.

Nhắc lại về 12 năm hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Theo đó năm 2002, cả 2 gặp nhau và sau đó yêu nhau khi cùng quay một bộ phim. Họ yêu nhau say đắm, bất chấp sự phản đối, nghi ngờ từ thế giới bên ngoài.

Năm 2006, Tạ Đình Phong cầu hôn thành công Trương Bá Chi và họ kết hôn. Một năm sau chào đón đứa con đầu lòng Tạ Chấn Hiên. Năm 2010, họ có đứa con thứ hai, Tạ Chấn Nam. Tưởng chừng họ có một gia đình hoàn hảo nhưng không ngờ rằng một cơn sóng gió lại có thể khiến cuộc hôn nhân của cặp sao tan vỡ.

Năm 2008, vụ bê bối ảnh nhạy cảm của Trương Bá Chi và Trần Quán Hy bị lộ. Đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Mặc dù lúc đó Tạ Đình Phong nói rằng sẽ bao dung và luôn bảo vệ cho Trương Bá Chi nhưng trong lòng chắc hẳn anh rất đau đớn và tức giận. Không lâu sau sự việc, cô gặp Trần Quán Hy trên máy bay và cùng nhau chụp ảnh chung. Điều này khiến Tạ Đình Phong cảm thấy vô cùng bị xúc phạm và phản bội.

Sau bao nhiêu năm, Trương Bá Chi cuối cùng cũng thoát khỏi sự việc này. Giờ đây Trương Bá Chi đã trở thành một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ và độc lập, một mình nuôi 2 con trai của Tạ Đình Phong, 1 con trai thứ 3 không được tiết lộ danh tính người cha và vừa hạ sinh con thứ 4. Dù thế nào đi nữa, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của Trương Bá Chi và mong cô ấy có thể lấy lại sức khỏe trong thời gian sớm nhất.