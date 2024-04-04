Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên?

Sao quốc tế 04/04/2024 23:11

Cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao khi rộ lên tin Trương Bá Chi đã bí mật hạ sinh đứa con thứ 4 ở tuổi 43. Quá trình sinh con hết sức khó khăn. Thậm chí, cô còn bị triệu chứng sa tử cung nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng.

Sau thời gian dài bị đồn đoán mang thai, mới đây một nguồn tin tiết lộ rằng Trương Bá Chi đã bí mật sinh đứa con thứ 4. Tuy nhiên, quá trình sinh nở của nữ diễn viên họ Trương vô cùng khó khăn, cô hôn mê suốt 16 ngày, thậm chí còn bị triệu chứng sa tử cung nghiêm trọng. Ngay sau khi tin tức được hé lộ ngay lập tức làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong đó con trai lớn và chồng cũ là Tạ Đình Phong cũng không thoát khỏi làn sóng chỉ trích.

Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên? - Ảnh 1Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên? - Ảnh 2

Theo thông tin được tiết lộ, Trương Bá Chi đã nỗ lực rất nhiều để chào đón sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé này. Do tuổi cao nên cơ thể cô phải chịu áp lực rất lớn khi mang thai. Cô không ngần ngại tốn nhiều sức lực để sinh nở suôn sẻ nhưng kết quả thật đáng lo ngại. Sau khi sinh con, Trương Bá Chi rơi vào trạng thái hôn mê, suốt 16 ngày, gia đình và bạn bè đều ở bên giường bệnh cầu nguyện cho cô sớm tỉnh lại.

Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên? - Ảnh 3
Hình ảnh Trương Bá Chi vướn nghi vấn mang thai trước đó. 

Chưa dừng lại ở đó, bà mẹ 4 con Trương Bá Chi còn có dấu hiệu sa tử cung sau khi sinh con. Đây chắc chắn là một đòn nặng nề đối với người phụ nữ vừa mới sinh con. Để phục hồi sức khỏe, nữ diễn viên phải tạm dừng công việc và tập trung hồi phục sức khỏe. Kế hoạch trở lại của cô vì thế bị hoãn lại khiến nhiều fan thất vọng và lo lắng.

Trước thông tin Trương Bá Chi gặp khó khăn khi sinh con, cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm về hành vi sinh 4 con vợ cũ Tạ Đình Phong. Dư luận chia ra 2 luồng ý kiến:

Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên? - Ảnh 4
Trương Bá Chi và 3 con trai. 

Một số người tỏ ra nghi ngờ và cho rằng hành vi của cô quá mạo hiểm, không chỉ gây tổn hại cho thân thể mà còn gây ra những lo lắng không đáng có cho gia đình. Không những vậy, việc Trương Bá Chi khi cố chấp sinh thêm con. Việc một mình nuôi dưỡng những đứa trẻ không hề đơn giản.

Một số người tỏ ra thông cảm và cho rằng có thể Trương Bá Chi muốn có một gia đình lớn để bù đắp những tiếc nuối thời thơ ấu. Không những vậy, những bà mẹ đã sinh ba, thậm chí bốn đứa con đã đứng ra lên tiếng bênh vực Trương Bá Chi. Họ cho biết, dù cuộc sống có nhiều con quả thật khó khăn nhưng niềm hạnh phúc khi được nhìn các con lớn lên và đồng hành cùng nhau thì không thể diễn tả bằng lời. Những bà mẹ này cho rằng việc Trương Bá Chi lựa chọn sinh 4 đứa con hẳn xuất phát từ tình yêu dành cho gia đình và sự kỳ vọng dành cho các con.

Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên? - Ảnh 5

Dù đã ly hôn nhiều năm, nhưng chồng cũ của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong cũng bị liên quan đến vụ việc này. Được biết, con trai cả của Trương Bá Chi tỏ ra không đồng tình với việc mẹ sinh em bé thứ 4, thậm chí còn chỉ trích Tạ Đình Phong thờ ơ khi vợ cũ nằm viện.

Nhắc lại về 12 năm hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Theo đó năm 2002, cả 2 gặp nhau và sau đó yêu nhau khi cùng quay một bộ phim. Họ yêu nhau say đắm, bất chấp sự phản đối, nghi ngờ từ thế giới bên ngoài.

Năm 2006, Tạ Đình Phong cầu hôn thành công Trương Bá Chi và họ kết hôn. Một năm sau chào đón đứa con đầu lòng Tạ Chấn Hiên. Năm 2010, họ có đứa con thứ hai, Tạ Chấn Nam. Tưởng chừng họ có một gia đình hoàn hảo nhưng không ngờ rằng một cơn sóng gió lại có thể khiến cuộc hôn nhân của cặp sao tan vỡ.

Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên? - Ảnh 6Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên? - Ảnh 7

Năm 2008, vụ bê bối ảnh nhạy cảm của Trương Bá Chi và Trần Quán Hy bị lộ. Đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Mặc dù lúc đó Tạ Đình Phong nói rằng sẽ bao dung và luôn bảo vệ cho Trương Bá Chi nhưng trong lòng chắc hẳn anh rất đau đớn và tức giận. Không lâu sau sự việc, cô gặp Trần Quán Hy trên máy bay và cùng nhau chụp ảnh chung. Điều này khiến Tạ Đình Phong cảm thấy vô cùng bị xúc phạm và phản bội.

Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên? - Ảnh 8Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ 4 ở tuổi 43, quá trình sinh nở khó khăn bị hôn mê 16 ngày, suýt bỏ mạng, chồng cũ bất ngờ bị réo tên? - Ảnh 9

Sau bao nhiêu năm, Trương Bá Chi cuối cùng cũng thoát khỏi sự việc này. Giờ đây Trương Bá Chi đã trở thành một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ và độc lập, một mình nuôi 2 con trai của Tạ Đình Phong, 1 con trai thứ 3 không được tiết lộ danh tính người cha và vừa hạ sinh con thứ 4. Dù thế nào đi nữa, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của Trương Bá Chi và mong cô ấy có thể lấy lại sức khỏe trong thời gian sớm nhất.

Trương Bá Chi lộ bằng chứng mang thai lần thứ 4, đã cố giấu nhưng bụng cứ lồ lộ như bầu tháng thứ 6?

Trương Bá Chi lộ bằng chứng mang thai lần thứ 4, đã cố giấu nhưng bụng cứ lồ lộ như bầu tháng thứ 6?

Hình ảnh mới nhất được cập nhật cho thấy vòng 2 của Trương Bá Chi to bất thường, dự là thai nhi đã được 6 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi lộ bằng chứng mang thai lần thứ 4, đã cố giấu nhưng bụng cứ lồ lộ như bầu tháng thứ 6?

Trương Bá Chi lộ bằng chứng mang thai lần thứ 4, đã cố giấu nhưng bụng cứ lồ lộ như bầu tháng thứ 6?

Xôn xao thông tin con trai 16 tuổi của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi hẹn hò với người phụ nữ 30 tuổi, đã ly hôn và có con riêng?

Xôn xao thông tin con trai 16 tuổi của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi hẹn hò với người phụ nữ 30 tuổi, đã ly hôn và có con riêng?

Động thái gây chú ý của Trương Bá Chi trước tin đồn mang thai con thứ 4

Động thái gây chú ý của Trương Bá Chi trước tin đồn mang thai con thứ 4

Đã một tháng không xuất hiện trước truyền thông, Trương Bá Chi mang thai lần 4 ở tuổi 44?

Đã một tháng không xuất hiện trước truyền thông, Trương Bá Chi mang thai lần 4 ở tuổi 44?

Phản ứng của quý tử nhà Trương Bá Chi 'gây sốc' khi bố Tạ Đình Phong gửi bánh sinh nhật qua shipper

Phản ứng của quý tử nhà Trương Bá Chi 'gây sốc' khi bố Tạ Đình Phong gửi bánh sinh nhật qua shipper

'Quốc sắc thiên hương' Trương Bá Chi phản ứng khi bị chê 'lỗi thời và già nua xấu xí' ở tuổi 43

'Quốc sắc thiên hương' Trương Bá Chi phản ứng khi bị chê 'lỗi thời và già nua xấu xí' ở tuổi 43

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 29 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 47 phút trước
Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Đời sống 52 phút trước
3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'