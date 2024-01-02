Trần Kiều Ân và Minh Đạo tái hợp lần 8, dù không đóng chính nhưng vẫn khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Cụ thể, Trần Kiều Ân và Minh Đạo đều góp mặt trong phim lần này. Đây được xem là lần thứ 8 Trần Kiều Ân và Minh Đạo có dịp đóng chung phim kể từ "cơn sốt" Hoàng Tử Ếch năm 2005. Cả hai từng đóng thêm các phim sau đó gồm Anh Dã 3+1, Ba Kẻ Xấu, Níu Giữ Ánh Dương Níu Giữ Em, Vũ Điệu Nào Cho Anh, Đẳng Cấp Quý Cô, Nữ Nhân Của Vua và giờ là Vũ Canh Kỷ.

Ngày 2/1, dự án cổ trang đang được trông chờ bậc nhất Vũ Canh Kỷ đã tung ra đội hình đầy đủ dàn diễn viên, trong đó không thể thiếu cặp đôi chính Nhậm Gia Luân - Hình Phi. Tuy nhiên, sự chú ý hiện tại lại thuộc về một cặp đôi vai khách mời khác do có màn tái hợp thú vị, kỷ niệm tình bạn kéo dài gần 20 năm của cả hai.

Tuy nhiên trong lần tái hợp này, cả hai diễn viên đình đám lại chỉ đóng khách mời, tham gia vai nhỏ để hỗ trợ các diễn viên đàn em. Thế nhưng nhân vật của cả hai được khen vô cùng nổi bật, thậm chí có khí chất chính diện hơn cả 2 diễn viên chính. Đặc biệt, nhiều khán giả vô cùng ấn tượng với nhan sắc của Trần Kiều Ân. Diễn xuất xấp xỉ 2 thập kỷ, Trần Kiều Ân vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp, trẻ trung và có khí chất cổ trang lấn át cả đàn em.

Ngoài ra, Minh Đạo cũng không thua kém khi vẫn rất phong độ, gần như không quá khác biệt so với thời đóng tổng tài Đơn Quân Hạo.

Trước đó, cánh săn ảnh đã bắt gặp Minh Đạo và Trần Kiều Ân có những hành động khá thân thiết. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Minh Đạo đã vòng tay ôm lấy vai nữ diễn viên phim Hoàng tử ếch và tiễn ra xe. Không những vậy, Trần Kiều Ân còn thoải mái ôm eo của Minh Đạo.

Chi tiết này đã làm dấy lên tin đồn cặp đôi sẽ sớm tái hợp tại một dự án phim ảnh sau 18 năm. Còn nhớ vào năm 2005, Trần Kiều Ân và Minh Đạo lần đầu góp mặt vào bộ phim truyền hình Hoàng tử ếch. Tính đến nay, siêu phẩm này vẫn trở thành thanh xuân của nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X.

Vũ Canh Kỷ đã chính thức lấy được giấy phép phát sóng, được dự đoán sẽ là "cú nổ lớn" của iQIYI trong năm nay. Phim kể về câu chuyện vương tử Nhân tộc Vũ Canh (Nhậm Gia Luân) lưu lạc trở thành nô bộc sau khi nước mất nhà tan. Tuy nhiên anh vẫn không quên ý niệm ban đầu báo thù cho phụ mẫu và Nhân tộc. Dưới sức ép của Thần tộc, Vũ Canh đã vươn lên để dẫn dắt Nhân tộc phản kháng, kế nghiệp di nguyện của tiên vương.