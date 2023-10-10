Tống Dật bị bắt gặp xuất hiện tại sân bay cùng gia đình Bạch Kính Đình, ngày về chung một nhà không còn xa

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin paparazzi xứ Trung đã bắt gặp Bạch Kính Đình và Tống Dật cùng xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Trợ lý của Bạch Kính Đình đưa Tống Dật lên xe và trở về trước, sau đó mới quay lại đỡ đồ giúp nam diễn viên và bố mẹ anh.

Trước đó, có cư dân mạng bắt gặp cặp đôi đang hẹn hò ở Paris. Theo đó, Tống Dật và Bạch Kính Đình đã cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng, không khó để nhận ra mối quan hệ của cả hai cực kỳ ngọt ngào, hạnh phúc.

Nhiều khán giả cho rằng, với tiến triển này, Bạch Kính Đình và Tống dật sẽ sớm tổ chức hôn lễ. Cặp đôi được nhận xét là có ngoại hình cực đẹp đôi, tính cách thân thiện, hài hước. Nhiều khán giả vẫn hi vọng cả hai có thể tái hợp trong một dự án phim khác sau Trường Phong Độ trước khi về chung nhà.

Mối quan hệ giữa Bạch Kính Đình - Tống Dật luôn là đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và khán giả. Hai ngôi sao lần đầu đóng phim chung vào tháng 6/2022 với màn hợp tác ở Trường Phong Độ. Tuy nhiên, Bạch Kính Đình và Tống Dật được cho là đã nảy sinh tình cảm dành cho đối phương từ trước cả màn hợp tác này.

Có lần Bạch Kính Đình còn nhuộm tóc tím để đồng điệu với trang phục Tống Dật mặc khi dự sự kiện. Trong ngày sinh nhật mỹ nhân họ Tống, cô cùng Bạch Kính Đình ở bên nhau, cùng trải qua những giây phút lãng mạn.

Ở lần dự sự kiện chung gần đây, Bạch Kính Đình còn dành cho Tống Dật sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Có thể thấy, mối quan hệ của 2 ngôi sao cũng được bố mẹ nhiệt tình ủng hộ.