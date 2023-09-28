Tài tử Mã Quốc Minh và hôn thê chuẩn bị đám cưới

Nam tài tử Hong Kong Mã Quốc Minh và bạn gái đang tất bật đang chuẩn bị các hạng mục cho đám cưới, tuy nhiên cặp đôi từ chối hé lộ thông tin chi tiết về hôn sự.

Tại một sự kiện chăm sóc da ngày 26/9, Thang Lạc Văn - hôn thê của nam tài tử Mã Quốc Minh vui vẻ kể về đám cưới diễn ra vào cuối năm nay. Cô tiết lộ mình giấu một vài bí mật với Mã Quốc Minh và tự sắp xếp một số chi tiết theo ý mình thay vì nói với anh. Thang Lạc Văn vui vẻ kể về đám cưới diễn ra vào cuối năm nay. Trước đó, Mã Quốc Minh từng chia sẻ bản thân bận đóng phim, nên anh để bạn gái lo chuẩn bị hôn lễ của cả hai. Mã Quốc Minh hầu như chỉ biết việc anh và các phù rể sẽ mặc gì chứ không biết chi tiết hôn lễ sẽ diễn ra như thế nào.

Mã Quốc Minh cũng tiết lộ với báo chí, hai người sẽ đi châu Âu chụp ảnh cưới. Khi được phóng viên hỏi thăm thêm về ngày trọng đại, anh nói: "Cô ấy nói tôi phải giữ bí mật đến phút chót nên tôi không dám nói gì. Tốt nhất là các vị gọi cho cô ấy mà hỏi".

Mã Quốc Minh để bạn gái lo chuẩn bị hôn lễ của cả hai. Tài tử cầu hôn bạn hồi tháng 1 năm nay. Thời điểm đó, anh rất hồi hộp dù đã chuẩn bị kỹ. Lạc Văn không hề biết kế hoạch của bạn trai nên vô cùng bất ngờ, xúc động khi nhận lời cầu hôn. Việc cặp sao TVB tiết lộ tin vui này ngay ngày đầu năm mới khiến người hâm mộ bất ngờ, phấn khích và gửi những lời chúc phúc đến hai diễn viên. Không những thế, nhiều ngôi sao nổi tiếng như Trần Vỹ, Hồ Hạnh Nhi, Lâm Thịnh Bân, Trần Tự Dao, Cao Hải Ninh, Trần Khải Lâm, Huỳnh Thúy Như… cũng nhanh chóng chúc mừng đồng nghiệp thân thiết.

Tài tử cầu hôn bạn hồi tháng 1 năm nay. Mã Quốc Minh sinh năm 1974, gia nhập TVB từ cuối thập niên 1990. Nam tài tử được yêu mến qua hàng loạt bộ phim đình đám như Bao la vùng trời, Bảo hiểm tình yêu, Thử thách đột phá, Đội điều tra đặc biệt, Thiết mã tầm kiều, Công chúa giá đáo, Trường học mật cảnh, Sứ mệnh 36 giờ, Danh gia vọng tộc, Hàng ma đích, Thâm cung kế, Bệnh viện nhi đồng… Trước khi hẹn hò Thang Lạc Văn, Mã Quốc Minh từng yêu Hồ Định Hân, trải qua mối tình với á hậu thị phi Huỳnh Tâm Dĩnh. Thang Lạc Văn sinh năm 1987, cô là con gái nam diễn viên Thang Trấn Tông, cháu của tài tử Thang Trấn Nghiệp. Sau khi tham gia Hoa hậu Hồng Kông 2012, người đẹp đầu quân cho TVB và từng bước tạo dựng tên tuổi qua các bộ phim: Mái ấm gia đình, Anh hùng thành trại, Cộng sự, Đối tác hôn nhân, Bằng chứng thép 4, Tế Công truyền kỳ… Được biết, cả hai bị phát hiện hẹn hò vào tháng 6/2020 và nhanh chóng xác nhận mối quan hệ tình cảm thông qua bài đăng trên Instagram. Mối quan hệ của họ nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên cũng như đông đảo khán giả. Ảnh minh họa: Internet

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