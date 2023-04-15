Mã Quốc Minh nhận tiền boa của khán giả, dân tình liền chỉ trích 'hành động hạ thấp giá trị của bản thân'

Việc công khai nhận tiền boa từ khán giả của Mã Quốc Minh bị cư dân mạng chỉ trích. Nhiều người cho rằng đây là hành động hạ thấp giá trị của ngôi sao Bao la vùng trời.

Mới đây, trang QQ đưa tin, Mã Quốc Minh đã có hành động bị phê bình dữ dội. Cụ thể, trong lúc trình diễn, tài tử TVB đã đến mép sân khấu tương tác với khán giả. Một số phụ nữ đã móc phong bì tặng Mã Quốc Minh. Thay vì từ chối, nam diễn viên Hong Kong cầm lấy và nhét vào túi áo vest.

Nguồn tin của QQ cho biết Mã Quốc Minh được trả đến 200.000 NDT (29.200 USD) cho vài tiếng tham gia sự kiện ở Huệ Châu (Trung Quốc). Ở Hong Kong, thu nhập năm của nam diễn viên thuộc mức cao, khoảng 8 triệu HKD (1 triệu USD).

Mã Quốc Minh sinh năm 1974, là tài tử TVB được đông đảo khán giả yêu thích nhờ ngoại hình dễ mến và khả năng diễn xuất đa dạng. Năm 2020, anh lần đầu nhận giải Thị đế sau 20 năm cống hiến cho đài TVB.

Về đời tư, nam diễn viên và bạn gái kém 14 tuổi sẽ chính thức kết hôn vào cuối năm nay. Mã Quốc Minh tiết lộ, sau khi kết hôn anh và Thang Lạc Văn sẽ lên kế hoạch sinh hai nhóc tì. Bà xã họ Thang không cần phải vất vả đi làm, mà thay vào đó chỉ cần ở nhà chăm con, còn việc kiếm tiền sẽ do nam tài tử TVB phụ trách.

Ngoài ra, Mã Quốc Minh cũng cho biết rằng sau khi bản thân kết hôn, anh cũng sẽ xem xét đến quy mô của phim, từ chối đóng những cảnh hôn. Nếu có chỉ dừng lại ở cảnh hôn vào má và trán để vợ sắp cưới không phải ghen. Cách đây không lâu, hàng loạt trang tin lớn nhỏ của Hong Kong đã tiết lộ rằng Mã Quốc Minh đã chi 6,5 triệu USD tậu căn nhà mới để chuẩn bị cho việc kết hôn.

Sau khi chia tay bạn gái cũ Huỳnh Tâm Dĩnh hồi tháng 4/2019, đời sống tình cảm của nam diễn viên đình đám tại TVB, Mã Quốc Minh trở thành tiêu điểm quan tâm của truyền thông và khán giả. Sau đó, Mã Quốc Minh công khai tình cảm với Thang Lạc. Cặp đôi Văn thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau. Ngoại trừ công việc, hầu như thời gian rảnh cả hai đều bên cạnh nhau.

Sự hiền lành, chân thành và chu đáo của Mã Quốc Minh đã giúp nam diễn viên nhanh chóng lấy lòng được gia đình nhà vợ. Trong bài phỏng vấn trước đó, bố mẹ Thang Lạc Văn đã chia sẻ rất yêu thích cậu con rể tương lai này.