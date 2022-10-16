Cư dân mạng xứ Trung vẫn chưa hết bàng hoàng khi nam diễn viên Trần Kiên Hùng, 51 tuổi, được tìm thấy đột tử trong xe hơi đỗ dưới hầm, hôm 15/10.

Ngày hôm nay fan hâm mộ xứ Trung đang tỏ ra bàng hoàng hơn bao giờ hết khi xuất hiện thông tin cho biết một nam tài tử nổi tiếng đã ra đi theo cách không ai mong muốn. Được biết người này có tên là Trần Kiên Hùng và là một sao nam khá có tiếng trong làng giải trí Cbiz.

Cụ thể sau khoảng thời gian không thấy thông tin từ anh chàng nên một số đồng nghiệp của diễn viên cho biết không gọi được cho anh nên đi tìm, thấy xe hơi của anh đỗ ở bãi đậu xe ở đài truyền hình. Mọi người đã ngay lập tức phá cửa xe để cứu người nhưng không may mọi chuyện đã quá trễ.

Nam diễn viên Trần Kiên Hùng - Ảnh: Internet

Theo một số trang báo xứ Trung cho biết nguyên nhân Trần Kiên Hùng đột tử được cho là vì nhồi máu cơ tim. Đạo diễn Lý Lực Trì, người nhiều lần hợp tác với Trần Kiên Hùng, đăng bài bày tỏ tiếc thương với sự ra đi đột ngột của đàn em. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết với ngôi sao cũng chia sẻ nỗi buồn với gia quyến người quá cố.

Trần Kiên Hùng người gốc Quảng Châu, nổi tiếng với vai trò diễn viên hài, là trưởng đoàn nghệ thuật kịch nói Quảng Châu. Anh có vợ và con gái mới 5 tuổi. Hôm 14/10, Trần Kiên Hùng vẫn cập nhật video trên mạng xã hội, đem lại tiếng cười vui vẻ cho khán giả.

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