Sốc một nam tài tử nổi tiếng Trung Quốc đột tử trên xe hơi

Sao quốc tế 16/10/2022 21:24

Cư dân mạng xứ Trung vẫn chưa hết bàng hoàng khi nam diễn viên Trần Kiên Hùng, 51 tuổi, được tìm thấy đột tử trong xe hơi đỗ dưới hầm, hôm 15/10.

Ngày hôm nay fan hâm mộ xứ Trung đang tỏ ra bàng hoàng hơn bao giờ hết khi xuất hiện thông tin cho biết một nam tài tử nổi tiếng đã ra đi theo cách không ai mong muốn. Được biết người này có tên là Trần Kiên Hùng và là một sao nam khá có tiếng trong làng giải trí Cbiz.  

Cụ thể sau khoảng thời gian không thấy thông tin từ anh chàng nên một số đồng nghiệp của diễn viên cho biết không gọi được cho anh nên đi tìm, thấy xe hơi của anh đỗ ở bãi đậu xe ở đài truyền hình. Mọi người đã ngay lập tức phá cửa xe để cứu người nhưng không may mọi chuyện đã quá trễ. 

Sốc một nam tài tử nổi tiếng Trung Quốc đột tử trên xe hơi - Ảnh 1
Nam diễn viên Trần Kiên Hùng - Ảnh: Internet

Theo một số trang báo xứ Trung cho biết nguyên nhân Trần Kiên Hùng đột tử được cho là vì nhồi máu cơ tim. Đạo diễn Lý Lực Trì, người nhiều lần hợp tác với Trần Kiên Hùng, đăng bài bày tỏ tiếc thương với sự ra đi đột ngột của đàn em. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết với ngôi sao cũng chia sẻ nỗi buồn với gia quyến người quá cố.

Trần Kiên Hùng người gốc Quảng Châu, nổi tiếng với vai trò diễn viên hài, là trưởng đoàn nghệ thuật kịch nói Quảng Châu. Anh có vợ và con gái mới 5 tuổi. Hôm 14/10, Trần Kiên Hùng vẫn cập nhật video trên mạng xã hội, đem lại tiếng cười vui vẻ cho khán giả.

TOP những siêu phẩm cung đấu của Cbiz giúp đưa tên tuổi của những sao Hoa ngữ này lên tầm cao mới

TOP những siêu phẩm cung đấu của Cbiz giúp đưa tên tuổi của những sao Hoa ngữ này lên tầm cao mới

Dưới đây là những bộ phim đã đưa tên tuổi của những Phạm Băng Băng, Tôn Lệ đến gần hơn với người hâm mộ Cbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Kiên Hung sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz Lý Lực Trì

TIN LIÊN QUAN

TOP những siêu phẩm cung đấu của Cbiz giúp đưa tên tuổi của những sao Hoa ngữ này lên tầm cao mới

TOP những siêu phẩm cung đấu của Cbiz giúp đưa tên tuổi của những sao Hoa ngữ này lên tầm cao mới

Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống'

Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống'

Điểm mặt những sao Hoa ngữ bị ném đá vì coi trợ lý như người hầu

Điểm mặt những sao Hoa ngữ bị ném đá vì coi trợ lý như người hầu

Lộ diện top sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại Thái: nhân vật đầu bảng 'bứt phá' ngoạn mục, vị trí Dương Tử gây bất ngờ

Lộ diện top sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại Thái: nhân vật đầu bảng 'bứt phá' ngoạn mục, vị trí Dương Tử gây bất ngờ

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 47 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 47 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 47 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 44 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI