Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân

Sao quốc tế 24/12/2022 12:10

Ở tuổi 19, các nữ diễn viên Cbiz này đã khiến không ít người phải liêu xiêu vì nhan sắc cực phẩm của mình.

Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như khi còn là một cô gái trẻ trung đáng yêu trong tiểu quận chúa Phi Phượng của "Tân Bao thanh thiên chi mai hoa đạo", đã rất được mến mộ. Người ta chết mê chết mệt vẻ đáng yêu, trong sáng của Lâm Tâm Như. Có thể nói bà xã của Hoắc Kiến Hoa khi đó gây động lòng người. 

Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân - Ảnh 1

Những trang phục mà Lâm Tâm Như mặc trong phim cũng rất lộng lẫy, tạo cảm giác cao quý, thanh tú. Lâm Tâm Như năm 19 tuổi thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nàng Hạ Tử Vy trong "Hoàn Châu Cách Cách".

Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân - Ảnh 2

Lưu Diệc Phi

Trong làng giải trí xứ Trung, chỉ có 1 mỹ nhân duy nhất được truyền thông và người hâm mộ ưu ái dành tặng danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ", đó chính là Lưu Diệc Phi. Vẻ đẹp của nàng "Vương Ngữ Yên" thuở mới chập chững bước vào nghề nhận được sự yêu mến của vô vàn người hâm mộ trên toàn châu Á. 

Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân - Ảnh 3

Có thể nói, để miêu tả nhan sắc và khí chất của Lưu Diệc Phi, tính từ đúng nhất thuộc về cô nàng chính là "thiên tiên". Với gương mặt thanh tú, vẻ đẹp thoát tục không vướng bụi trần, ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã gây bão với hình tượng nổi bật, không ai sánh bằng. 

Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân - Ảnh 4

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng từng khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao vào thời điểm cô gái xinh đẹp tròn 19 tuổi. Trịnh Sảng của những ngày đầu tiên ấy sở hữu vẻ đẹp thanh thuần tràn đầy sức sống. Ngày ấy, Trịnh Sảng may mắn được chọn lựa cho dự án truyền hình "Cùng ngắm mưa sao băng" xứ Trung và bắt đầu nổi tiếng. 

Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân - Ảnh 5

Với cách diễn chân thật, tự nhiên, vừa toát ra được vẻ trong sáng, ngây ngô của một nữ sinh nghèo lần đầu bước vào ngôi trường của con nhà giàu, lại vừa không thiếu đi độ mạnh mẽ, cá tính, là nét hấp dẫn thu hút nam chính.

Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân - Ảnh 6

Chương Tử Di

Năm 19 tuổi, Chương Tử Di hóa thân thành cô gái thôn quê đáng yêu trong The Road Home (Đường về nhà) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Không chỉ đẹp ngây thơ, Chương Tử Di khi đó đã nổi bật vì tài diễn xuất. 19 tuổi, Chương Tử Di đã được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng vì cả nhan sắc và tài năng. Hiện tại, ở tuổi U40, vẻ đẹp của Chương Tử Di vẫn đánh bại nhiều đàn em, đàn chị khác.

Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân - Ảnh 7

Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân - Ảnh 8

Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40

Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng khi so qua ảnh chưa photoshop, Lưu Diệc Phi hoàn toàn lu mờ trước đàn chị Chương Tử Di.

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