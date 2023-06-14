Trần Pháp Dung, Hoa hậu Hong Kong đóng "Thần Bài 2", cho biết đã ba lần hủy hôn, hiện độc thân.

Trên Mpweekly ngày 13/6, người đẹp 57 tuổi cho biết hơn 10 năm qua, cô không hẹn hò ai. Không phải cô không tin vào tình yêu hay sợ hãi yêu đương mà vì chưa gặp người phù hợp. Từng có ba người đàn ông quỳ gối cầu hôn, trao nhẫn kim cương cho Pháp Dung và được cô đồng ý, nhưng rốt cuộc chuyện tình tan vỡ. Diễn viên cho biết lý do là sau đó, cô phát hiện những điều không thể chấp nhận được. Trần Pháp Dung không giữ quan hệ bạn bè với các tình cũ nhưng thâm tâm, cô mong họ sống hạnh phúc.

Từng có 3 người cầu hôn Trần Pháp Dung nhưng cuối cùng lại không đi đến đâu Diễn viên không trách móc, oán hận bất kỳ bạn trai cũ nào, cảm thấy họ là người tốt, chỉ là cô gặp "đúng người, sai thời điểm", vì thế không tiến xa hơn được với ai. Người đẹp tự nhận cô khó theo đuổi. Khi người đàn ông nào đó ngỏ lời yêu, Pháp Dung luôn hỏi họ: 'Anh có nghiêm túc không, anh có định cưới em không, nếu không thì đừng theo đuổi'. Lúc yêu, Trần Pháp Dung luôn biến mất khỏi các cuộc gặp với bạn thân Tới khi hẹn hò, cô lại chỉ nghĩ làm sao để chăm sóc, giúp đỡ người yêu, coi bạn trai là trung tâm của thế giới. Lúc yêu, Trần Pháp Dung luôn biến mất khỏi các cuộc gặp với bạn thân. Cho tới khi chia tay, cô mới quay lại "dính như sam" với bạn nữ.

Các bạn thân của Trần Pháp Dung như Thái Thiếu Phân, Chu Nhân thường nói cô trẻ con, ít chăm sóc bản thân, thi thoảng tin lầm người. Mấy lần Trần Pháp Dung hẹn hò, bạn bè thường lo cô bị đàn ông lợi dụng. Trần Pháp Dung sống với cha, thường đưa ông du lịch khắp nơi Hiện, Trần Pháp Dung sống với cha, thường đưa ông du lịch khắp nơi. Cô biết ơn vì còn cha để chăm sóc, trân trọng thời gian bên người thân. Diễn viên tự nhận thuộc mẫu phụ nữ lạc quan, biết an ủi chính mình, vì vậy cảm thấy vui vẻ. Cô cũng có nhiều việc để làm, như tham gia show thực tế, đóng phim, kinh doanh thời trang, nói chuyện với fan trên mạng xã hội. Trần Pháp Dung là một trong những nàng hậu nổi tiếng nhất Hồng Kông. Cô sở hữu vẻ ngoài sắc sảo và rạng rỡ, khiến khán giả có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng thời gian còn trẻ, người đẹp có sự nghiệp thành công trên màn ảnh TVB. Nhưng sau đó không lâu, cô vướng vào rất nhiều ồn ào chuyện tình cảm. Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, cô gia nhập điện ảnh TVB rồi trở thành gương mặt được yêu thích Năm 1989, cái tên Trần Pháp Dung bắt đầu được khán giả biết đến khi cô giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Không lâu sau, người đẹp gia nhập điện ảnh TVB rồi trở thành gương mặt được yêu thích. Cô tham gia diễn xuất hàng loạt dự án đình đám lúc bấy giờ như: Hồ sơ trinh sát 3, Lực lượng chống lừa đảo, Đội điều tra liêm chính, Tiểu Bảo và Khang Hy và Thủy nguyệt động thiên.

Lý do Hoa hậu Trần Pháp Dung lập di chúc ở tuổi 56 Nữ diễn viên Trần Pháp Dung chia sẻ đã lo liệu xong hậu sự, lập di chúc phân rõ quyền thừa kế tài sản cho người thân khi cô qua đời.

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