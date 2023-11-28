Trương Gia Nghê hiện lui về ở ẩn như Angelababy. Phải tạm hoãn nhiều hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên tổn thất tiền của và danh tiếng nặng nề. Một số người trong ngành tiết lộ, Trương Gia Nghê đang cố hàn gắn tình cảm để tái hôn với chồng cũ Mãi Siêu. Do đó, ữ diễn viên cần chỗ dựa kinh tế vững chắc để bắt đầu lại sự nghiệp. Mãi Siêu là CEO công ty tổ chức sự kiện. Nhà chồng cũ của Trương Gia Nghê cũng có tiền, có quyền.

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc xôn xao trước thông tin Lisa (thành viên Blackpink) bị phong sát tại Trung Quốc vì 5 đêm diễn ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse tại Paris (Pháp). Trương Gia Nghê , một trong 2 nghệ sĩ Trung Quốc được cho là có mặt tại đêm diễn của Lisa, cũng chịu sự trừng phạt.

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Trương Gia Nghê từng chia sẻ cô và Mãi Siêu vẫn còn tình cảm với nhau dù đã chia tay. Trên mạng xã hội, Mãi Siêu cũng từng cho biết anh mong muốn được bắt đầu lại với Trương Gia Nghê. Đường ai nấy đi đã gần 1 năm, thiếu gia này vẫn để profile… là "chồng Trương Gia Nghê".

Tuy nhiên, QQ cho biết người đẹp sinh năm 1987 muốn quay lại với Mãi Siêu không phải chuyện dễ dàng. Cô vốn không được lòng mẹ chồng cũ. Bên cạnh việc Mãi Siêu ngoại tình, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu bất hòa được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Trương Gia Nghê đổ vỡ. Gia đình của Mãi Siêu luôn muốn lấy cháu, không lấy dâu.

Trương Gia Nghê là mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng tham gia các phim như Một Thoáng Mộng Mơ, Cung Tỏa Liên Châu, Tinh Trung Nhạc Phi, Hiệp Khách Hành… Khi góp mặt trong tác phẩm Diên Hy Công Lược, cô được ca tụng là "Phi tần đẹp nhất của vua Càn Long".

Sau lùm xùm xem show thoát y, những hình ảnh liên quan Trương Gia Nghê trong bộ phim truyền hình gây sốt Chuyện tốt thành đôi cũng bị xóa bỏ. Chuyện tốt thành đôi là dự án phim ảnh mới nhất mà người đẹp thế hệ 8X tham gia. Trong phim, cô vào vai "tiểu tam" Giang Hỷ và nhận được sự yêu mến của khán giả vì diễn xuất tiến bộ.

Hiện tại, một bộ phim có sự tham gia của Trương Gia Nghê - Anh hùng chí - cũng bị ảnh hưởng bởi scandal của nữ diễn viên. Nhiều khán giả cho biết, họ thấy tên của Trương Gia Nghê đã bị xóa khỏi phần giới thiệu bộ phim trên trang Douban.