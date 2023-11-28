Rộ tin 'mỹ nhân Diên Hy Công Lược' Trương Gia Nghê cầu cứu, xin tái hôn với chồng cũ

Sao quốc tế 28/11/2023 19:19

Cuối tháng 9 vừa qua, Trương Gia Nghê bị lan truyền hình ảnh đi xem buổi biểu diễn của Lisa tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris (Pháp). Vụ việc khiến nữ diễn viên bị dư luận tẩy chay, nhận hình phạt "cấm sóng ngầm" như Angelababy.

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc xôn xao trước thông tin Lisa (thành viên Blackpink) bị phong sát tại Trung Quốc vì 5 đêm diễn ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse tại Paris (Pháp). Trương Gia Nghê, một trong 2 nghệ sĩ Trung Quốc được cho là có mặt tại đêm diễn của Lisa, cũng chịu sự trừng phạt. 

Trương Gia Nghê hiện lui về ở ẩn như Angelababy. Phải tạm hoãn nhiều hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên tổn thất tiền của và danh tiếng nặng nề. Một số người trong ngành tiết lộ, Trương Gia Nghê đang cố hàn gắn tình cảm để tái hôn với chồng cũ Mãi Siêu. Do đó, ữ diễn viên cần chỗ dựa kinh tế vững chắc để bắt đầu lại sự nghiệp. Mãi Siêu là CEO công ty tổ chức sự kiện. Nhà chồng cũ của Trương Gia Nghê cũng có tiền, có quyền.

Rộ tin 'mỹ nhân Diên Hy Công Lược' Trương Gia Nghê cầu cứu, xin tái hôn với chồng cũ - Ảnh 1Rộ tin 'mỹ nhân Diên Hy Công Lược' Trương Gia Nghê cầu cứu, xin tái hôn với chồng cũ - Ảnh 2

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Trương Gia Nghê từng chia sẻ cô và Mãi Siêu vẫn còn tình cảm với nhau dù đã chia tay. Trên mạng xã hội, Mãi Siêu cũng từng cho biết anh mong muốn được bắt đầu lại với Trương Gia Nghê. Đường ai nấy đi đã gần 1 năm, thiếu gia này vẫn để profile… là "chồng Trương Gia Nghê".

Tuy nhiên, QQ cho biết người đẹp sinh năm 1987 muốn quay lại với Mãi Siêu không phải chuyện dễ dàng. Cô vốn không được lòng mẹ chồng cũ. Bên cạnh việc Mãi Siêu ngoại tình, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu bất hòa được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Trương Gia Nghê đổ vỡ. Gia đình của Mãi Siêu luôn muốn lấy cháu, không lấy dâu.

Rộ tin 'mỹ nhân Diên Hy Công Lược' Trương Gia Nghê cầu cứu, xin tái hôn với chồng cũ - Ảnh 3

Trương Gia Nghê là mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng tham gia các phim như Một Thoáng Mộng Mơ, Cung Tỏa Liên Châu, Tinh Trung Nhạc Phi, Hiệp Khách Hành… Khi góp mặt trong tác phẩm Diên Hy Công Lược, cô được ca tụng là "Phi tần đẹp nhất của vua Càn Long".

Sau lùm xùm xem show thoát y, những hình ảnh liên quan Trương Gia Nghê trong bộ phim truyền hình gây sốt Chuyện tốt thành đôi cũng bị xóa bỏ. Chuyện tốt thành đôi là dự án phim ảnh mới nhất mà người đẹp thế hệ 8X tham gia. Trong phim, cô vào vai "tiểu tam" Giang Hỷ và nhận được sự yêu mến của khán giả vì diễn xuất tiến bộ. 

Hiện tại, một bộ phim có sự tham gia của Trương Gia Nghê - Anh hùng chí - cũng bị ảnh hưởng bởi scandal của nữ diễn viên. Nhiều khán giả cho biết, họ thấy tên của Trương Gia Nghê đã bị xóa khỏi phần giới thiệu bộ phim trên trang Douban. 

Angelababy và Trương Gia Nghê bị cấm phát ngôn, chuẩn bị 'phong sát' ngầm trong tương lai?

Angelababy và Trương Gia Nghê bị cấm phát ngôn, chuẩn bị 'phong sát' ngầm trong tương lai?

Vào tối ngày 1/11, mạng xã hội Weibo của hai nữ diễn viên Angelababy và Trương Gia Nghê bất ngờ bị cấm phát ngôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Gia Nghê sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Angelababy và Trương Gia Nghê bị cấm phát ngôn, chuẩn bị 'phong sát' ngầm trong tương lai?

Angelababy và Trương Gia Nghê bị cấm phát ngôn, chuẩn bị 'phong sát' ngầm trong tương lai?

Angelababy và Trương Gia Nghê chuẩn bị 'bay màu' sau khi Lisa (BlackPink) bị 'phong sát ngầm' tại Trung Quốc?

Angelababy và Trương Gia Nghê chuẩn bị 'bay màu' sau khi Lisa (BlackPink) bị 'phong sát ngầm' tại Trung Quốc?

Angelababy, Trương Gia Nghê bị chỉ trích nặng nề khi tới xem Lisa diễn thoát y

Angelababy, Trương Gia Nghê bị chỉ trích nặng nề khi tới xem Lisa diễn thoát y

Trương Gia Nghê đóng vai 'tiểu tam' nhưng vẫn được dân tình mê mẩn vì điều này

Trương Gia Nghê đóng vai 'tiểu tam' nhưng vẫn được dân tình mê mẩn vì điều này

Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36

Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36

Trương Gia Nghê vui vẻ mở tiệc sinh nhật sau lùm xùm chồng có người thứ ba

Trương Gia Nghê vui vẻ mở tiệc sinh nhật sau lùm xùm chồng có người thứ ba

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe