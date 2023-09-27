Trương Gia Nghê đóng vai 'tiểu tam' nhưng vẫn được dân tình mê mẩn vì điều này

Trong đó, nữ phụ Giang Hỉ do Trương Gia Nghê thể hiện là nhân vật được quan tâm và yêu thích nhất. Giang Hỉ là nhân viên cấp dưới của Vệ Minh (Lý Trạch Phong đóng), chồng của nữ chính Lâm Song (Trương Tiểu Phỉ thể hiện). Cô có ngoại hình quyến rũ, năng lực nghiệp vụ cao, luôn thể hiện sự ôn nhu, thấu hiểu khiến Vệ Minh si mê.

Thời gian gần đây, bộ phim Chuyện tốt thành đôi do Trương Tiểu Phỉ, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Gia Nghê , Lý Trạch Phong đóng chính vừa phát sóng đã có chỉ số truyền thông cao nhất trong các phim truyền hình đang chiếu. Cùng với đó, rating của phim trên kênh CCTV8 ngày một tăng cao.

Ngoài sở hữu nhan sắc cuốn hút, nổi bật, Trương Gia Nghê còn gây ấn tượng với thân hình đồng hồ cát nóng bóng. Nữ diễn viên 36 tuổi đã sinh hai con nhưng vẫn sở hữu vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng đẹp, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Bên cạnh đó, gu thời trang của Trương Gia Nghê trong phim cũng rất bắt mắt.

Trong phim, vai diễn Giang Hỉ được xây dựng đa chiều khiến khán giả vừa ghét vừa thương cô. Giang Hỉ sinh trong một gia đình nông thôn trọng nam khinh nữ. Cha mẹ coi cô là công cụ kiếm tiền để nuôi em trai ăn học và sau này sẽ chuẩn bị nhà và xe cho em trai cưới vợ.

Chính vì vậy, Giang Hỉ vừa có khát khao vươn lên trong công việc, có tài chính vững vàng vừa mong nhận được sự công nhận, quan tâm của cha mẹ cũng như mọi người.

Trương Gia Nghê diễn giải và thể hiện tốt nhiều mặt của nhân vật. Khán giả có lúc thương cảm khi cô gặp phải sự đối xử bất công từ cha mẹ, cũng có lúc tức giận khi Giang Hỉ không sớm tỉnh ngộ, không nhìn ra được bộ mặt của Vệ Minh.

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn thuộc Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Vừa bước chân vào làng giải trí, người đẹp đã được chọn làm nàng thơ của Quỳnh Dao trong bộ phim Tân một thoáng mộng mơ. Với ngoại hình đẹp, Trương Gia Nghê luôn là điểm sáng trong các tác phẩm cô tham gia, dù nữ diễn viên chỉ đóng vai phụ. Trương Gia Nghê từng được ca tụng là "mỹ nhân đẹp nhất phim Diên Hi công lược".

Nữ diễn viên cũng tham gia các phim như Tân Hoàn Châu cách cách, Cung tỏa châu liêm, Hiệp khách hành, Tinh trung nhạc phi, Tình yêu chốn đô thị, Thiên cổ quyết trần.