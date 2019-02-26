Phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng cặp đôi Song – Song hết tháo bỏ nhẫn cưới lại quyết ngồi xa nhau tại sự kiện

Sao quốc tế 26/02/2019 16:06

Giữa ồn ào ly hôn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo tiếp tục bị bắt gặp “cố tình” ngồi xa nhau tại một sự kiện khiến người hâm mộ liên tục “đứng ngồi không yên”.

Thời gian gần đây, tin đồn Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn đã trở thành tiêu điểm chú ý của người hâm mộ khắp châu Á. Theo đó, nguồn tin này bắt nguồn từ một trang báo xứ Trung, thậm chí trang tin tức này còn cho biết nguyên nhân khiến cả hai "đường ai nấy đi" là vì Song Joong Ki ngoại tình với một nhà tạo mẫu tóc.

Phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng cặp đôi Song – Song hết tháo bỏ nhẫn cưới lại quyết ngồi xa nhau tại sự kiện - Ảnh 1
Thông tin cặp đôi Song - Song ly hôn khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin này lan rộng, công ty quản lý của cả hai đã buộc phải lên tiếng phủ nhận việc ly hôn, đồng thời cho biết cặp đôi vẫn đang rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, sau khi phủ nhận thông tin trên, cặp đôi liên tục bị bắt gặp không mang nhẫn cưới. Mới đây nhất là trong một sự kiện, hình ảnh Song Joong Ki và Song Hye Kyo ngồi cách xa nhau đã được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người nghi ngờ về tình cảm của cả hai.

Phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng cặp đôi Song – Song hết tháo bỏ nhẫn cưới lại quyết ngồi xa nhau tại sự kiện - Ảnh 2

Phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng cặp đôi Song – Song hết tháo bỏ nhẫn cưới lại quyết ngồi xa nhau tại sự kiện - Ảnh 3
Cả hai đều không mang nhẫn cưới - Ảnh: Internet

Cụ thể, dù là vợ chồng nhưng cả hai lại không ngồi cạnh nhau mà ngồi cách nhau một ghế. Bên cạnh đó, cả hai vẫn không đeo nhẫn cưới và liên tục giấu tay trong túi hoặc sau lưng.

Phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng cặp đôi Song – Song hết tháo bỏ nhẫn cưới lại quyết ngồi xa nhau tại sự kiện - Ảnh 4

Phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng cặp đôi Song – Song hết tháo bỏ nhẫn cưới lại quyết ngồi xa nhau tại sự kiện - Ảnh 5
Cặp đôi ngồi cách nhau một ghế - Ảnh: Internet

Chính những hình ảnh này đã khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng và “bán tín bán nghi” trước việc cả hai rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên, một bộ phận fan của cặp đôi vẫn chọn cách tin tưởng vào Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

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