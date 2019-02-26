Phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng cặp đôi Song – Song hết tháo bỏ nhẫn cưới lại quyết ngồi xa nhau tại sự kiện

Thời gian gần đây, tin đồn Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn đã trở thành tiêu điểm chú ý của người hâm mộ khắp châu Á. Theo đó, nguồn tin này bắt nguồn từ một trang báo xứ Trung, thậm chí trang tin tức này còn cho biết nguyên nhân khiến cả hai "đường ai nấy đi" là vì Song Joong Ki ngoại tình với một nhà tạo mẫu tóc.

Thông tin cặp đôi Song - Song ly hôn khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin này lan rộng, công ty quản lý của cả hai đã buộc phải lên tiếng phủ nhận việc ly hôn, đồng thời cho biết cặp đôi vẫn đang rất hạnh phúc.