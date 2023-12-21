Nữ ca sĩ nổi tiếng bị fan nam 44 tuổi sát hại dã man với 8 nhát dao, động cơ gây án được hé lộ khiến dư luận phẫn nộ

Sao quốc tế 21/12/2023 10:20

Nghi phạm hành hung rồi rút dao đâm liên tiếp nữ ca sĩ. Nghi phạm sau đó tìm cách mang thi thể nạn nhân về nhà riêng. Đối tượng cũng cố tự sát nhưng không thành công, hiện đang được điều trị trong bệnh viện.

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ Koreaboo, ca sĩ Malaysia Xu Jialing bị một người đàn ông 44 tuổi tự xưng là người hâm mộ đâm chết vào ngày 18/12. Theo truyền thông địa phương, nghi phạm đâm nạn nhân 8 nhát trên khắp cơ thể. Vết thương chí mạng là ở ngực, đâm thẳng vào tim. Xu Jialing tử vong do mất máu quá nhiều.

Nghi phạm được cho là đã theo dõi nữ ca sĩ trong hai năm qua. Vào ngày xảy ra án mạng, Xu Jialing nhận lời đi ăn cùng nghi phạm sau nhiều lần được đề nghị gặp mặt. Tuy nhiên, hai bên xảy ra tranh cãi khi vừa kết thúc cuộc hẹn. Nghi phạm hành hung rồi rút dao đâm liên tiếp nữ ca sĩ. Nghi phạm sau đó tìm cách mang thi thể nạn nhân về nhà riêng. Đối tượng cũng cố tự sát nhưng không thành công, hiện đang được điều trị trong bệnh viện.

Nữ ca sĩ nổi tiếng bị fan nam 44 tuổi sát hại dã man với 8 nhát dao, động cơ gây án được hé lộ khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 1
Nữ ca sĩ bị fan cuồng sát hại sau khi thông báo chuyện kết hôn với người này

Cảnh sát nhận được tin báo từ một nhân chứng. Sau khi đến hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Xu Jialing trong xe nghi phạm. Thời điểm bị bắt, nghi phạm tự nhận là bạn trai nạn nhân. Nghi phạm không có tiền án trước đây.

Theo Phụ nữ Mới dẫn nguồn từ Truyền thông xứ Đài, điều tra từ phía cảnh sát cho thấy, có ít nhất 4 người qua đường xuất hiện tại thời điểm nghi phạm đưa thi thể nữ ca sĩ ra xe hơi. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình những người này đều không phát hiện sự bất thường của nghi phạm.

Nữ ca sĩ nổi tiếng bị fan nam 44 tuổi sát hại dã man với 8 nhát dao, động cơ gây án được hé lộ khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 2
 Người này chở thi thể nữ ca sĩ đến một con hẻm vắng người để bỏ lại và nhanh chóng rời đi.

Phía cảnh sát đã tìm được một con dao tại hiện trường và cho rằng, đây chính là hung khí đã lấy đi tính mạng của nữ ca sĩ 26 tuổi. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể Từ Gia Linh có vết đâm ở ngực và lưng. Trong đó có một vết đâm thẳng vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cảnh sát cho biết, nghi phạm chưa từng có tiền án tiền sự, hiện tại vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra.

Nếu không có sự việc đáng tiếc này, nữ ca sĩ cùng bạn trai dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào năm sau. Được biết, tang lễ của nữ ca sĩ sẽ diễn ra vào ngày 21/12.

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