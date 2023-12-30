Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight

Sao quốc tế 30/12/2023 10:42

Nhan sắc của những nữ diễn viên Hoa dữ dưới đây đã gây không ít 'láo loạn' trong năm 2023.

Dương Tử

Có thể nói Dương Tử không những ngày càng đẹp lên mà còn sở hữu phong cách sang chảnh hơn nhiều so với trước kia.

Từng là một trong những mỹ nhân sở hữu thân hình dễ tăng cân và thường xuyên gặp vấn đề mỗi khi diện trang phục hở vai, hiện tại Dương Tử đã có một sự thay đổi ngoạn mục nhờ giảm hơn chục cân.

Trong những sự kiện thảm đỏ diễn ra vào cuối năm 2023, Dương Tử liên tục chiêu đãi người hâm mộ những màn khoe nhan sắc cùng thần thái cực đỉnh. 

Việc sở hữu thân hình mảnh mai, bờ vai thon gọn giúp cho Dương Tử thoải mái hơn trong việc diện lên mình những trang phục của các thương hiệu xa xỉ. Ngoài ra phong cách trang điểm cũng là một điểm cộng giúp tạo hình của Dương Tử trong các sự kiện thêm phần nổi bật và dễ dàng leo lên Top từ khóa tìm kiếm.

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 1

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 2

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 3
Bờ vai thon gọn giúp cho Dương Tử thoải mái hơn trong việc diện lên mình những trang phục của các thương hiệu xa xỉ.

Lưu Diệc Phi

Nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi từ lâu đã được cư dân mạng công nhận. Thế nên, sự xuất hiện của nàng Tiểu Long Nữ trong danh sách này là việc hiển nhiên.

Sau 16 năm trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ, Lưu Diệc Phi đã tạo hai cú hit liên tiếp với Mộng hoa lục và Đi đến nơi có gió.

Nhan sắc xinh đẹp, khí chất nhẹ nhàng, sang trọng của Lưu Diệc Phi càng ghi dấu trong lòng khán giả. Nhiều cư dân mạng nhận xét, so với nét đẹp đơn thuần của Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên 16 năm trước thì Lưu Diệc Phi của hiện tại ngày càng nhuận sắc theo năm tháng.

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 4

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 5

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 6

Sau 16 năm trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ, Lưu Diệc Phi đã tạo hai cú hit liên tiếp với Mộng hoa lục và Đi đến nơi có gió.

Vương Sở Nhiên

Nghe Nói Em Thích Tôi là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của những người yêu phim nửa đầu năm nay. Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của nữ chính Vương Sở Nhiên ngay cũng là chủ đề hot trên mạng xã hội.

Trong những cảnh quay trong bộ phim, nữ diễn viên luôn xinh đẹp lung linh, không có góc chết. Thậm chí nhan sắc của cô còn được ví như “tiểu Lưu Diệc Phi” với nhiều điểm tương đồng.

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 7

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 8

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 9

Nhan sắc của cô còn được ví như “tiểu Lưu Diệc Phi” với nhiều điểm tương đồng.

Dương Mịch

Dương Mịch từ trước tới nay luôn được công nhận là một trong những mỹ nhân giữ vững phong độ về khoản nhan sắc. Tuy nhiên, cũng không ít lần nàng "Bạch Thiển" cũng bị soi ra khuyết điểm nhan sắc cùng hình thể mỗi khi đứng trước ống kính "team qua đường".

Nếu trước đây, Dương Mịch từng bị chê vì phần lưng hơi gù, kém sang, thì tới nay điều này đã được khắc phục hoàn toàn. Trong những lần xuất hiện trên thảm đỏ năm 2023, Dương Mịch không chỉ chiêu đãi người hâm mộ nhan sắc ngày càng trẻ trung, cuốn hút ở tuổi U40, mà vóc dáng cũng được đánh giá nổi bật hơn các đàn em.

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 10

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 11

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 12
Dương Mịch từ trước tới nay luôn được công nhận là một trong những mỹ nhân giữ vững phong độ về khoản nhan sắc.

Châu Dã

Châu Dã là sao nữ đang lên thuộc thế hệ diễn viên sinh năm 1995. Cô được cư dân mạng ưu ái là sao nữ xinh đẹp nhất trong thế hệ diễn viên cùng lứa với cô.

Dù chưa có nhiều tác phẩm gây ấn tượng trong lòng công chúng, nhưng khí chất xinh đẹp, lạnh lùng cùng thần thái như kiêu kỳ, đậm chất tiểu thư giúp Châu Dã thu hút một lượng fan lớn. Hy vọng nữ diễn viên trẻ ngày càng toả sáng trong tương lai.

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 13

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 14

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 15

Những mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật năm 2023: Nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là chiếm hết spotlight - Ảnh 16
 Cô được cư dân mạng ưu ái là sao nữ xinh đẹp nhất trong thế hệ diễn viên cùng lứa với cô.
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Trong phim 'Lưỡng Bất Nghi', nữ diễn viên Tống Nghiên Phi trong vai Hoàng hậu Từ Ngọc đã bị hoán đổi thân xác với Hoàng đế (Trương Hạo Duy đóng).

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