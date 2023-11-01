Trong phim 'Lưỡng Bất Nghi', nữ diễn viên Tống Nghiên Phi trong vai Hoàng hậu Từ Ngọc đã bị hoán đổi thân xác với Hoàng đế (Trương Hạo Duy đóng).
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Tống Nghiên Phi sinh năm 1995 tại Úc, về Thượng Hải (Trung Quốc) định cư từ năm 4 tuổi. Mỹ nhân Hoa ngữ này từng được lọt vào mắt xanh của công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn JYP Entertainment vào năm 16 tuổi. Tuy nhiên cô lại lỡ mất cơ hội trở thành thần tượng Kpop vì chấn thương. Về Trung Quốc, người đẹp tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất và dần được khán giả yêu thích khi đảm nhận các vai diễn trong Cẩm Y Dạ Hành, Đáng Tiếc Không Phải Anh...
Thời gian vừa qua, Tống Nghiên Phi cũng gây chú ý khi đảm nhận vai Hoàng hậu Từ Ngọc trong Lưỡng Bất Nghi - bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh từng "làm mưa làm gió" cùng tên của Lục Dã Thiên Hạc, xoay quanh Hoàng đế Tiêu Cẩm Quân (Trương Hạo Duy đóng) và Hoàng hậu Từ Ngọc (Tống Nghiên Phi) bị hoán đổi thân xác trong một lần bị té ở hồ nước trong Phượng Nghi Cung. Từ đó, Tiêu Cẩm Vân sống trong thân xác Từ Ngọc và ngược lại. Cả hai trải qua nhiều tình huống 'dở khóc dở cười'. Song, mọi chuyện cũng dần trở nên suôn sẻ. Đặc biệt, thông qua việc hoán đổi thân xác, Tiêu Cẩm Quân và Từ Ngọc cũng càng thấu hiểu và nảy sinh tình cảm với nhau.
Điều khiến bộ phim được đánh giá cao chính là việc tôn vinh thông điệp nữ quyền. Tác phẩm mượn hình ảnh, tiếng nói của Hoàng đế để chứng minh những điều không thể thành có thể. Tháo gỡ tính bảo thủ về nữ giới trong quan niệm xưa cũ qua sự thấu hiểu của cặp đế - hậu. Bộ phim đại diện cho những tư tưởng cởi mở thổi làn gió mới vào không gian cung cấm ngột ngạt với hàng tá lễ nghi, quy chuẩn.
Lưỡng Bất Nghi phát sóng lúc 12h30 thứ 2 tới thứ 6 từ ngày 30/10. Phim được đánh giá tốt và khen ngợi nhiều từ độc giả, điểm Douban trên 8.0.