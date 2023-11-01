Mỹ nhân Hoa ngữ suýt trở thành thần tượng Kpop 'hoán đổi thân xác' với bạn đời trong phim mới

Sao quốc tế 01/11/2023 09:36

Trong phim 'Lưỡng Bất Nghi', nữ diễn viên Tống Nghiên Phi trong vai Hoàng hậu Từ Ngọc đã bị hoán đổi thân xác với Hoàng đế (Trương Hạo Duy đóng).

Tống Nghiên Phi sinh năm 1995 tại Úc, về Thượng Hải (Trung Quốc) định cư từ năm 4 tuổi. Mỹ nhân Hoa ngữ này từng được lọt vào mắt xanh của công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn JYP Entertainment vào năm 16 tuổi. Tuy nhiên cô lại lỡ mất cơ hội trở thành thần tượng Kpop vì chấn thương. Về Trung Quốc, người đẹp tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất và dần được khán giả yêu thích khi đảm nhận các vai diễn trong Cẩm Y Dạ Hành, Đáng Tiếc Không Phải Anh...

Mỹ nhân Hoa ngữ suýt trở thành thần tượng Kpop 'hoán đổi thân xác' với bạn đời trong phim mới - Ảnh 1
Tống Nghiên Phi sinh năm 1995 tại Úc, về Thượng Hải (Trung Quốc) định cư từ năm 4 tuổi.
Mỹ nhân Hoa ngữ suýt trở thành thần tượng Kpop 'hoán đổi thân xác' với bạn đời trong phim mới - Ảnh 2
Mỹ nhân Hoa ngữ này từng được lọt vào mắt xanh của công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn JYP Entertainment vào năm 16 tuổi.

Thời gian vừa qua, Tống Nghiên Phi cũng gây chú ý khi đảm nhận vai Hoàng hậu Từ Ngọc trong Lưỡng Bất Nghi - bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh từng "làm mưa làm gió" cùng tên của Lục Dã Thiên Hạc, xoay quanh Hoàng đế Tiêu Cẩm Quân (Trương Hạo Duy đóng) và Hoàng hậu Từ Ngọc (Tống Nghiên Phi) bị hoán đổi thân xác trong một lần bị té ở hồ nước trong Phượng Nghi Cung. Từ đó, Tiêu Cẩm Vân sống trong thân xác Từ Ngọc và ngược lại. Cả hai trải qua nhiều tình huống 'dở khóc dở cười'. Song, mọi chuyện cũng dần trở nên suôn sẻ. Đặc biệt, thông qua việc hoán đổi thân xác, Tiêu Cẩm Quân và Từ Ngọc cũng càng thấu hiểu và nảy sinh tình cảm với nhau. 

Mỹ nhân Hoa ngữ suýt trở thành thần tượng Kpop 'hoán đổi thân xác' với bạn đời trong phim mới - Ảnh 3
Tống Nghiên Phi cũng gây chú ý khi đảm nhận vai Hoàng hậu Từ Ngọc trong Lưỡng Bất Nghi.

 Mỹ nhân Hoa ngữ suýt trở thành thần tượng Kpop 'hoán đổi thân xác' với bạn đời trong phim mới - Ảnh 4

Mỹ nhân Hoa ngữ suýt trở thành thần tượng Kpop 'hoán đổi thân xác' với bạn đời trong phim mới - Ảnh 5
Tống Nghiên Phi và Trương Hạo Duy trong Lưỡng Bất Nghi.

Điều khiến bộ phim được đánh giá cao chính là việc tôn vinh thông điệp nữ quyền. Tác phẩm mượn hình ảnh, tiếng nói của Hoàng đế để chứng minh những điều không thể thành có thể. Tháo gỡ tính bảo thủ về nữ giới trong quan niệm xưa cũ qua sự thấu hiểu của cặp đế - hậu. Bộ phim đại diện cho những tư tưởng cởi mở thổi làn gió mới vào không gian cung cấm ngột ngạt với hàng tá lễ nghi, quy chuẩn.

Lưỡng Bất Nghi phát sóng lúc 12h30 thứ 2 tới thứ 6 từ ngày 30/10. Phim được đánh giá tốt và khen ngợi nhiều từ độc giả, điểm Douban trên 8.0.

 

Mỹ nhân Hoa ngữ suýt trở thành thần tượng Kpop 'hoán đổi thân xác' với bạn đời trong phim mới - Ảnh 6
Điều khiến bộ phim được đánh giá cao chính là việc tôn vinh thông điệp nữ quyền.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp

Khác với vẻ bề ngoài thường xuất hiện trước công chúng, dàn mỹ nhân Hoa ngữ dưới đây khiến người hâm mộ 'rửa mắt' với thân hình cuồn cuộn cơ bắp.

Xem thêm
Từ khóa:   sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung Tống Nghiên Phi

TIN LIÊN QUAN

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây sốc khi sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp

3 mỹ nhân Hoa ngữ hiếm hoi lộ diện cùng nhau, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'rần rần'?

3 mỹ nhân Hoa ngữ hiếm hoi lộ diện cùng nhau, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'rần rần'?

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ?

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ?

Nhan sắc hớp hồn người nhìn của 2 mỹ nhân Hoa ngữ ở tuổi 19

Nhan sắc hớp hồn người nhìn của 2 mỹ nhân Hoa ngữ ở tuổi 19

Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân

Say đắm trước nhan sắc tuổi 19 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, toàn tuyệt sắc giai nhân

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ và những lần diện đồ 'khó hiểu' trên thảm đỏ: Quan Hiểu Đồng dáng như người mẫu nhưng thích tự 'dìm hàng' bản thân

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ và những lần diện đồ 'khó hiểu' trên thảm đỏ: Quan Hiểu Đồng dáng như người mẫu nhưng thích tự 'dìm hàng' bản thân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố