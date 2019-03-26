Ngôi sao ‘Tân anh hùng xạ điêu’ - Dương Húc Văn lộ ảnh ôm hôn đàn chị trong ô tô, từng bị chỉ trích vì lăng nhăng

Dương Húc Văn bắt đầu nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim “Tân anh hùng xạ điêu”. Mặc dù được đánh giá cao về diễn xuất nhưng đời tư bê bối của Dương Húc Văn khiến hình ảnh của anh trong mắt công chúng không mấy tốt đẹp. Nam diễn viên từng bị chỉ trích là kẻ lăng nhăng khi thay người yêu như thay áo, thậm chí anh còn là đối tượng bị nghi có liên quan đến cái chết của người đẹp Nhậm Kiều.

Nam diễn viên từng vướng vào nhiều tin đồn tình ái - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Húc Văn lại tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với đàn chị hơn 10 tuổi - nữ diễn viên Trương Lệ. Theo đó, cặp đôi đã có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau tại một bãi chiếu phim dành cho khách đi ô tô.