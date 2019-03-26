Ngôi sao ‘Tân anh hùng xạ điêu’ - Dương Húc Văn lộ ảnh ôm hôn đàn chị trong ô tô, từng bị chỉ trích vì lăng nhăng

Sao quốc tế 26/03/2019 16:15

Nam diễn viên Dương Húc Văn và đàn chị hơn 10 tuổi - Trương Lệ bị bắt gặp hẹn hò thân mật trong ô tô giữa đêm khuya.

Dương Húc Văn bắt đầu nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim “Tân anh hùng xạ điêu”. Mặc dù được đánh giá cao về diễn xuất nhưng đời tư bê bối của Dương Húc Văn khiến hình ảnh của anh trong mắt công chúng không mấy tốt đẹp. Nam diễn viên từng bị chỉ trích là kẻ lăng nhăng khi thay người yêu như thay áo, thậm chí anh còn là đối tượng bị nghi có liên quan đến cái chết của người đẹp Nhậm Kiều.

Ngôi sao ‘Tân anh hùng xạ điêu’ - Dương Húc Văn lộ ảnh ôm hôn đàn chị trong ô tô, từng bị chỉ trích vì lăng nhăng - Ảnh 1
Nam diễn viên từng vướng vào nhiều tin đồn tình ái - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Húc Văn lại tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với đàn chị hơn 10 tuổi - nữ diễn viên Trương Lệ. Theo đó, cặp đôi đã có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau tại một bãi chiếu phim dành cho khách đi ô tô.

Ngôi sao ‘Tân anh hùng xạ điêu’ - Dương Húc Văn lộ ảnh ôm hôn đàn chị trong ô tô, từng bị chỉ trích vì lăng nhăng - Ảnh 2
Cặp đôi bị bắt gặp hẹn hò tại một bãi chiếu phim - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được ghi lại, Dương Húc Văn và Trương Lệ đều diện trang phục khá giản dị và để mặt mộc. Bên cạnh đó, cặp đôi còn tỏ ra rất thân thiết khi đút đồ ăn vặt cho nhau, dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Sau khi xem phim, Trương Lệ lái xe đưa Dương Húc Văn về khách sạn rồi rời đi.

Ngôi sao ‘Tân anh hùng xạ điêu’ - Dương Húc Văn lộ ảnh ôm hôn đàn chị trong ô tô, từng bị chỉ trích vì lăng nhăng - Ảnh 3

Ngôi sao ‘Tân anh hùng xạ điêu’ - Dương Húc Văn lộ ảnh ôm hôn đàn chị trong ô tô, từng bị chỉ trích vì lăng nhăng - Ảnh 4

Cặp đôi hết đút cho nhau ăn...

Ngôi sao ‘Tân anh hùng xạ điêu’ - Dương Húc Văn lộ ảnh ôm hôn đàn chị trong ô tô, từng bị chỉ trích vì lăng nhăng - Ảnh 5
...rồi lại hôn đắm đuối - Ảnh: Internet

Trước đó, Dương Húc Văn và Trương Lệ đã dính vào tin đồn tình cảm nhưng cả hai đều giữ im lặng. Hiện tại, trước loạt ảnh tình tứ này, cặp đôi khó lòng phủ nhận chuyện hẹn hò.

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Từ khóa:   Dương Húc Văn và Trương Lệ Tân anh hùng xạ điêu 2019

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