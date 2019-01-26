Từ khi bước chân vào làng giải trí, Ngô Tú Ba vốn được nhiều người biết đến là một nghệ sĩ trong sạch, một người chồng kiểu mẫu hiếm có của showbiz. Có thể nói, giữa muôn vàn thị phi của Cbiz, nam diễn viên chưa bao giờ vướng phải scandal nào gây tổn hại thanh danh.

Ngô Tú Ba là nghệ sĩ nổi tiếng và có “máu mặt” trong làng giải trí Hoa ngữ, ông nắm trong tay rất nhiều công ty sản xuất phim hàng đầu với vốn điều lệ lên đến hàng trăm triệu USD.

Tháng 9/2018, nữ diễn viên Trần Dục Lâm bất ngờ tố cáo Ngô Tú Ba là một kẻ lăng nhăng, có hàng chục “phòng nhì”. Cuối năm 2018, Ngô Tú Ba trình báo cảnh sát vì bị người tình tống tiền và Trần Dục Lâm bị bắt giữ ngay khi về nước. Sau đó là những lá đơn cầu cứu của cha mẹ sao nữ 9X gửi đến gia đình Ngô Tú Ba.

Những tưởng sự nghiệp và cuộc sống của Ngô Tú Ba hoàn toàn “sạch sẽ” nhưng trớ trêu thay, tất cả đã sụp đổ khi scandal ngoại tình của ông bị phanh phui, nam diễn viên còn bị cô bồ nhí 9X – Trần Dục Lâm tống tiền suốt nhiều năm.

Nhan sắc xinh đẹp của cô bồ 9X - Trần Dục Lâm của Ngô Tú Ba - Ảnh: Internet

Những thông tin về vụ bê bối tình ái của nam diễn viên tràn lan khắp các trang báo lớn nhỏ xứ Trung, hình tượng mà Ngô Tú Ba xây dựng bấy lâu hoàn toàn sụp đổ. Công chúng bàng hoàng và phẫn nộ vì cảm giác bị lừa dối bởi trước đó nhiều người còn cho rằng trong ngành giải trí không ai đạo đức và chung thủy hơn Ngô Tú Ba.

Trang Sohu không ngần ngại chỉ trích nam diễn viên: “Chiêu trò của Ngô Tú Ba là tiếp cận các cô gái với vai trò đàn anh trong nghề. Ông ta không bao giờ mồi chài họ lên giường ngay lập tức. Trái lại, ông còn giảng dạy cho họ về nhân tình thế thái và phẩm chất của diễn viên. Ngô Tú Ba tỏ ra là người thẳng thắn và hào sảng trong chi tiêu. Ông từng chi hàng chục triệu USD cho Trần Dục Lâm và Trương Chỉ Khê”.

Nam diễn viên thực chất là một kẻ trăng hoa - Ảnh: Internet

Theo Sina, scandal này đã khiến những dự án mới của Ngô Tú Ba bị “đóng băng”. Những bộ phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của ông đều bị hoãn chiếu hoặc cắt bỏ phần hình ảnh có sự xuất hiện của nam diễn viên. Bên cạnh đó, hàng loạt nhãn hàng đều quay lưng với Ngô Tú Ba, hình ảnh quảng cáo trên website cũng “không cánh mà bay”. Theo đó, ước tính sự tổn thất từ những dự án này là vô cùng lớn.

Sự nghiệp của Ngô Tú Ba đang dần tiêu tan - Ảnh: Internet

Có thể thấy suốt bao năm qua, Ngô Tú Ba chỉ khoác lên mình cái “vỏ bọc” đầy đạo mạo để che đậy lối sống phóng túng của một kẻ khát tình. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ông bị chính người tình phản bội và uy hiếp. Scandal lần này thực sự đã gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Ngô Tú Ba nhưng biết trách ai bây giờ, bởi lẽ nam diễn viên mới chính là người tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình.