Ngỡ ngàng nhan sắc 'bất lão' của Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên, U80 vẫn đẹp như tuổi xuân thì

Chia sẻ về bí kíp trẻ lâu của mình, bà nói việc đầu tiên là dành nhiều thời gian cho tập luyện và chăm sóc bản thân.

Hoa hậu Hoàn Vũ là một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn hiện nay. Trở lại năm đầu tiên diễn ra cuộc thi, bà Apasra Hongsakula vinh dự là Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới vào năm 1965 khi chỉ mới 18 tuổi. Bà là người Thái Lan đầu tiên đạt danh hiệu này và được giới truyền thông đánh giá là hoa hậu có nét mặt thanh tú, đậm chất Á Đông. Với chiều cao khiêm tốn 1m6 nhưng bà có thể hình cân đối, khỏe mạnh. Sau 60 năm đi qua, ở tuổi thất thập cổ lai hy, bà vẫn gây ngạc nhiên với fan sắc đẹp bởi bà già đi không nhiều so với năm đăng quang.

Bà Apasra Hongsakula vinh dự là Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới vào năm 1965 khi chỉ mới 18 tuổi Ở độ tuổi U80, chứng kiến nhan sắc trẻ trung xinh đẹp của bà khiến nhiều người không khỏi hoài nghi việc người phụ nữ này đã chi hơn 2 tỷ để thẩm mỹ dung nhan. Đứng trước những lời đồn đại không có căn cứ này, quản lý của bà đã đứng ra bát bỏ thông tin và cho rằng đây không phải sự thật. Ở độ tuổi U80, chứng kiến nhan sắc trẻ trung xinh đẹp của bà khiến nhiều người không khỏi hoài nghi việc người phụ nữ này đã chi hơn 2 tỷ để thẩm mỹ dung nhan Chia sẻ về bí kíp trẻ lâu của mình, bà nói việc đầu tiên là dành nhiều thời gian cho tập luyện và chăm sóc bản thân. Bộ môn bà yêu thích là đi bộ, yoga, bơi lội và thường xuyên vận động. Để chăm sóc da mặt, mỗi ngày 2 lần bà rửa thật sạch, rồi thực hiện dưỡng ẩm và dưỡng da kèm theo kem chống nắng để giúp da tránh tia tử ngoại.

Chia sẻ về bí kíp trẻ lâu của mình, bà nói việc đầu tiên là dành nhiều thời gian cho tập luyện và chăm sóc bản thân Bà Apasra Hongsakula cho rằng để có vẻ ngoài trẻ trung cần giữ tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng bởi vẻ đẹp phải toát ra từ bên trong suy nghĩ, hành động chừng mực và luôn hướng về cộng đồng xã hội. Sau đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ năm 1965, đến năm 1966, bà Apasra Hongsakula kết hôn với em họ Hoàng hậu Sirikit (vợ vua Rama IX) và trở thành nàng dâu Hoàng gia Thái Lan Sau đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ năm 1965, đến năm 1966, bà Apasra Hongsakula kết hôn với em họ Hoàng hậu Sirikit (vợ vua Rama IX) và trở thành nàng dâu Hoàng gia Thái Lan. Nhưng cuộc hôn nhân này của bà chỉ kéo dài 2 năm. Bà ly hôn khi con trai đầu lòng chào đời không lâu và bước sang tuổi 21. Năm 1985, bà tái hôn với doanh nhân giàu có bậc nhất Thái Lan - Suthikiati Chirathivat và sống chung 10 năm lại ly hôn. Từ đó đến nay, bà quyết định sống độc thân, tập trung nuôi dạy các con. Sau 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hiện tại ở tuổi này, Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, chăm sóc bản thân Sau 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hiện tại ở tuổi này, Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, chăm sóc bản thân. Bà trở thành hình mẫu lý tưởng mà phụ nữ tại xứ Chùa Vàng cũng như ở các nước Đông Nam Á hết mực ngưỡng mộ bởi dù hơn 60 năm sau ngày đăng quang tới nay, tên tuổi bà vẫn giữ được sức hút như ngày đầu.

Hoa hậu tuổi 26 qua đời thương tâm vì 'ngủ gật trong lúc lái xe' “Con gái của tôi đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng con đã không qua khỏi” - mẹ của Hoa hậu nói.

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