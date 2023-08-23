Ngỡ ngàng nhan sắc 'bất lão' của Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên, U80 vẫn đẹp như tuổi xuân thì

Sao quốc tế 23/08/2023 07:05

Chia sẻ về bí kíp trẻ lâu của mình, bà nói việc đầu tiên là dành nhiều thời gian cho tập luyện và chăm sóc bản thân.

Hoa hậu Hoàn Vũ là một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn hiện nay. Trở lại năm đầu tiên diễn ra cuộc thi, bà Apasra Hongsakula vinh dự là Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới vào năm 1965 khi chỉ mới 18 tuổi.

Bà là người Thái Lan đầu tiên đạt danh hiệu này và được giới truyền thông đánh giá là hoa hậu có nét mặt thanh tú, đậm chất Á Đông. Với chiều cao khiêm tốn 1m6 nhưng bà có thể hình cân đối, khỏe mạnh. Sau 60 năm đi qua, ở tuổi thất thập cổ lai hy, bà vẫn gây ngạc nhiên với fan sắc đẹp bởi bà già đi không nhiều so với năm đăng quang.

Ngỡ ngàng nhan sắc 'bất lão' của Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên, U80 vẫn đẹp như tuổi xuân thì - Ảnh 1
Bà Apasra Hongsakula vinh dự là Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới vào năm 1965 khi chỉ mới 18 tuổi

Ở độ tuổi U80, chứng kiến nhan sắc trẻ trung xinh đẹp của bà khiến nhiều người không khỏi hoài nghi việc người phụ nữ này đã chi hơn 2 tỷ để thẩm mỹ dung nhan. Đứng trước những lời đồn đại không có căn cứ này, quản lý của bà đã đứng ra bát bỏ thông tin và cho rằng đây không phải sự thật. 

Ngỡ ngàng nhan sắc 'bất lão' của Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên, U80 vẫn đẹp như tuổi xuân thì - Ảnh 2
Ở độ tuổi U80, chứng kiến nhan sắc trẻ trung xinh đẹp của bà khiến nhiều người không khỏi hoài nghi việc người phụ nữ này đã chi hơn 2 tỷ để thẩm mỹ dung nhan

Chia sẻ về bí kíp trẻ lâu của mình, bà nói việc đầu tiên là dành nhiều thời gian cho tập luyện và chăm sóc bản thân. Bộ môn bà yêu thích là đi bộ, yoga, bơi lội và thường xuyên vận động. Để chăm sóc da mặt, mỗi ngày 2 lần bà rửa thật sạch, rồi thực hiện dưỡng ẩm và dưỡng da kèm theo kem chống nắng để giúp da tránh tia tử ngoại.

Ngỡ ngàng nhan sắc 'bất lão' của Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên, U80 vẫn đẹp như tuổi xuân thì - Ảnh 3
Chia sẻ về bí kíp trẻ lâu của mình, bà nói việc đầu tiên là dành nhiều thời gian cho tập luyện và chăm sóc bản thân

Bà Apasra Hongsakula cho rằng để có vẻ ngoài trẻ trung cần giữ tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng bởi vẻ đẹp phải toát ra từ bên trong suy nghĩ, hành động chừng mực và luôn hướng về cộng đồng xã hội.

Ngỡ ngàng nhan sắc 'bất lão' của Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên, U80 vẫn đẹp như tuổi xuân thì - Ảnh 4
Sau đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ năm 1965, đến năm 1966, bà Apasra Hongsakula kết hôn với em họ Hoàng hậu Sirikit (vợ vua Rama IX) và trở thành nàng dâu Hoàng gia Thái Lan

Sau đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ năm 1965, đến năm 1966, bà Apasra Hongsakula kết hôn với em họ Hoàng hậu Sirikit (vợ vua Rama IX) và trở thành nàng dâu Hoàng gia Thái Lan. Nhưng cuộc hôn nhân này của bà chỉ kéo dài 2 năm. Bà ly hôn khi con trai đầu lòng chào đời không lâu và bước sang tuổi 21.

Năm 1985, bà tái hôn với doanh nhân giàu có bậc nhất Thái Lan - Suthikiati Chirathivat và sống chung 10 năm lại ly hôn. Từ đó đến nay, bà quyết định sống độc thân, tập trung nuôi dạy các con.

Ngỡ ngàng nhan sắc 'bất lão' của Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên, U80 vẫn đẹp như tuổi xuân thì - Ảnh 5
Sau 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hiện tại ở tuổi này, Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, chăm sóc bản thân

Sau 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hiện tại ở tuổi này, Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, chăm sóc bản thân. Bà trở thành hình mẫu lý tưởng mà phụ nữ tại xứ Chùa Vàng cũng như ở các nước Đông Nam Á hết mực ngưỡng mộ bởi dù hơn 60 năm sau ngày đăng quang tới nay, tên tuổi bà vẫn giữ được sức hút như ngày đầu. 

Hoa hậu tuổi 26 qua đời thương tâm vì 'ngủ gật trong lúc lái xe'

Hoa hậu tuổi 26 qua đời thương tâm vì 'ngủ gật trong lúc lái xe'

“Con gái của tôi đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng con đã không qua khỏi” - mẹ của Hoa hậu nói.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu hoàn vũ đầu tiên hoa hậu hoàn vũ 1965 hoa hậu hoàn vũ

TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu tuổi 26 qua đời thương tâm vì 'ngủ gật trong lúc lái xe'

Hoa hậu tuổi 26 qua đời thương tâm vì 'ngủ gật trong lúc lái xe'

Quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân chuẩn 'rich kid', kế thừa gia sản hàng tỷ USD dù mới 12 tuổi

Quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân chuẩn 'rich kid', kế thừa gia sản hàng tỷ USD dù mới 12 tuổi

HOT: Tân Hoa hậu bị tố ngoại tình, cặp kè với đàn ông có vợ ngay sau khi đăng quang

HOT: Tân Hoa hậu bị tố ngoại tình, cặp kè với đàn ông có vợ ngay sau khi đăng quang

Nhan sắc con trai hoa hậu Lý Gia Hân đang thu hút sự chú ý của công chúng: Liệu có thừa hưởng được gen tốt của mẹ?

Nhan sắc con trai hoa hậu Lý Gia Hân đang thu hút sự chú ý của công chúng: Liệu có thừa hưởng được gen tốt của mẹ?

Tin buồn: Nữ danh ca giọng cao Renata Scotto qua đời trong sự tiếc thương của giới nghệ sĩ, người hâm mộ 

Tin buồn: Nữ danh ca giọng cao Renata Scotto qua đời trong sự tiếc thương của giới nghệ sĩ, người hâm mộ 

Sau thất bại của Ngộ Long, 'người tình màn ảnh' Dương Tử và 'em gái' Dương Mịch sắp sửa 'tái hợp' trong dự án cổ trang mới?

Sau thất bại của Ngộ Long, 'người tình màn ảnh' Dương Tử và 'em gái' Dương Mịch sắp sửa 'tái hợp' trong dự án cổ trang mới?

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 51 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này