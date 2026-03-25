Nghê Ni gây tranh cãi vì diễn xuất trong phim mới

Sao quốc tế 25/03/2026 11:00

Phim Cái Tên Vô Hình đang thu hút sự chú ý khi đi đến những tập đầu tiên, nhưng bên cạnh nội dung, diễn xuất của dàn cast đặc biệt là Nghê Ni đang trở thành chủ đề gây tranh luận. Không ít nhận xét cho rằng phong độ của nữ diễn viên đang có dấu hiệu chững lại.

Sau khi phim lên sóng hơn 10 tập, phản hồi từ khán giả cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Trong khi các diễn viên gạo cội vẫn giữ được phong độ ổn định, thì nhóm diễn viên trung sinh bao gồm Nghê Ni lại bị đánh giá thiếu điểm nhấn. 

Nhiều người cho rằng các phân đoạn có sự xuất hiện của dàn kỳ cựu mang lại cảm xúc rõ ràng hơn, trong khi tuyến nhân vật do Nghê Ni đảm nhận chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra đến từ kịch bản. Nhân vật nữ chính không có nhiều đất diễn để bộc lộ nội tâm, khiến tổng thể vai diễn trở nên đơn tuyến.

Tuy nhiên, không ít ý kiến nhận định rằng ngay cả trong khuôn khổ hạn chế đó, Nghê Ni vẫn chưa tận dụng tốt cơ hội để tạo chiều sâu cho nhân vật. Những biểu đạt cảm xúc bị cho là lặp lại, thiếu biến hóa. Ở nhiều phân đoạn cao trào, đặc biệt là những cảnh thể hiện trạng thái tuyệt vọng, nữ diễn viên bị nhận xét sử dụng lối diễn quen thuộc, mang tính công thức.

Khán giả kỳ vọng một sự bứt phá rõ ràng hơn từ một gương mặt từng được đánh giá cao về thần thái điện ảnh, nhưng màn thể hiện lần này lại chưa đáp ứng được mong đợi.

Sự tương phản càng rõ nét khi đặt Nghê Ni cạnh các thế hệ diễn viên khác trong phim. Dàn kỳ cựu giữ được độ chín về cảm xúc, trong khi các diễn viên trẻ lại mang đến sự tự nhiên và tươi mới. Ngược lại, nhóm diễn viên trung sinh bị nhận xét thiếu năng lượng, khiến tổng thể các phân cảnh trở nên kém hấp dẫn hơn.

Trước làn sóng nhận xét trái chiều, áp lực dành cho Nghê Ni ngày càng lớn. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên cần lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng hơn, đồng thời đầu tư nhiều hơn vào cách xây dựng nhân vật. Dù vậy, cũng có quan điểm cho rằng đây chỉ là bước chững tạm thời và Nghê Ni vẫn còn nhiều cơ hội để lấy lại phong độ trong các dự án tiếp theo.

Rộ tin Dương Mịch 'cướp' vai của Nghê Ni trong phim bom tấn của Trương Nghệ Mưu

Mới đây, dự án điện ảnh mới của đại đạo diễn Trương Nghệ Mưu mang tên Kinh Trập Vô Thanh đã chính thức công bố dàn diễn viên. Ngay lập tức, bộ phim được mệnh danh là một trong những “bom tấn được mong đợi nhất” đã leo thẳng lên top tìm kiếm hot trên Weibo.

