5. Trịnh Sảng rất mê tín, khi hẹn hò với bạn trai, cô ấy sẽ xem cung hoàng đạo của đối phương có vượng hay không.

6. Năng lực của Trịnh Nghiệp Thành được Ngô Kinh đánh giá tốt, nếu không có gì thay đổi, anh rất có thể sẽ tham gia phim điện ảnh mới của Ngô Kinh.

7. Việc quảng bá phim "Điều Thứ 20" có vấn đề lớn, nhiều người muốn xem một bộ phim vui vẻ trong dịp Tết nhưng bộ phim này lại đề cao cảnh khóc của Triệu Lệ Dĩnh khi mới ra mắt, làm nhiều người không rõ phim này nói về cái gì. Không có nhiều khán giả sẽ tìm kiếm phần giới thiệu chi tiết về bộ phim, họ sẽ chỉ có ấn tượng khi xem.

8. Sau khi tài nguyên không còn tốt như trước, Lưu Hạo Nhiên lại tìm đến những người quen biết trước kia nhờ giúp đỡ, trong đó có cả Trần Tư Thành.

9. Điền Hi Vi đã tiếp xúc "Phong nguyệt bất tương quan" rất lâu, không có khả năng vì fan phản đối mà bỏ phim, hơn nữa làm như vậy cũng sẽ tổn hại uy tín của cô trong giới.

10. Thù lao diễn kịch của Nghê Ni không cao bằng thù lao đóng phim.

11. Trương Hàn quá kiêu ngạo, nghĩ nhà mình có tiền nên nam diễn viên chỉ muốn chơi một mình và không hợp tác với tư bản thực lực trong ngành, vì vậy nhiều dự án hoặc bị chặn hoặc bị cấm cũng không ai giúp.

12. Tăng Thuấn Hi không có bạn gái.

13. Bởi vì Trương Tử Phong độc thân nên gần đây có rất nhiều người bắt đầu theo đuổi cô, nhưng cô đều phớt lờ, gần đây cô vẫn tiếp xúc phim mới do Trương Nghệ Mưu chuẩn bị.

14. Đặng Vi và Lý Nhất Đồng sẽ hợp tác trong một phim tiên hiệp cấp S (cấp trọng điểm), nhưng vì thị trường ít phim mới nên sẽ tuyên truyền là phim cấp S+.

15. "Chúng ta cùng rung chuyển mặt trời" của Bành Dục Sướng và Lý Canh Hi Tết năm nay ra mắt, phòng vé vô cùng thấp, bị các phim chiếu cùng thời điểm ép suất chiếu. Nhìn thấy bộ phim không có hy vọng gì, đoàn phim quyết định rút lui. Nhiều người cho rằng thành tích phim kém là do Bành Dục Sướng, nói là đêm hội Weibo Bành Dục Sướng tặng cài áo giá rẻ gây ảnh hưởng xấu đến bia miệng của phim, thật ra nguyên nhân hợp lý hơn là do phim này căn bản không phù hợp chiếu vào dịp Tết.