Ngạc Tĩnh Văn: ‘Nàng thơ’ mới của Châu Tinh Trì, nhan sắc tầm trung nhưng vóc dáng lại khiến nhiều người ngỡ ngàng

Mới đây, bộ phim chiếu Tết “Tân Vua Hài Kịch” do Châu Tinh Trì làm đạo diễn đã chính thức ra rạp và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Vai diễn cô gái xấu xí Như Mộng của Ngạc Tĩnh Văn bất ngờ được chú ý. Trước khi xuất hiện trong bộ phim này, Ngạc Tĩnh Văn là một cái tên khá mờ nhạt của Cbiz và ít được nhiều người biết đến. Thế nhưng, sau khi trở thành “nàng thơ” mới của “Vua hài Hồng Kông”, mọi thông tin của nữ diễn viên đều được công chúng và báo giới săn lùng.

Ngạc Tĩnh Văn trong vai Như Mộng - Ảnh: Internet

Ngạc Tĩnh Văn sinh năm 1989, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn. Năm 25 tuổi, cô mới tham gia chương trình tuyển chọn danh hài của đài Hồ Bắc và trở thành quán quân. Tuy nhiên, cô lại không tham gia vào nhiều dự án phim ảnh và chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào trong lòng khán giả.