Ngạc Tĩnh Văn: ‘Nàng thơ’ mới của Châu Tinh Trì, nhan sắc tầm trung nhưng vóc dáng lại khiến nhiều người ngỡ ngàng

Xuất hiện trong bộ phim “Tân Vua Hài Kịch” của Châu Tinh Trì, nữ diễn viên vô danh Ngạc Tĩnh Văn bất ngờ được chú ý và trở thành tâm điểm của truyền thông.
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Mới đây, bộ phim chiếu Tết “Tân Vua Hài Kịch” do Châu Tinh Trì làm đạo diễn đã chính thức ra rạp và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Vai diễn cô gái xấu xí Như Mộng của Ngạc Tĩnh Văn bất ngờ được chú ý. Trước khi xuất hiện trong bộ phim này, Ngạc Tĩnh Văn là một cái tên khá mờ nhạt của Cbiz và ít được nhiều người biết đến. Thế nhưng, sau khi trở thành “nàng thơ” mới của “Vua hài Hồng Kông”, mọi thông tin của nữ diễn viên đều được công chúng và báo giới săn lùng.
Ngạc Tĩnh Văn sinh năm 1989, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn. Năm 25 tuổi, cô mới tham gia chương trình tuyển chọn danh hài của đài Hồ Bắc và trở thành quán quân. Tuy nhiên, cô lại không tham gia vào nhiều dự án phim ảnh và chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào trong lòng khán giả.
Khi được chọn vào vai chính trong phim điện ảnh “Tân Vua Hài Kịch”, Ngạc Tĩnh Văn cảm thấy vô cùng bất ngờ và cô tự nhận mình đã “trúng vé số”.
Sau khi bộ phim được công chiếu, nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của Ngạc Tĩnh Văn chỉ ở mức tầm trung, không quá nổi bật nhưng lại có khí chất riêng. Bên cạnh đó, cô sở hữu vóc dáng vô cùng hoàn hảo dù đã bước sang tuổi 30.
Có thể thấy, nhờ vai diễn này mà Ngạc Tĩnh Văn đã gây được tiếng vang đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Hy vọng nữ diễn viên sẽ tiếp tục có những dự án phim ảnh thành công hơn nữa trong tương lai.