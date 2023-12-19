'Mỹ nhân Diên Hi Công Lược' Trương Gia Nghê lộ diện hậu 'phong sát ngầm' với Angelababy

Sao quốc tế 19/12/2023 14:32

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước những hình ảnh mới nhất của Trương Gia Nghê.

Trang Sohu đưa tin, Trương Gia Nghê được bắt gặp đi thẩm mỹ viện và mua sắm cùng bạn bè. Đây là lần đầu tiên người đẹp Diên Hi Công Lược xuất hiện kể từ khi bị cấm sóng ngầm vào đầu tháng 10.

Cụ thể, Trương Gia Nghê diện đồ đơn giản, đeo khẩu trang kín mít và để mặt mộc khi xuống phố. Nữ diễn viên sinh năm 1987 có thần sắc không tốt. Cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Sohu cho rằng việc sự nghiệp nghệ thuật bị trì trệ đã ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe của Trương Gia Nghê. Điều này khiến fan của Trương Gia Nghê vô cùng lo lắng.

'Mỹ nhân Diên Hi Công Lược' Trương Gia Nghê lộ diện hậu 'phong sát ngầm' với Angelababy - Ảnh 1'Mỹ nhân Diên Hi Công Lược' Trương Gia Nghê lộ diện hậu 'phong sát ngầm' với Angelababy - Ảnh 2

 

Bên cạnh đó, Sohu cũng cho biết mối quan hệ tình cảm của Trương Gia Nghê và thiếu gia Mãi Siêu đã hoàn toàn chấm dứt. Mãi Siêu từ chối quay lại với vợ cũ. Gần đây, anh đã đưa cho Trương Gia Nghê 10 triệu NDT (hơn 34,1 tỷ đồng) để làm phí bồi thường sau ly hôn.

Sau khi bị phong sát, Trương Gia Nghê đã ra sức hàn gắn tình cảm để tái hôn với chồng cũ Mãi Siêu. Nữ diễn viên muốn có 1 chỗ dựa kinh tế vững chắc để bắt đầu lại sự nghiệp. Mãi Siêu là CEO công ty tổ chức sự kiện. Nhà chồng cũ của Trương Gia Nghê cũng có tiền, có quyền.

'Mỹ nhân Diên Hi Công Lược' Trương Gia Nghê lộ diện hậu 'phong sát ngầm' với Angelababy - Ảnh 3

 

Trước đó, vào cuối tháng 9, Trương Gia Nghê bị lan truyền hình ảnh đi xem buổi biểu diễn của Lisa tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris (Pháp). Vụ việc khiến nữ diễn viên bị dư luận tẩy chay, nhận hình phạt "cấm sóng ngầm" như Angelababy.

Trương Gia Nghê không thể đăng bài, bình luận trên các mạng xã hội của cô tại Trung Quốc. Các nền tảng lớn như Weibo, Douyin đều hiển thị cô bị cấm phát ngôn. Công ty quản lý của Trương Gia Nghê hiện im lặng trước mọi thông tin liên quan tới nữ diễn viên. 

'Mỹ nhân Diên Hi Công Lược' Trương Gia Nghê lộ diện hậu 'phong sát ngầm' với Angelababy - Ảnh 4

Nhiều kế hoạch chụp hình và làm việc của Trương Gia Nghê trong tháng 10 đã bị hủy. Những hình ảnh liên quan Trương Gia Nghê trong bộ phim truyền hình gây sốt Chuyện tốt thành đôi cũng bị xóa bỏ. Chuyện tốt thành đôi là dự án phim ảnh mới nhất mà người đẹp thế hệ 8X tham gia. Trong phim, cô vào vai "tiểu tam" Giang Hỷ và nhận được sự yêu mến của khán giả vì diễn xuất tiến bộ. 

Hiện tại, một bộ phim có sự tham gia của Trương Gia Nghê - Anh hùng chí - cũng bị ảnh hưởng bởi scandal của nữ diễn viên. Nhiều khán giả cho biết, họ thấy tên của Trương Gia Nghê đã bị xóa khỏi phần giới thiệu bộ phim trên trang Douban.

Rộ tin 'mỹ nhân Diên Hy Công Lược' Trương Gia Nghê cầu cứu, xin tái hôn với chồng cũ

Rộ tin 'mỹ nhân Diên Hy Công Lược' Trương Gia Nghê cầu cứu, xin tái hôn với chồng cũ

Cuối tháng 9 vừa qua, Trương Gia Nghê bị lan truyền hình ảnh đi xem buổi biểu diễn của Lisa tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris (Pháp). Vụ việc khiến nữ diễn viên bị dư luận tẩy chay, nhận hình phạt "cấm sóng ngầm" như Angelababy.

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