Mỹ nhân cổ trang tự hủy sự nghiệp vì động chạm ‘ông lớn’ trong ngành, chồng đại gia ‘nuôi mộng’ 11 năm mới cưới được người đẹp, cưng chiều như công chúa

Từ nhỏ, Đới Kiều Thiên đã nảy sinh niềm đam mê với diễn xuất. cô đăng ký tham gia chương trình tìm kiếm tài năng trẻ do Thượng Hải tổ chức và thành công lọt vào top 10, đặt bước đầu cho những ngày tiến quân vào giới giải trí . Bị bố mẹ phản đối theo đuổi nghệ thuật, Đới Kiều Thiên vẫn kiên quyết và sau cùng trở thành nữ chính của phim Hoa Quý Vũ Quý. Dự án về sau giúp cô được đề cử Ảnh hậu Kim Ưng khi vẫn còn ở tuổi teen.

Đới Kiều Thiên sinh năm 1983, từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô trải qua vô cùng bình thường, thậm chí có chút thuận lợi hơn người khác. Suốt 3 thập kỷ tham gia phim ảnh , cô cũng chưa từng có scandal tình ái nào với bạn diễn nên được gọi vui là mỹ nhân "trong sạch nhất showbiz”.

Đới Kiều Thiên chỉ bắt đầu bùng nổ danh tiếng khi gặp gỡ Vu Chính. Vị biên kịch hỗ trợ cô hết lòng, cho cô tham gia các phim như Truy Ngư Truyền Kỳ; Cung Tỏa Liên Thành... và được khen ngợi hết lời, thậm chí có phần lấn át cả nữ chính (chẳng hạn như Viên San San).

Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng nữ diễn viên đã tham gia nhiều dự án đình đám như Hoàng Thái Tử Bí Sử; Cuộc Chiến Gia Tộc; Xuân Đi Xuân Lại Về... và được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang". Nhan sắc của cô khi ấy còn được Sina so sánh với Chương Bá Chi.

Sau khi vướng phải lùm xùm với ''biên kịch vàng'' Vu Chính khiến sự nghiệp của cô xuống dốc.

Giữa lúc sự nghiệp phát triển, Đới Kiều Thiên nhận được tin bố bị ung thư dạ dày. Để gánh vác số tiền trị bệnh khổng lồ, cô đã phải liều mạng để đóng phim. Thậm chí, vì tham gia 6 phim liên tiếp, Đới Kiều Thiên lao lực, ngất xỉu trên phim trường. Nhưng may mắn là cuối cùng bố cô cũng đã thuận lợi chữa trị.

Nhưng sau đó, Kiều Thiên lại vướng phải lùm xùm với ''biên kịch vàng'' Vu Chính khiến sự nghiệp của cô xuống dốc. Nguyên nhân là dù trước đó được Vu Chính nâng đỡ cho đóng phim của anh nhưng Đới Kiều Thiên lại lỡ miệng khẳng định kịch bản của Cung Tỏa Liên Thành là Mai Hoa Lạc của Quỳnh Dao, hay nói cách khác, Vu Chính đã ''đạo'' tác phẩm này. Điều này đã vô tình đẩy mối quan hệ của cô với Vu Chính xuống đáy. Thậm chí, Vu Chính vì tức giận còn mắng Đới Kiều Thiên.

Nhưng bù lạ, vận tình duyên cực tốt khi được một đại gia theo đuổi suốt 11 năm và có một cuộc hôn nhân như mơ mà không ít người ngưỡng mộ.

Dù sự nghiệp thăng trầm nhưng không thể phủ nhận Đới Kiều Thiên vẫn là người may mắn. Cô có cuộc hôn nhân như mơ mà không ít người ngưỡng mộ. Được biết, đối phương đã theo đuổi cô suốt 11 năm trời mới có thể ôm được nàng về dinh. Chồng của Đới Kiều Thiên hơn cô 10 tuổi, cả hai gặp nhau trên phim trường. Bạn của ông xã Đới Kiều Thiên là phía nhà đầu tư, đối phương đến trường quay thăm bạn nhưng kết quả lại yêu Đới Kiều Thiên từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng tiếc là lúc đó cô đã có người yêu, anh chỉ có thể âm thầm ở phía sau bảo vệ. Sau khi chia tay với mối tình đầu hẹn hò được 7 năm, Đới Kiều Thiên không muốn kết hôn, là anh đã ở bên an ủi cô. Năm 2014, cả hai chính thức bước vào lễ đường, có với nhau một cô con gái đáng yêu. Hiện tại, Đới Kiều Thiên có cuộc sống viên mãn hạnh phúc, thỉnh thoảng cô mới tham gia các vai diễn nhỏ để đỡ nhớ nghề.

Ở tuổi ngoài 40, Đới Kiều Thiên vẫn xinh đẹp, trẻ trung và được chồng cưng như công chúa.

Ở tuổi ngoài 40, Đới Kiều Thiên vẫn xinh đẹp, trẻ trung và sống rất vui vẻ dù đã lánh xa màn ảnh. Cuộc đời của "sao nữ trong sạch nhất showbiz" trôi qua như cái chớp mắt, đơn giản nhưng viên mãn.