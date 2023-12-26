Nữ thần khổ vì yêu nhầm bạn trai vũ phu, bị dọa tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ sau 10 năm sống trong ‘địa ngục’

Sao quốc tế 26/12/2023 19:06

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà mỹ nhân này rơi vào mối quan hệ bi kịch 10 năm với bạn trai vũ phu, khiến cô ám ảnh cả đời.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, có lẽ ít mỹ nhân nào lại khổ trăm đường vì tình yêu như Lý Tiểu Nhiễm. Mối tình nhiều oan trái giữa nữ diễn viên Không Kịp Nói Yêu Em và đại gia Tôn Đông Hải - người tình tin đồn và bị nghi là cha của con thứ 3 Trương Bá Chi dứt ruột đẻ ra từng khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực một thời.

Nữ thần khổ vì yêu nhầm bạn trai vũ phu, bị dọa tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ sau 10 năm sống trong ‘địa ngục’ - Ảnh 1
Trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Lý Tiểu Nhiễm đã có một mối tình ám ảnh. 

Trong thời gian yêu người đàn ông này, Lý Tiểu Nhiễm còn bị đe dọa đến tính mạng, sống khổ sống sở vì đường tình truân chuyên. Được biết tại thời điểm mới vào nghề, nhờ tham gia dự án phim Đồng Thoại Paris mà cô quen biết nhà đầu tư Tôn Đông Hải, một trong những đại gia khét tiếng.

Nữ thần khổ vì yêu nhầm bạn trai vũ phu, bị dọa tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ sau 10 năm sống trong ‘địa ngục’ - Ảnh 2

Lý Tiểu Nhiễm lúc mới vào nghề sở hữu nhan sắc nổi bật gây thương nhớ.

Nhờ nhan sắc nổi bật gây thương nhớ, Lý Tiểu Nhiễm khiến Tôn Đông Hải yêu từ cái nhìn đầu tiên, buộc y phải theo đuổi người đẹp cho bằng được. Tôn Đông Hải không chỉ tặng quà, đưa đón cô mà còn giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp, trở thành sao hạng A. Nữ diễn viên tham gia loạt phim đình đám như Không Kịp Nói Yêu Em, Màn Đêm Cáp Nhĩ Tân... và quen biết nhiều ngôi sao như Chung Hán Lương cũng nhờ vào mối quan hệ của Tôn Đông Hải. Đến khi chấp nhận lời yêu của bạn trai.

Nữ thần khổ vì yêu nhầm bạn trai vũ phu, bị dọa tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ sau 10 năm sống trong ‘địa ngục’ - Ảnh 3
 Lý Tiểu Nhiễm khiến Tôn Đông Hải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau khi có được nữ minh tinh thì người này trở nên gia trưởng, thô lỗ. 

Tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn, cô nhận ra bộ mặt thật của Tôn Đông Hải - một gã thô lỗ, tàn bạo và hành xử chẳng khác gì côn đồ. Không chỉ gọi bố mẹ Lý Tiểu Nhiễm bằng từ ngữ khó nghe, Tôn Đông Hải còn kèm cặp bạn gái 24/7 như một món đồ chơi bên cạnh. Lý Tiểu Nhiễm đi quay phim ở đâu, đại gia họ Tôn đều tự bám theo hoặc sai người theo dõi sát sao không rời.

Nữ thần khổ vì yêu nhầm bạn trai vũ phu, bị dọa tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ sau 10 năm sống trong ‘địa ngục’ - Ảnh 4
Tôn Đông Hải - người tình tin đồn và bị nghi là cha của con thứ 3 Trương Bá Chi. 

Áp lực trước người tình có tính cách gia trưởng, kìm kẹp, Lý Tiểu Nhiễm yêu cầu chia tay nhưng ai ngờ chỉ nhận được một chiếc kim tiêm dính máu HIV kề sát cổ với lời đe dọa: "Em mà dám chia tay, dám ngoại tình, anh sẽ tạt axit, tiêm HIV cho em". Quá sợ hãi, nữ diễn viên chỉ có thể khóc lóc cầu xin Tôn Đông Hải tha cho mình.

Trong thời gian này, cô cố tình nhận những bộ phim quay ở nơi xa để né Tôn Đông Hải. Trong lúc này, vị đại gia họ Tôn cũng bắt đầu "trăng hoa" với những mỹ nhân xinh đẹp khác, chẳng hề thiếu bóng hồng bên cạnh.

Nữ thần khổ vì yêu nhầm bạn trai vũ phu, bị dọa tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ sau 10 năm sống trong ‘địa ngục’ - Ảnh 5
 Lý Tiểu Nhiễm nhận lời yêu Yên Pha - vị đạo diễn nổi tiếng mới ly hôn, nhưng sau đó nam MC bị bạo hành gặp chấn thương nặng nề. 

Cứ ngỡ đã thoát nạn, Lý Tiểu Nhiễm nhận lời yêu Yên Pha - vị đạo diễn nổi tiếng mới ly hôn chưa lâu. Ai dè, mối tình của cặp đôi bị Tôn Đông Hải biết được, Yên Pha bị xã hội đen tấn công trong bãi đỗ xe, gặp chấn thương nặng nề. Đây cũng là "giọt nước tràn ly" khiến Lý Tiểu Nhiễm báo cảnh sát. Về sau vì chuyện vỡ lở ồn ào, Tôn Đông Hải mới dần dần buông tha cho Lý Tiểu Nhiễm. Sau này, cô chia sẻ, mối tình với đại gia họ Tôn đã khiến cô sợ hãi suốt 10 năm trời.

Về phần nhân duyên với Yên Pha, cứ ngỡ cặp đôi này sẽ tay trong tay tiến vào lễ đường, tổ chức 1 đám cưới hoành tráng thì cả hai bất ngờ chia tay nhau sau 2 lần nữ diễn viên sảy thai.

Nữ thần khổ vì yêu nhầm bạn trai vũ phu, bị dọa tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ sau 10 năm sống trong ‘địa ngục’ - Ảnh 6
Lý Tiểu Nhiễm từng chia sẻ mối tình với đại gia họ Tôn đã khiến cô sợ hãi suốt 10 năm trời.

Sau khi chia tay với Yên Pha, Lý Tiểu Nhiễm từng có quãng thời gian đau khổ, tự trách bản thân mình rất nhiều. Lúc này, đại gia Từ Giai Ninh - người bạn thân lâu năm của cô chính là người đã ở bên, an ủi cho người đẹp, giúp cô vực dậy tinh thần. Hóa ra, Từ Giai Ninh đã sớm yêu thầm Lý Tiểu Nhiễm nhưng chẳng dám ngỏ lời, chỉ ở bên quan tâm, chăm sóc cho cô.

Nữ thần khổ vì yêu nhầm bạn trai vũ phu, bị dọa tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ sau 10 năm sống trong ‘địa ngục’ - Ảnh 7
Lý Tiểu Nhiễm kết hôn với đại gia Từ Giai Ninh - người bạn thân lâu năm của cô, người giúp cô vượt qua khó khăn. 

Tại lễ cưới, Từ Giai Ninh còn nói: "Anh cho em 500 triệu NDT (gần 1700 tỷ đồng), em cứ xài tùy thích". Sau khi kết hôn, Lý Tiểu Nhiễm mới có thể bình tâm và trở lại với phim ảnh, được khán giả vô cùng đón nhận.

Nữ thần khổ vì yêu nhầm bạn trai vũ phu, bị dọa tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ sau 10 năm sống trong ‘địa ngục’ - Ảnh 8
Từ Giai Ninh đã sớm yêu thầm Lý Tiểu Nhiễm nhưng chẳng dám ngỏ lời, chỉ ở bên quan tâm, chăm sóc cho cô.
Nữ thần khổ vì yêu nhầm bạn trai vũ phu, bị dọa tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ sau 10 năm sống trong ‘địa ngục’ - Ảnh 9
Ở tuổi U50, Lý Tiểu Nhiễm đang có cuộc sống hạnh phúc như mơ bên người chồng giàu có, được yêu chiều hết mực.

Giờ đây, ở tuổi U50, Lý Tiểu Nhiễm đang có cuộc sống hạnh phúc như mơ bên người chồng giàu có, được yêu chiều hết mực. Giờ đây, dù gia đình vẫn vắng bóng trẻ thơ nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của mỹ nhân họ Lý.

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Dù có nhiều cảnh nóng nhưng "Đời này có em" của Chung Hán Lương - Lý Tiểu Nhiễm chỉ nhận được 6,3 điểm - một con số trung bình. Lý do được đưa ra là nội dung phim thuộc dạng cũ mèm như 10 năm trước.

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