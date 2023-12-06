2 mỹ nhân sở hữu nhan sắc ‘nàng thơ’ nhưng vô cùng gợi cảm, người là ‘Búp bê cổ trang’, người là chuyên trị dạng vai diễn ‘ngốc, bạch, ngọt’

Sao quốc tế 06/12/2023 23:45

Hai mỹ nhân dưới đây đều là nằm trong top diễn viên trẻ đầy triển vọng. Cả 2 sở hữu nhan sắc ô cùng xinh đẹp, đáng yêu nhưng ngoại hình vô cùng gợi cảm.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ 2 cái tên dưới đây mới là những người xứng đáng được đưa vào danh sách những mỹ nhân gợi cảm bậc nhất Cbiz. Đặc biệt, tất cả họ đều sở hữu gương mặt vô cùng xinh đẹp, đáng yêu:

Điền Hi Vi

Điền Hi Vi sinh ra và lớn lên tại Trùng Khánh - một thành phố du lịch lớn của Trung Quốc. Đến năm 2016, cô vượt qua bài thi năng khiếu và nhập học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải chuyên ngành diễn xuất. Cô sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, lúm đồng tiền duyên dáng cùng nụ cười rạng rỡ đầy thu hút. Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của Điền Hi Vi được đánh giá là phù hợp với cả dòng phim hiện đại lẫn cổ trang.

2 mỹ nhân sở hữu nhan sắc ‘nàng thơ’ nhưng vô cùng gợi cảm, người là ‘Búp bê cổ trang’, người là chuyên trị dạng vai diễn ‘ngốc, bạch, ngọt’ - Ảnh 1
Điền Hi Vi được mệnh danh là "búp bê cổ trang".

Chính vì vậy, Điền Hi Vi, mỹ nhân được mệnh danh là "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ. Nàng thơ sinh năm 1997 thường đảm nhận dạng vai ngọt ngào, dễ thương, dễ khiến khán giả lầm tưởng đây là một cô nàng bé nhỏ.

Nhưng mới đây, tại sự kiện "Đêm hội gào thét iQIYI", nữ diễn viên họ Điền gây ấn tượng với hình ảnh cô diện trang phục khéo khoe vòng một gợi cảm đã gây bão mạng xã hội, khiến biết bao netizen phải chết mê chết mệt.

2 mỹ nhân sở hữu nhan sắc ‘nàng thơ’ nhưng vô cùng gợi cảm, người là ‘Búp bê cổ trang’, người là chuyên trị dạng vai diễn ‘ngốc, bạch, ngọt’ - Ảnh 2
Điền Hi Vi trong "Đêm hội gào thét iQIYI"
2 mỹ nhân sở hữu nhan sắc ‘nàng thơ’ nhưng vô cùng gợi cảm, người là ‘Búp bê cổ trang’, người là chuyên trị dạng vai diễn ‘ngốc, bạch, ngọt’ - Ảnh 3
Điền Hi Vi diện trang phục khéo khoe vòng một gợi cảm đã gây bão mạng xã hội.

Thời điểm hiện tại, Điền Hi Vi đang là một trong những mỹ nhân trẻ rất được quan tâm tại làng phim xứ tỷ dân. Dẫu vậy, thực tế thì tên tuổi cô mới chỉ đến gần với khán giả từ sau bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường phát sóng hồi năm ngoái.

2 mỹ nhân sở hữu nhan sắc ‘nàng thơ’ nhưng vô cùng gợi cảm, người là ‘Búp bê cổ trang’, người là chuyên trị dạng vai diễn ‘ngốc, bạch, ngọt’ - Ảnh 4
Cô đang tham gia quay Đại Phụng Đả Canh Nhân đóng cặp với Vương Hạc Đệ.

Trong năm nay, Điền Hi Vi tiếp tục được khen ngợi khi bộ phim Điền Canh Kỷ lên sóng. Bây giờ, cô đang tham gia quay Đại Phụng Đả Canh Nhân đóng cặp với Vương Hạc Đệ, dự án phim trọng điểm do Tencent đầu tư sản xuất. Dĩ nhiên, nhan sắc của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi là tâm điểm của sự chú ý. Trong khi Vương Hạc Đệ gây ấn tượng với phong thái uy vũ, Điền Hi Vi lại khiến khán giả "xỉu up xỉu down" vì vẻ đẹp ngọt ngào của mình.

Ngu Thư Hân

Tiếp theo, không thể bỏ qua Ngu Thư Hân. Cô chuyên trị dạng vai diễn "ngốc, bạch, ngọt" và được khán giả yêu mến. Cô nàng có xuất thân “bạch phú mỹ”, nhưng muốn tự khẳng định tài năng của bản thân chứ không phải chỉ dựa vào ba mẹ.

2 mỹ nhân sở hữu nhan sắc ‘nàng thơ’ nhưng vô cùng gợi cảm, người là ‘Búp bê cổ trang’, người là chuyên trị dạng vai diễn ‘ngốc, bạch, ngọt’ - Ảnh 5
Ngu Thư Hân chuyên trị dạng vai diễn "ngốc, bạch, ngọt" và được khán giả yêu mến.

Minh chứng của điều đó thể hiện qua giai đoạn đầu sự nghiệp của Ngu Thư Hân, tài nguyên cô nhận về rất ít. Bằng sự duyên dáng và đáng yêu của mình, cô dần dần chinh phục được đông đảo người hâm mộ qua một số vai diễn như Thái Mẫn Mẫn trong Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc, Sơ Lễ trong Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Ngu Mỹ Nhân trong Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người và đặc biệt là nàng Tiểu Lan Hoa trong Thương Lan Quyết. Tuy nhiên ở dự án gần nhất mang tên Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân đã có màn lột xác đáng chú ý.

2 mỹ nhân sở hữu nhan sắc ‘nàng thơ’ nhưng vô cùng gợi cảm, người là ‘Búp bê cổ trang’, người là chuyên trị dạng vai diễn ‘ngốc, bạch, ngọt’ - Ảnh 6
Nữ diễn viên Ngu Thư Hân lại sở hữu body vô cùng nóng bỏng.

Nhìn chung, hình ảnh của Ngu Thư Hân vẫn gắn liền với sự ngọt ngào đến mức "dẹo chảy nước" hay “công chúa dẹo”. Tuy nhiên thực tế, nữ diễn viên lại sở hữu body vô cùng nóng bỏng. Dĩ nhiên, cô luôn biết cách tận dụng vẻ đẹp hình thể của mình khi chụp ảnh tạp chí hoặc đi dự sự kiện.

2 mỹ nhân sở hữu nhan sắc ‘nàng thơ’ nhưng vô cùng gợi cảm, người là ‘Búp bê cổ trang’, người là chuyên trị dạng vai diễn ‘ngốc, bạch, ngọt’ - Ảnh 7
Ngu Thư Hân còn được biết đến với vai trò ca sĩ thần tượng.

Ngoài vai trò diễn viên, Ngu Thư Hân còn được biết đến với vai trò ca sĩ thần tượng. Cô từng tham gia chương trình truyền hình thực tế sống còn "Thanh xuân có bạn 2" và thành công ra mắt với tư cách là một thành viên của nhóm THE9. Nhóm chính thức tốt nghiệp và ra EP cuối cùng vào 5/12/2021. Hồi tháng 10 năm nay, Ngu Thư Hân đã cùng 8 cựu thành viên tham gia buổi hòa nhạc tái hợp "Dù bao xa cũng có thể chạm tới".

2 mỹ nhân sở hữu nhan sắc ‘nàng thơ’ nhưng vô cùng gợi cảm, người là ‘Búp bê cổ trang’, người là chuyên trị dạng vai diễn ‘ngốc, bạch, ngọt’ - Ảnh 8
Ngu Thư Hân có xuất thân “bạch phú mỹ”, nên có cuộc sống xa xỉ, thường xuyên đi du lịch, là quý cô phong cách với nhiều đồ hiệu đắt đỏ chỉ mặc một lần.

Trong cuộc sống hàng ngày, Ngu Thư Hân cũng nổi tiếng là ngôi sao sống xa xỉ, thường xuyên đi du lịch, là quý cô phong cách với nhiều đồ hiệu đắt đỏ chỉ mặc một lần. Theo QQ, hiện tại Ngu Thư Hân là ngôi sao 9X nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc. Năm 2022, nhà sản xuất phim Tencent Video đánh giá Ngu Thư Hân đang là lựa chọn hàng đầu cho các dự án phim truyền hình lớn do cô có lượng fan đông đảo.

Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi hợp tác trong phim mới, ‘gấp đôi visual’, đẹp như trong tranh khiến khán giả ‘xỉu up xỉu down’

Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi hợp tác trong phim mới, ‘gấp đôi visual’, đẹp như trong tranh khiến khán giả ‘xỉu up xỉu down’

Nhan sắc của cặp đôi Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi trong phim Đại Phụng Đả Canh Nhân nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả vì “gấp đôi visual”, người như “búp bê cổ trang” người đẹp như xé sách bước ra.

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