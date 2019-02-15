Lý Thái Hoa bất ngờ lên xe hoa nhưng điều gây ‘choáng’ nhất chính là gia thế ‘khủng’ của chồng nữ diễn viên

Sao quốc tế 15/02/2019 17:12

Mới đây, sao nữ Hồng Kông Lý Thái Hoa bất ngờ tuyên bố kết hôn và rất nhanh chóng, những thông tin về chồng đại gia của nữ diễn viên đã được tiết lộ.

Lý Thái Hoa bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 17 tuổi. Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo, cô được nhiều nhà sản xuất chú ý và tham gia vào nhiều dự án phim ảnh như “Đội bóng Kungfu”, “Hành vận siêu nhân”, “Cảm giác 100%”... Sau đó Lý Thái Hoa lấn sân sang lĩnh vực người mẫu và đạt được một số thành công nhất định.

Lý Thái Hoa bất ngờ lên xe hoa nhưng điều gây ‘choáng’ nhất chính là gia thế ‘khủng’ của chồng nữ diễn viên - Ảnh 1
Lý Gia Hân là nữ diễn viên Hồng Kông được yêu thích - Ảnh: Internet

Về đời tư, Lý Thái Hoa từng hẹn hò với Lâm Phong và Hà Viễn Hằng (thành viên Tân ngũ hổ tướng của TVB). Tuy nhiên, cả hai mối tình này đều không kéo dài được bao lâu và cuối cùng đã kết thúc trong êm đẹp.

Mới đây, vào ngày 14/02/2019, nữ diễn viên bất ngờ thông báo việc đã kết hôn với đại gia nổi tiếng xứ Cảng Thơm - Eric. Được biết, chồng của nữ diễn viên là một doanh nhân thành đạt, anh sở hữu khối tài sản khổng lồ. Trong đó phải kể đến biệt thự sân vườn tại Hồng Kông trị giá 1,1 tỷ HKD (tương đương 900 triệu NDT ~ 133 triệu USD).

Lý Thái Hoa bất ngờ lên xe hoa nhưng điều gây ‘choáng’ nhất chính là gia thế ‘khủng’ của chồng nữ diễn viên - Ảnh 2
Nữ diễn viên thông báo tin kết hôn vào đúng ngày Valentine - Ảnh: Internet
Lý Thái Hoa bất ngờ lên xe hoa nhưng điều gây ‘choáng’ nhất chính là gia thế ‘khủng’ của chồng nữ diễn viên - Ảnh 3
Lý Gia Hân và chồng đại gia - Ảnh: Internet
Lý Thái Hoa bất ngờ lên xe hoa nhưng điều gây ‘choáng’ nhất chính là gia thế ‘khủng’ của chồng nữ diễn viên - Ảnh 4
Cả hai rất đẹp đôi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Eric còn nắm trong tay nhiều bất động sản lớn nhỏ khác tại Bắc Kinh, phần lớn đều thuộc khu vực đất “kim cương” của Hương Cảng. Theo đó, khu đất này thuộc cha truyền con nối, có tiền cũng khó lòng mua lại được.

Lý Thái Hoa bất ngờ lên xe hoa nhưng điều gây ‘choáng’ nhất chính là gia thế ‘khủng’ của chồng nữ diễn viên - Ảnh 5
Được biết, ông xã của nữ diễn viên là một đại gia có tiếng - Ảnh: Internet

Lý Thái Hoa bất ngờ lên xe hoa nhưng điều gây ‘choáng’ nhất chính là gia thế ‘khủng’ của chồng nữ diễn viên - Ảnh 6

Lý Thái Hoa bất ngờ lên xe hoa nhưng điều gây ‘choáng’ nhất chính là gia thế ‘khủng’ của chồng nữ diễn viên - Ảnh 7
Sau nhiều đổ vỡ, người đẹp họ Lý đã tìm được bến đỗ cho mình - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng đến Lý Thái Hoa vì cuối cùng cô đã tìm được bến đỗ cuộc đời ở tuổi 35.

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Từ khóa:   nữ diễn viên Lý Thái Hoa sao hoa ngữ

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