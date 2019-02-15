Lý Thái Hoa bất ngờ lên xe hoa nhưng điều gây ‘choáng’ nhất chính là gia thế ‘khủng’ của chồng nữ diễn viên

Lý Thái Hoa bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 17 tuổi. Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo, cô được nhiều nhà sản xuất chú ý và tham gia vào nhiều dự án phim ảnh như “Đội bóng Kungfu”, “Hành vận siêu nhân”, “Cảm giác 100%”... Sau đó Lý Thái Hoa lấn sân sang lĩnh vực người mẫu và đạt được một số thành công nhất định.

Lý Gia Hân là nữ diễn viên Hồng Kông được yêu thích - Ảnh: Internet

Về đời tư, Lý Thái Hoa từng hẹn hò với Lâm Phong và Hà Viễn Hằng (thành viên Tân ngũ hổ tướng của TVB). Tuy nhiên, cả hai mối tình này đều không kéo dài được bao lâu và cuối cùng đã kết thúc trong êm đẹp.