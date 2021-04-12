‘Kim siêu vòng 3’, tuổi càng cao thì tiền càng chất đống, body mướt mượt, nóng bỏng hơn gái đôi mươi

Sao quốc tế 12/04/2021 11:37

"Nữ hoàng giải trí thị phi" Hollywood Kim Kardashian ngoài 40 tuổi, vừa có sắc vừa có tài, sở hữu khối tài sản tỷ đô cùng vóc dáng đồng hồ cát nóng bỏng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Kim Kardashian được cho là "người đẹp tai tiếng" nhất Hollywood khi nổi lên nhờ vào đoạn phim nóng với bạn trai cũ. Tuy nhiên, thời gian trở lại đây, cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ khi cô được tạp chí Forbes xướng tên chính thức trở thành tỷ phú thế giới.

Được biết, Kim Kardashian sở hữu khối tài sản lên đến 1 tỷ USD, tăng 220 triệu USD so với 780 triệu USD vào tháng 10-2020. Có được thành công này là nhờ vào hãng mỹ phẩm KKW Beauty và hãng thời trang định hình Skims nổi tiếng khắp toàn thế giới.

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Kim Kardashian được tạp chí Forbes xướng tên chính thức trở thành tỷ phú thế giới - Ảnh: Internet
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Có được khối tài sản đó phần lớn nhờ vào hãng KKW Beauty và hãng thời trang định hình Skims mà cô đang kinh doanh - Ảnh: Internet

Không chỉ giỏi kinh doanh, người đẹp còn kiếm được không ít tiền từ việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế và đóng nhiều quảng cáo tại Mỹ.

Ngoài việc may mắn trong kinh doanh mua bán, Kim Kardashian cũng được đông đảo fan hâm mộ biết đến với thân hình "chuẩn chỉnh" không khác gì đồng hồ cát.

Nữ diễn viên đã bước sang tuổi 41, nhưng nhan sắc của Kardashian không những không hao mòn mà ngày càng "thăng hạng". Những bức ảnh mặc bikini dạo biển của mỹ nhân sinh năm 1981 sau khi đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt thả tim và hàng chục nghìn bình luận tương tác, khen ngợi.

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Nữ diễn viên đã bước sang tuổi 41, nhưng nhan sắc của Kardashian không những không hao mòn mà ngày càng "thăng hạng", nóng bỏng đến nghẹt thở - Ảnh: Internet
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Nhiều cư dân mạng còn bình luận khen ngợi sắc vóc của Kim Kardashian vô cùng sexy và đầy ma mị - Ảnh: Internet
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Dù chỉ cao 1m58 nhưng phong cách sexy, hở bạo của Kim Kardashian luôn thu hút sự chú ý của công chúng - Ảnh: Internet
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Được biết bí quyết "lão hóa ngược" của Kim Kardashian là do cô đã chi rất nhiều tiền vào việc chăm sóc sắc đẹp cũng như chăm chỉ thể dục thể thao - Ảnh: Internet

Dù chỉ cao 1m58 nhưng phong cách sexy, hở bạo của Kim Kardashian luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Được biết bí quyết "lão hóa ngược" của Kim Kardashian là do cô đã chi rất nhiều tiền vào việc thuê bác sĩ riêng đưa ra lời khuyên và tạo thói quen chăm sóc da hàng ngày. Không những thế, để có được thân hình đồng hồ cát nữ diễn viên đã có chế độ tập luyện cực kỳ gắt gao, cô từng tiết lộ dành phần lớn thời gian ở phòng tập, một ngày 2 buổi, mỗi buổi ít nhất 90 phút.

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