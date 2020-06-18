Khoảnh khắc ‘thất bại’ nhất trên thảm đỏ của Song Hye Kyo khiến nữ diễn viên chỉ muốn chôn vùi

Không chỉ xinh đẹp trong phim, Song Hye Kyo còn được tán dương bởi nhan sắc tự nhiên không chỉnh sửa – Ảnh: Internet

Từ lúc bước chân vào làng giải trí , bên cạnh khả năng diễn xuất, nhan sắc xinh đẹp tự nhiên của nữ diễn viên Song Hye Kyo chính là sức hút lớn nhất giữ chân người hâm mộ. Nhắc đến cô, người ta chỉ có thể gọi tên những khoảnh khắc lộng lẫy trên thảm đỏ. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Song Hye Kyo luôn trở thành tâm điểm của truyền thông.

Tuy nhiên, mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” cũng có những bức ảnh chỉ muốn vùi vào quên lãng. Cách đây 13 năm, Song Hye Kyo từng khiến fan thất vọng khi tụt dốc nhan sắc tại LHP Hong Kong lần thứ 26.

Trong loạt ảnh bị “đào mộ”, Song Hye Kyo diện váy cúp ngực xếp tầng kết hợp với kiểu tóc cổ điển. Bộ trang phục của nữ diễn viên được nhận xét không quá tệ nhưng lại vô tình “dìm hàng” chiều cao của cô.