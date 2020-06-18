Khoảnh khắc ‘thất bại’ nhất trên thảm đỏ của Song Hye Kyo khiến nữ diễn viên chỉ muốn chôn vùi

Sao quốc tế 18/06/2020 18:01

Nhìn lại những hình ảnh quá khứ này của nữ diễn viên Song Hye Kyo, người hâm mộ cũng phải một phen hốt hoảng chứ nói gì đến chính chủ.

Từ lúc bước chân vào làng giải trí, bên cạnh khả năng diễn xuất, nhan sắc xinh đẹp tự nhiên của nữ diễn viên Song Hye Kyo chính là sức hút lớn nhất giữ chân người hâm mộ. Nhắc đến cô, người ta chỉ có thể gọi tên những khoảnh khắc lộng lẫy trên thảm đỏ. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Song Hye Kyo luôn trở thành tâm điểm của truyền thông.

song hye kyo 1

Không chỉ xinh đẹp trong phim, Song Hye Kyo còn được tán dương bởi nhan sắc tự nhiên không chỉnh sửa – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mỹ nhân “Hậu duệ  mặt trời” cũng có những bức ảnh chỉ muốn vùi vào quên lãng. Cách đây 13 năm, Song Hye Kyo từng khiến fan thất vọng khi tụt dốc nhan sắc tại LHP Hong Kong lần thứ 26.

Trong loạt ảnh bị “đào mộ”, Song Hye Kyo diện váy cúp ngực xếp tầng kết hợp với kiểu tóc cổ điển. Bộ trang phục của nữ diễn viên được nhận xét không quá tệ nhưng lại vô tình “dìm hàng” chiều cao của cô.

song hye kyo 2
Với loạt ảnh không chỉnh sửa của phóng viên quốc tế, nữ diễn viên lộ rõ nhiều khuyết điểm - Ảnh: Internet

song hye kyo 3

song hye kyo 4
Cô nàng bị dừ vì kiểu tóc - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, kiểu trang điểm môi phớt hồng của Song Hye Kyo khiến cô nàng trông phờ phạc và mệt mỏi. Truyền thông xứ Trung cho rằng đây chính là lần xuất hiện thất bại nhất của Song Hye Kyo trong sự nghiệp.

song hye kyo 5
Song Hye Kyo quá nhợt nhạt trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

song hye kyo 6

song hye kyo 7
Có lẽ nữ diễn viên cũng chẳng muốn xem lại loạt ảnh này - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù đã gần chạm ngưỡng 40 nhưng mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” vẫn khiến người ta ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian.

"Song Hye Kyo Trung Quốc" Trương Vũ Kỳ nổi giận khi bị nói giống với Địch Lệ Nhiệt Ba, netizen phản ứng bất ngờ

"Song Hye Kyo Trung Quốc" Trương Vũ Kỳ nổi giận khi bị nói giống với Địch Lệ Nhiệt Ba, netizen phản ứng bất ngờ

Nữ diễn viên đã có phản ứng khó chịu ngay trên sóng livestream vì có người nói cô giống với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Song Hye Kyo sao Hàn Song Hye Kyo và Hyun Bin

TIN LIÊN QUAN

"Song Hye Kyo Trung Quốc" Trương Vũ Kỳ nổi giận khi bị nói giống với Địch Lệ Nhiệt Ba, netizen phản ứng bất ngờ

"Song Hye Kyo Trung Quốc" Trương Vũ Kỳ nổi giận khi bị nói giống với Địch Lệ Nhiệt Ba, netizen phản ứng bất ngờ

Song Joong Ki dính nghi án hẹn hò "mỹ nhân làng luật", Song Hye Kyo lại có động thái dửng dưng thế này

Song Joong Ki dính nghi án hẹn hò "mỹ nhân làng luật", Song Hye Kyo lại có động thái dửng dưng thế này

Ảnh cũ bất ngờ hot trở lại: Huỳnh Hiểu Minh mải mê quan tâm Song Hye Kyo, ngó lơ đàn chị Chương Tử Di

Ảnh cũ bất ngờ hot trở lại: Huỳnh Hiểu Minh mải mê quan tâm Song Hye Kyo, ngó lơ đàn chị Chương Tử Di

Hàng loạt "bằng chứng" cho thấy Hyun Bin - Song Hye Kyo sinh ra dành cho nhau, thậm chí còn có chi tiết rõ ràng chứng tỏ mối quan hệ không hề đơn giản

Hàng loạt "bằng chứng" cho thấy Hyun Bin - Song Hye Kyo sinh ra dành cho nhau, thậm chí còn có chi tiết rõ ràng chứng tỏ mối quan hệ không hề đơn giản

Thêm bằng chứng Hyun Bin tái hợp Song Hye Kyo: Quan hệ thân thiết mức này, bảo sao dân tình "ship nhiệt"

Thêm bằng chứng Hyun Bin tái hợp Song Hye Kyo: Quan hệ thân thiết mức này, bảo sao dân tình "ship nhiệt"

Một năm sau ngày hoàn tất thủ tục ly hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki bất ngờ thừa nhận điều này trước công chúng

Một năm sau ngày hoàn tất thủ tục ly hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki bất ngờ thừa nhận điều này trước công chúng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục