Khi "nam thần" Hàn Quốc bỗng dưng đảm nhận vai ác, bất ngờ nhất là 'trai đẹp búng ra sữa' Kim Bum

Sao quốc tế 14/07/2021 07:00

Đối với những người yêu thích những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, ngôn tình hay muốn gặp gỡ các anh chàng đóng vai chính điển trai, gương mặt nam thần “vạn người mê”. Nhưng sẽ có những anh chành nam thứ chuyên đóng vai ác lại được hội chị em mê mệt.

Không chỉ ngoại hình thu hút mà các anh chàng diễn viên Hàn Quốc này cũng chuyên trị các vai phản diện. Nhờ vào những vai diễn như thế này mà các Sao nam thu hút được một lượng fan girl lớn về cho mình. Mặc dù, những vai diễn như vậy sẽ gây ra nhiều tranh cãi và khó chiều lòng khán giả. Nhưng nhờ lối diễn xuất chân thật và gương mặt ác toát lên vẻ nam thần nên cũng được các cô nàng fan bỏ qua.

Kim Bum

Không còn xa lạ với nam diễn viên có gương mặt baby nhất xứ Hàn này. Khi những bộ phim anh đảm nhận đều có tính cách nhân vật đáng yêu, nam tính hay một nam sinh học đường có gương mặt khả ái.

Nhưng trong bộ phim “Bạn trai tôi là hồ ly” anh chàng Kim Bum lại đảm nhiệm vai phản diện Lee Rang. Thế nhưng, anh lại bị khán giả “hắt hủi” vì độ ác của mình trong vai diễn. Nói là thế, nhưng nhờ sợ lột xác này mà Kim Bum được mọi người đánh giá cao trong tài năng diễn xuất của mình qua từng vai diễn. Lần trở lại này anh đã gặt hái được những thành công nhất định, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những vai diễn đặc biệt.

Khi 'nam thần' Hàn Quốc bỗng dưng đảm nhận vai ác, bất ngờ nhất là 'trai đẹp búng ra sữa' Kim Bum - Ảnh 1

Sau một thời gian dài vắng bóng Kim Bum quay trở lại với diện mạo mới. Ảnh: Internet

Khi 'nam thần' Hàn Quốc bỗng dưng đảm nhận vai ác, bất ngờ nhất là 'trai đẹp búng ra sữa' Kim Bum - Ảnh 2
Kim Bum trong vai phản diện Lee Rang. Ảnh: Internet

Kim Ji Hoon

Kim Ji Hoon đã làm khán giả bất ngờ khi anh đảm nhận vai phản diện trong bộ phim ăn khách nhất xứ Hàn năm 2020 “Hoa của quỷ”. Nói về 'độ ác' trong vai này thì khó có diễn viên nào có thể đảm nhận qua nam diễn viên Ji Hoon. Anh đảm nhận vai Baek Hee Sung khi hóa thân thành một kẻ sát nhân, độc ác làm khán giả cũng phải hoảng sợ về độ chân thật qua vai diễn của anh. Nhờ vai diễn này anh đã tạo được tiếng vang cho mình và khán giả cũng khó mà quên được hình ảnh nhân vậy Baek Hee Sung này.

Khi 'nam thần' Hàn Quốc bỗng dưng đảm nhận vai ác, bất ngờ nhất là 'trai đẹp búng ra sữa' Kim Bum - Ảnh 3

Một trích đoạn trong bộ phim "Hoa của quỷ" do Kim Ji Hoon đảm nhận. Ảnh: Internet

Khi 'nam thần' Hàn Quốc bỗng dưng đảm nhận vai ác, bất ngờ nhất là 'trai đẹp búng ra sữa' Kim Bum - Ảnh 4
Vẻ đẹp nam tính đã che đi sự ác của nhân vật Beak Hee Sung. Ảnh: Internet

Lee Soo Hyuk

Soo Hyuk hóa thân thành một con ma cà rồng trong bộ phim “Thư sinh bóng đêm” qua  nhân vật Gwi. Đây được xem là con ma cà rồng cuốn hút nhất màn ảnh xứ Hàn cho đến thời điểm hiện tại. Sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp quyến rủ cùng vai diễn bí ẩn. Trong vai diễn này nhân vật Gwi đã giết rất nhiều người và làm nhiều điều xấu.

Nhưng các nàng fan girl lại chỉ chú ý đến vẻ đẹp lạ của một con ma cà rồng chuyên đi giết người. Có thể thấy khi nam diễn viên Lee Soo Hyuk đảm nhiệm nhân vật phản diện này đã thu hút được một số lượng khán giả xem và ủng hộ bộ phim của anh.

Khi 'nam thần' Hàn Quốc bỗng dưng đảm nhận vai ác, bất ngờ nhất là 'trai đẹp búng ra sữa' Kim Bum - Ảnh 5
Ác ma "Ma cà rồng" Gwi. Ảnh: Internet
Khi 'nam thần' Hàn Quốc bỗng dưng đảm nhận vai ác, bất ngờ nhất là 'trai đẹp búng ra sữa' Kim Bum - Ảnh 6
Nam diễn viên Lee Soo Huyk vai ma càng rồng Gwi. Ảnh: Internet

Lee Hyun Wook

Thủ vai thiếu gia Han Ji Young độc án trong bộ phim “Sở hữu” nam diễn viên bị mẹ ruột “ghẻ lạnh” vì đóng vai ác quá đạt. không chỉ mẹ ruột mà còn có một bộ phận khán giả ghét bỏ chỉ vì anh chàng diễn viên Lee Huyn Wook đảm nhận vai ác trong bộ phim.

Trong những tập đầu của bộ phim được phát sóng khán giả cứ ngỡ Han Ji Young là một thiếu gia nhà giàu, tốt tính và thương vợ con. Nhưng càng về sau khi nhân vật này đã có một pha “bẻ lái” và lộ ra bản chất đạo đức giả, xấu xa của mình.

Nhân vật Han Ji Young từ từ khiến khán giả rùng mình bởi tính cách ác độc và mưu mô cùng những suy nghĩ biến thái. Bên cạnh đó cũng có nhiều fan nữ tuyên bố ủng hộ và sẵn sàng tha cho cái ác của anh trong vai Han Ji Young vì anh quá đẹp trai. Gương mặt nam tính, vóc dáng săn chắc nên đã làm động lòng các trái tim thiếu nữ.

Khi 'nam thần' Hàn Quốc bỗng dưng đảm nhận vai ác, bất ngờ nhất là 'trai đẹp búng ra sữa' Kim Bum - Ảnh 7

Gương mặt thư sinh nhưng hóa ra là ác quỷ trong vai diễn Han Ji Young.Ảnh: Internet

Khi 'nam thần' Hàn Quốc bỗng dưng đảm nhận vai ác, bất ngờ nhất là 'trai đẹp búng ra sữa' Kim Bum - Ảnh 8
Người đàn ông quyến rũ Han Ji Young.  Ảnh: Internet

 

Có thể thấy rằng qua từng vai diễn của các nam thần màn ảnh Hàn đã để lại bao nhiêu xúc cảm trong lòng khán giả. Sự biến hóa khôn lường cùng những nét diễn đến chân thực đã tạo nên một bộ phim ấn tượng.

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Từ khóa:   Kim Bum sao Hàn Quốc Showbiz Hàn

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