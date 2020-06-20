Khi mỹ nhân Hoa ngữ cùng ‘xuống tóc’: Ai để đầu trọc đẹp hơn?

Để thực hiện những cảnh quay trong phim, những mỹ nhân Hoa ngữ này không ngại để đầu trọc và chấp nhận bị “dìm hàng” nhan sắc.

Trong làng giải trí xứ Trung, không hiếm những mỹ nhân Hoa ngữ hy sinh mái tóc của mình cho những cảnh quay đặc biệt trong phim hoặc để phù hợp với tạo hình nhân vật.

Hãy cùng so kè visual của dàn người đẹp Cbiz dưới đây khi họ không có tóc:

Tạo hình đầu trọc của Phạm Băng Băng trong ‘Võ Mị Nương truyền kỳ’ được nhận xét là vô cùng xinh đẹp. Với ngũ quan tinh tế, thần thái xuất chúng, Phạm Băng Băng khi ‘xuống tóc’ vẫn khiến netizen đổ gục – Ảnh: Internet

Trương Tuyết Nghênh cực kỳ xinh đẹp với làn da trắng ngần, gương mặt thanh tú khi để đầu trọc – Ảnh: Internet

Siêu mẫu Lâm Chí Linh với tạo hình ni cô trong phim trông vô cùng hiền dịu. Có thể thấy, khi bạn xinh đẹp thì dù không có tóc vẫn thần thái hơn người – Ảnh: Internet

Trong bộ phim ‘Người phiên dịch’, phân cảnh này của Dương Mịch từng khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, cô nàng không hề bị ‘dìm hàng’ nhan sắc khi để đầu trọc – Ảnh: Internet

Hình ảnh ‘xuống tóc’ của Triệu Vy trong bộ phim điện ảnh ‘Thiếu Lâm Túc Cầu’ được thực hiện khi nữ diễn viên đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Vẻ đẹp tràn đầy sức sống với đôi mắt to tròn, lông mày rậm của nàng ‘Tiểu Yến Tử’ hoàn toàn khiến người xem không hề chú ý đến mái tóc của cô – Ảnh: Internet

Châu Tấn từng cạo đầu để phù hợp với hình tượng trong phim. Hình ảnh nữ diễn viên cầm điếu thuốc trên tay trông vô cùng cá tính. Thậm chí, người hâm mộ xứ Trung còn gọi cô là ‘Châu công tử’ – Ảnh: Internet

Nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ trên khi so kè cùng nhau thật khó phân cao thấp, ai nấy đều mang một thần thái và dáng vẻ xinh đẹp riêng.

4 quân nhân cực phẩm sắp đổ bộ màn ảnh Hoa ngữ: Vừa đẹp vừa ngầu cỡ Dương Dương đố chị em chịu nổi! Dương Dương, Hoàng Cảnh Du, Lý Dịch Phong, Trần Tinh Húc, Nhậm Gia Luân đều là những nam thần hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ khi vào vai quân nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-my-nhan-hoa-ngu-cung-xuong-toc-ai-de-dau-troc-dep-hon-363570.html