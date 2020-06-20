Khi mỹ nhân Hoa ngữ cùng ‘xuống tóc’: Ai để đầu trọc đẹp hơn?

Để thực hiện những cảnh quay trong phim, những mỹ nhân Hoa ngữ này không ngại để đầu trọc và chấp nhận bị “dìm hàng” nhan sắc.
Trong làng giải trí xứ Trung, không hiếm những mỹ nhân Hoa ngữ hy sinh mái tóc của mình cho những cảnh quay đặc biệt trong phim hoặc để phù hợp với tạo hình nhân vật.
Hãy cùng so kè visual của dàn người đẹp Cbiz dưới đây khi họ không có tóc:
Nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ trên khi so kè cùng nhau thật khó phân cao thấp, ai nấy đều mang một thần thái và dáng vẻ xinh đẹp riêng.
Dương Dương, Hoàng Cảnh Du, Lý Dịch Phong, Trần Tinh Húc, Nhậm Gia Luân đều là những nam thần hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ khi vào vai quân nhân.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-my-nhan-hoa-ngu-cung-xuong-toc-ai-de-dau-troc-dep-hon-363570.html