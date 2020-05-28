Jiyeon T-Ara bị gọi tên không ngớt sau thông tin Lee Dong Gun ly dị vợ

Sáng nay (28/05), theo tin độc quyền từ Dispatch, tài tử Lee Dong Gun cùng vợ là minh tinh Jo Yoon Hee đã chính thức ly dị sau 3 năm kết hôn, có với nhau một cô công chúa nhỏ tròn 3 tuổi. Công ty quản lý của hai nhân vật chính là FNC và King King Entertainment cũng đã lên tiếng xác nhận rằng: "Chúng tôi rất tiếc khi nghe được tin tức cặp đôi ly hôn. Ly hôn là vấn đề nhạy cảm. Mong công chúng có thể thông cảm và động viên cặp đôi".

Cặp đôi Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee chính thức xác nhận đường ai nấy đi sau 3 năm kết hôn - Ảnh: Internet

Được biết, lý do khiến cuộc hôn nhân của cả hai đổ vỡ được đưa ra là do tính cách khác biệt, khó có thể tìm được tiếng nói chung. Dispatch cũng cho biết rằng cặp đôi đã có khoảng thời gian dài ngồi lại bàn bạc và tham khảo ý kiến nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Họ đã cân nhắc rất cẩn thận mới đưa ra quyết định này. Trang này cũng cho biết rằng Jo Yoon Hee đã chính thức giành được quyền nuôi con gái đầu lòng của họ.