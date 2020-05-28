Jiyeon T-Ara bị gọi tên không ngớt sau thông tin Lee Dong Gun ly dị vợ

Tình cũ của Lee Dong Gun là Jiyeon của nhóm T-Ara liên tục được gọi tên sau khi thông tin Lee Dong Gun ly dị được công bố. Điều đặc biệt hơn nữa chính là phản ứng bất ngờ từ cư dân mạng.
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Sáng nay (28/05), theo tin độc quyền từ Dispatch, tài tử Lee Dong Gun cùng vợ là minh tinh Jo Yoon Hee đã chính thức ly dị sau 3 năm kết hôn, có với nhau một cô công chúa nhỏ tròn 3 tuổi. Công ty quản lý của hai nhân vật chính là FNC và King King Entertainment cũng đã lên tiếng xác nhận rằng: "Chúng tôi rất tiếc khi nghe được tin tức cặp đôi ly hôn. Ly hôn là vấn đề nhạy cảm. Mong công chúng có thể thông cảm và động viên cặp đôi".
Được biết, lý do khiến cuộc hôn nhân của cả hai đổ vỡ được đưa ra là do tính cách khác biệt, khó có thể tìm được tiếng nói chung. Dispatch cũng cho biết rằng cặp đôi đã có khoảng thời gian dài ngồi lại bàn bạc và tham khảo ý kiến nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Họ đã cân nhắc rất cẩn thận mới đưa ra quyết định này. Trang này cũng cho biết rằng Jo Yoon Hee đã chính thức giành được quyền nuôi con gái đầu lòng của họ.
Trước thông tin Lee Dong Gun ly dị, một lần nữa tình cũ của anh là thành viên nhóm nhạc T-Ara Jiyeon liên tục bị cư dân mạng gọi tên. Nguyên nhân chính là vì chuyện chia tay rầm rộ gây nhiều tranh cãi của cặp đôi cách đây 3 năm. Đa phần cư dân mạng đều tỏ thái độ hả hê, vui mừng trước thông tin Lee Dong Gun ly dị bởi cuộc hôn nhân của cặp đôi này từ ban đầu đã vấp phải rất nhiều lời chỉ trích rằng Lee Dong Gun "cưới chạy bầu" và là kẻ phản bội.
Câu chuyện bắt đầu khi Lee Dong Gun xác nhận chia tay Jiyeon vài tháng 1 năm 2017. Thế nhưng chỉ 1 tháng sau đó, Lee Dong Gun đã tuyên bố hẹn hò cùng nữ diễn viên Jo Yoon Hee. Điều đáng nói hơn và cũng là nguyên nhân khiến Lee Dong Gun trở thành tâm điểm bị chỉ trích thậm tệ chính là chỉ 4 tháng sau đó, nam tài tử tuyên bố kết hôn cùng Jo Yoon Hee và cả chuyện Jo Yoon Hee đã mang thai.
Hiện tại, thông tin Lee Dong Gun ly dị vẫn nhận được sự chú ý rất nhiều từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây là hệ quả tất yếu của việc yêu nhanh cưới vội của cặp đôi này, đồng thời là bằng chứng chân thật nhất cho những chỉ trích trước đó rằng nam tài tử "cưới chạy bầu". Trong khi đó, Ji Yeon từ khi chia tay đến nay vẫn luôn giữ thái độ im lặng trước mọi việc.