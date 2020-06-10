Idol Hàn đọ sắc qua ảnh không chỉnh sửa: Lisa (BLACKPINK) và Tzuyu (TWICE) gây choáng nhưng đỉnh nhất lại là mỹ nhân này

Hãy cùng điểm qua những bức ảnh chụp bằng camera thường của các nữ idol hot nhất Kpop dưới đây nhé!

Nhan sắc của các thần tượng Kpop luôn là đề tài không có hồi kết của người hâm mộ. Không ít người tò mò liệu ngoài đời thực, những idol này có xuất sắc như lời đồn.

Nhan sắc xinh đẹp của Tzuyu – em út TWICE luôn là tâm điểm bàn tán của công chúng. Loạt khoảnh khắc chụp bởi team qua đường và không qua chỉnh sửa của Tzuyu không ít lần khiến fan kinh ngạc vì quá xuất sắc.

Visual thần thánh của thành viên TWICE qua camera thường – Ảnh: Internet

Nhan sắc tỏa sáng lấp lánh khiến dân tình không thể rời mắt – Ảnh: Internet

Lisa (BLACKPINK)

Vốn được mệnh danh là “búp bê Thái”, nhan sắc của Lisa chưa bao giờ bị lu mờ dù là ảnh chất lượng thấp. Thậm chí qua những bức ảnh chụp vội của fan, mọi đường nét xinh đẹp của Lisa còn trở nên chân thực hơn.

Búp bê sống Lisa hớp hồn người nhìn với tỷ lệ gương mặt hoàn hảo, không góc chết – Ảnh: Internet

Jisoo (BLACKPINK)

Một thành viên khác của BLACKPINK cũng được mệnh danh là “thánh cam thường” chính là Jisoo. Sở hữu làn da mịn màng không tì vết cùng đường nét thanh tú, vẻ đẹp của nữ thần tượng luôn khiến người hâm mộ điêu đứng. Trong những bảng xếp hạng nhan sắc, cô nàng chưa bao giờ vắng mặt.

Những bức ảnh rung nhòe, chất lượng thấp chẳng thể dìm hàng nổi nhan sắc này – Ảnh: Internet

Jang Won Young (IZ*ONE)

“Center quốc dân” Jang Won Young được xem là visual thế hệ mới của Kpop. Sở hữu chiều cao khủng, đôi chân dài miên man và gương mặt đáng yêu, em út IZ*ONE luôn xinh đẹp hoàn hảo trong mắt công chúng.

Dù ở góc độ nào, Jang Won Young cũng đều xinh đẹp – Ảnh: Internet

Miyeon ((G)-IDLE)

Cách đây không lâu, bức ảnh hậu trường của Miyeon đã gây bão mạng và được Knet khen ngợi hết lời.

Vẻ đẹp xuất sắc khó diễn tả thành lời của Miyeon – Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù bức ảnh không được photoshop kỹ càng, Miyeon vẫn vô cùng xinh đẹp và hút mắt. Nhiều người dự đoán trong thời gian tới, thành viên (G)-IDLE sẽ trở thành biểu tượng nhan sắc mới của xứ kim chi.