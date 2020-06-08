Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn?

Loạt khoảnh khắc không qua chỉnh sửa của Jennie (BLACKPINK) được chụp bởi người hâm mộ cũng không thể dìm nổi nhan sắc đỉnh cao của “công chúa YG”.
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Jennie nhà BLACKPINK là một trong những nữ thần tượng Kpop hot nhất hiện nay. Cô nàng được mệnh danh là “cây hút fan” của nhóm nhờ sở hữu vẻ đẹp ấn tượng cùng gu thời trang đầy cá tính, quyến rũ.
Không chỉ được yêu thích bởi nhan sắc nổi bật, vóc dáng của Jennie cũng được ca ngợi hết lời. Ở bất kỳ sự kiện nào, khoảnh khắc “công chúa YG” xuất hiện đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.
Thế nhưng, không ít người tò mò liệu nữ thần tượng ngoài đời có xinh đẹp và thần thái như những tấm ảnh tạp chí long lanh hay loạt ảnh fansite đã qua chỉnh sửa.
Trên thực tế, rất nhiều người hâm mộ may mắn đã gặp được Jennie ngoài đời và nhanh tay ghi lại những hình ảnh cực chân thật của nữ thần tượng.
Có thể thấy, dù là ảnh chụp vội, chưa qua chỉnh sửa và có chất lượng khá thấp nhưng visual của Jennie vẫn vô cùng nổi bật.