Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn?

Sao quốc tế 08/06/2020 17:36

Loạt khoảnh khắc không qua chỉnh sửa của Jennie (BLACKPINK) được chụp bởi người hâm mộ cũng không thể dìm nổi nhan sắc đỉnh cao của “công chúa YG”.

Jennie nhà BLACKPINK là một trong những nữ thần tượng Kpop hot nhất hiện nay. Cô nàng được mệnh danh là “cây hút fan” của nhóm nhờ sở hữu vẻ đẹp ấn tượng cùng gu thời trang đầy cá tính, quyến rũ.

Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 1
Nhan sắc đỉnh cao của Jennie - Ảnh: Internet

Không chỉ được yêu thích bởi nhan sắc nổi bật, vóc dáng của Jennie cũng được ca ngợi hết lời. Ở bất kỳ sự kiện nào, khoảnh khắc “công chúa YG” xuất hiện đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.

Thế nhưng, không ít người tò mò liệu nữ thần tượng ngoài đời có xinh đẹp và thần thái như những tấm ảnh tạp chí long lanh hay loạt ảnh fansite đã qua chỉnh sửa.

Trên thực tế, rất nhiều người hâm mộ may mắn đã gặp được Jennie ngoài đời và nhanh tay ghi lại những hình ảnh cực chân thật của nữ thần tượng.

Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 2

Hình ảnh người hâm mộ chụp Jennie tại Coachella từng là chủ đề hot trên mạng xã hội vì cô nàng quá đẹp. Góc nghiêng cực phẩm, làn da khỏe mạnh và vòng eo ‘con kiến’ của thành viên BLACKPINK khiến fan bấn loạn – Ảnh: Internet

Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 3

Tại sự kiện thời trang Paris, nhiều fan đã may mắn bắt gặp được nữ idol nhà YG và nhanh chóng ghi lại những bức ảnh này. Chất lượng ảnh thì thấp thật đấy nhưng nhan sắc của Jennie lại chất lượng cao – Ảnh: Internet

Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 4

Một trong những khoảnh khắc cực đáng yêu của Jennie sau concert – Ảnh: Internet

Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 5

Má bánh bao thương hiệu của Jennie qua ống kính chân thực của team qua đường khiến ai nấy đều thích thú – Ảnh: Internet

Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 6

Vóc dáng siêu chuẩn của nữ thần tượng qua ảnh chụp vội của fan tại sân bay – Ảnh: Internet

Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 7Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 8Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 9Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 10Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 11

Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn? - Ảnh 12

Một số hình ảnh không chỉnh sửa khác của Jennie – Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù là ảnh chụp vội, chưa qua chỉnh sửa và có chất lượng khá thấp nhưng visual của Jennie vẫn vô cùng nổi bật.

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Đây không phải lần đầu Jennie phải hứng chịu những lời đe dọa đáng sợ kiểu này.

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