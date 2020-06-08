Nhan sắc thật của Jennie (BLACKPINK) qua ảnh chất lượng thấp của team qua đường: Có xuất sắc như lời đồn?

Jennie nhà BLACKPINK là một trong những nữ thần tượng Kpop hot nhất hiện nay. Cô nàng được mệnh danh là “cây hút fan” của nhóm nhờ sở hữu vẻ đẹp ấn tượng cùng gu thời trang đầy cá tính, quyến rũ.

Nhan sắc đỉnh cao của Jennie - Ảnh: Internet

Không chỉ được yêu thích bởi nhan sắc nổi bật, vóc dáng của Jennie cũng được ca ngợi hết lời. Ở bất kỳ sự kiện nào, khoảnh khắc “công chúa YG” xuất hiện đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.