Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ 

Sinh năm 1985, Kinh Siêu là cái tên khá quen thuộc đối với làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi tốt nghiệp tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2005. Những tưởng sau khi ra trường, Kinh Siêu sẽ có nhiều cơ hội đóng phim, nhưng không ngờ cơ hội đó... 4 năm sau mới đến.

Gần đây, "Lăng Vân Triệt" Kinh Siêu cùng Lý Lâm tham gia show thực tế, và "gây sốt" bởi sự quan tâm của anh dành cho bà xã hơn tuổi. Nam diễn viên khiến ai nấy bất ngờ vì vô cùng đảm đang, giỏi từ việc nhà đến nấu ăn, cưng chiều vợ như "công chúa". Nhưng trước đó anh đã phải trải qua nhiều khó khăn mà không phải ai cũng biết.

Hơn 4 năm thất nghiệp, Kinh Siêu mới có vai phụ đầu tiên trong Giang Tỷ. Nam diễn viên cho biết khi đó, anh được trả chỉ 5000 NDT (hơn 17 triệu đồng). Với thù lao đó, Kinh Siêu gặp khó khăn với mức sống đắt đỏ tại Bắc Kinh. Tuy nhiên sau 1 năm, anh gặp vợ là Lý Lâm khi đóng chung Những Cô Nội Trợ Xinh Đẹp.

Sau khi ra trường, Kinh Siêu thất nghệp hơn 4 năm không có một vai diễn.

Kinh Siêu khi ấy theo đuổi Lý Lâm nhiệt tình. Thậm chí khi Lý Lâm có người thân nằm viện và không thể đi nuôi bệnh, Kinh Siêu luôn xung phong đi. Cảm động với sự chân thành của Kinh Siêu, Lý Lâm đồng ý hẹn hò và kết hôn vào năm 2014.

Trước khi nên duyên chồng vợ với Kinh Siêu, nữ diễn viên nổi tiếng Lý Lâm từng có một lần kết hôn với thầy giáo của mình ở tuổi còn rất trẻ. Năm 2003, Lý Lâm sinh con gái đầu lòng với chồng cũ rồi sau đó cả hai đường ai nấy đi vì khác biệt tính cách vào năm 2013.

Thời điểm Kinh Siêu và Lý Lâm kết hôn không nhận được sự đồng ý của gia đình và bị chỉ trích của cư dân mạng.

Sau đó 1 năm, Lý Lâm và Kinh Siêu tuyên bố đám cưới. Thế nhưng ban đầu hôn sự của cả hai không nhận được sự đồng ý của gia đình. Cặp đôi gặp phải sự chỉ trích của cư dân mạng khi có nhiều tin đồn cho rằng Tiểu Lý Lâm đã bỏ chồng cũ Lý Tuyết Đào và con gái để kết hôn với Kinh Siêu.

cả 2 đã cùng nhau vượt qua khủng hoảng từ dư luận và đón thành viên mới.

Gia đình Lý Lâm cho rằng Kinh Siêu chỉ yêu đương qua đường, ít tuổi nên thiếu trách nhiệm. Còn nhà Kinh Siêu thì chê Lý Lâm từng có một đời chồng lại có con gái lớn tuổi. Dư luận lúc ấy thì chê bai Lý Lâm bỏ bê con cái để chạy theo trai trẻ…. cả 2 đã cùng nhau vượt qua khủng hoảng từ dư luận.

Kinh Siêu còn tiết lộ có thời gian 2 vợ chồng lâm cảnh nợ nần.

Không những vậy, Kinh Siêu còn tiết lộ có thời gian 2 vợ chồng lâm cảnh nợ nần. Lý Lâm đành bán đi túi xách đắt tiền, nội thất để có chi phí trang trải. Kinh Siêu còn được bố vợ cho 2 thỏi vàng để bán đi, có tiền sinh sống.

Kinh Siêu nỗ lực đến tận năm 2017 mới bắt đầu có tiếng tăm. Khi tham gia show truyền hình Tôi Là Diễn Viên, Kinh Siêu ghi điểm bởi diễn xuất tốt, lại còn tinh tế với bạn diễn Trương Quân Ninh khi cô có sự cố nhạy cảm trên sân khấu. Khi ấy, phía chương trình có phỏng vấn Lý Lâm ngay tại khán đài, cô nói rằng cô sẵn sàng giải nghệ để làm công ty nuôi chồng, nhưng hi vọng anh sẽ tiếp tục diễn xuất và sẽ có ngày tỏa sáng.

Huyền Của Ôn Noãn.

Như Ý Truyện.

Niềm tin của Lý Lâm rất may đã được đền đáp. Khoảng thời gian đó, Kinh Siêu bùng nổ với 2 dự án Huyền Của Ôn Noãn và Như Ý Truyện. Cả 2 phim anh đều đóng với Trương Quân Ninh, nên hay được ví von là "dịp trả ơn" của nữ diễn viên vì hành động năm xưa.

Hai dự án giúp Kinh Siêu được săn đón nồng nhiệt. Anh tham gia nhiều phim đình đám sau đó như Bạch Phát Vương Phi, Yến Vân Đài, Hoan Lạc Tụng 3...

Tại buổi phỏng vấn, Kinh Siêu chia sẻ rằng bản thân hạnh phúc dù bị khán giả gọi là "cá mắm", "ăn bám nhà vợ".

Đó là lý do mà tại buổi phỏng vấn, anh chia sẻ rằng bản thân hạnh phúc dù bị khán giả gọi là "cá mắm", "ăn bám nhà vợ"... Nam diễn viên không buồn, ngược lại càng thêm cố gắng để bù đắp gấp đôi, gấp ba cho vợ. Với Kinh Siêu, Lý Lâm chính là "ngôi sao sáng" giúp anh được như ngày hôm nay.

Mặc dù kết hôn nhiều năm và đã có con nhưng Kinh Siêu và Lý Lâm vẫn ngọt ngào như ngày đầu yêu nhau. Cả hai thường xuyên diện áo đôi đi du lịch, hẹn hò như những cặp tình nhân mới yêu.