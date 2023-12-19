Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ 

Sao quốc tế 19/12/2023 07:42

Ít ai biết rằng chàng nam phụ đáng thương của Hậu cung Như Ý Truyện Lăng Vân Triệt đã trải qua những gì trước khi có có được danh tiếng và hạnh phúc như hiện tại.

 

Gần đây, "Lăng Vân Triệt" Kinh Siêu cùng Lý Lâm tham gia show thực tế, và "gây sốt" bởi sự quan tâm của anh dành cho bà xã hơn tuổi. Nam diễn viên khiến ai nấy bất ngờ vì vô cùng đảm đang, giỏi từ việc nhà đến nấu ăn, cưng chiều vợ như "công chúa". Nhưng trước đó anh đã phải trải qua nhiều khó khăn mà không phải ai cũng biết.

Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ  - Ảnh 1
Nam phụ đáng thương của Hậu cung Như Ý Truyện Lăng Vân Triệt do Kinh Siêu thủ vai. 

Sinh năm 1985, Kinh Siêu là cái tên khá quen thuộc đối với làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi tốt nghiệp tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2005. Những tưởng sau khi ra trường, Kinh Siêu sẽ có nhiều cơ hội đóng phim, nhưng không ngờ cơ hội đó... 4 năm sau mới đến.

Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ  - Ảnh 2

Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ  - Ảnh 3
Kinh Siêu gặp vợ là Lý Lâm khi đóng chung Những Cô Nội Trợ Xinh Đẹp.

Hơn 4 năm thất nghiệp, Kinh Siêu mới có vai phụ đầu tiên trong Giang Tỷ. Nam diễn viên cho biết khi đó, anh được trả chỉ 5000 NDT (hơn 17 triệu đồng). Với thù lao đó, Kinh Siêu gặp khó khăn với mức sống đắt đỏ tại Bắc Kinh. Tuy nhiên sau 1 năm, anh gặp vợ là Lý Lâm khi đóng chung Những Cô Nội Trợ Xinh Đẹp.

Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ  - Ảnh 4
Sau khi ra trường, Kinh Siêu thất nghệp hơn 4 năm không có một vai diễn. 

Kinh Siêu khi ấy theo đuổi Lý Lâm nhiệt tình. Thậm chí khi Lý Lâm có người thân nằm viện và không thể đi nuôi bệnh, Kinh Siêu luôn xung phong đi. Cảm động với sự chân thành của Kinh Siêu, Lý Lâm đồng ý hẹn hò và kết hôn vào năm 2014.

Trước khi nên duyên chồng vợ với Kinh Siêu, nữ diễn viên nổi tiếng Lý Lâm từng có một lần kết hôn với thầy giáo của mình ở tuổi còn rất trẻ. Năm 2003, Lý Lâm sinh con gái đầu lòng với chồng cũ rồi sau đó cả hai đường ai nấy đi vì khác biệt tính cách vào năm 2013.

Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ  - Ảnh 5
Thời điểm Kinh Siêu và Lý Lâm kết hôn không nhận được sự đồng ý của gia đình và bị chỉ trích của cư dân mạng. 

Sau đó 1 năm, Lý Lâm và Kinh Siêu tuyên bố đám cưới. Thế nhưng ban đầu hôn sự của cả hai không nhận được sự đồng ý của gia đình. Cặp đôi gặp phải sự chỉ trích của cư dân mạng khi có nhiều tin đồn cho rằng Tiểu Lý Lâm đã bỏ chồng cũ Lý Tuyết Đào và con gái để kết hôn với Kinh Siêu.

Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ  - Ảnh 6
cả 2 đã cùng nhau vượt qua khủng hoảng từ dư luận và đón thành viên mới. 

Gia đình Lý Lâm cho rằng Kinh Siêu chỉ yêu đương qua đường, ít tuổi nên thiếu trách nhiệm. Còn nhà Kinh Siêu thì chê Lý Lâm từng có một đời chồng lại có con gái lớn tuổi. Dư luận lúc ấy thì chê bai Lý Lâm bỏ bê con cái để chạy theo trai trẻ…. cả 2 đã cùng nhau vượt qua khủng hoảng từ dư luận.

Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ  - Ảnh 7
Kinh Siêu còn tiết lộ có thời gian 2 vợ chồng lâm cảnh nợ nần.

Không những vậy, Kinh Siêu còn tiết lộ có thời gian 2 vợ chồng lâm cảnh nợ nần. Lý Lâm đành bán đi túi xách đắt tiền, nội thất để có chi phí trang trải. Kinh Siêu còn được bố vợ cho 2 thỏi vàng để bán đi, có tiền sinh sống.

Kinh Siêu nỗ lực đến tận năm 2017 mới bắt đầu có tiếng tăm. Khi tham gia show truyền hình Tôi Là Diễn Viên, Kinh Siêu ghi điểm bởi diễn xuất tốt, lại còn tinh tế với bạn diễn Trương Quân Ninh khi cô có sự cố nhạy cảm trên sân khấu. Khi ấy, phía chương trình có phỏng vấn Lý Lâm ngay tại khán đài, cô nói rằng cô sẵn sàng giải nghệ để làm công ty nuôi chồng, nhưng hi vọng anh sẽ tiếp tục diễn xuất và sẽ có ngày tỏa sáng.

Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ  - Ảnh 8
Huyền Của Ôn Noãn.
Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ  - Ảnh 9
Như Ý Truyện.

Niềm tin của Lý Lâm rất may đã được đền đáp. Khoảng thời gian đó, Kinh Siêu bùng nổ với 2 dự án Huyền Của Ôn Noãn và Như Ý Truyện. Cả 2 phim anh đều đóng với Trương Quân Ninh, nên hay được ví von là "dịp trả ơn" của nữ diễn viên vì hành động năm xưa.

Hai dự án giúp Kinh Siêu được săn đón nồng nhiệt. Anh tham gia nhiều phim đình đám sau đó như Bạch Phát Vương Phi, Yến Vân Đài, Hoan Lạc Tụng 3...

Hơn 4 năm thất nghiệp, không có lấy một vai quần chúng, nam tài tử Như Ý Truyện hạnh phúc khi mang tiếng ‘ăn bám’ nhà vợ  - Ảnh 10
Tại buổi phỏng vấn, Kinh Siêu chia sẻ rằng bản thân hạnh phúc dù bị khán giả gọi là "cá mắm", "ăn bám nhà vợ".

Đó là lý do mà tại buổi phỏng vấn, anh chia sẻ rằng bản thân hạnh phúc dù bị khán giả gọi là "cá mắm", "ăn bám nhà vợ"... Nam diễn viên không buồn, ngược lại càng thêm cố gắng để bù đắp gấp đôi, gấp ba cho vợ. Với Kinh Siêu, Lý Lâm chính là "ngôi sao sáng" giúp anh được như ngày hôm nay.

Mặc dù kết hôn nhiều năm và đã có con nhưng Kinh Siêu và Lý Lâm vẫn ngọt ngào như ngày đầu yêu nhau. Cả hai thường xuyên diện áo đôi đi du lịch, hẹn hò như những cặp tình nhân mới yêu.

Người đẹp "Như Ý truyện" Trương Quân Ninh khoe cận nhan sắc đánh bại thời gian bên cạnh Liên Bỉnh Phát

Người đẹp "Như Ý truyện" Trương Quân Ninh khoe cận nhan sắc đánh bại thời gian bên cạnh Liên Bỉnh Phát

Dự án phim "Hóa Ngoại Chi Y" có Trương Quân Ninh và Liên Bỉnh Phát đóng vai chính đã tổ chức họp báo ra mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Kinh Siêu sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Người đẹp "Như Ý truyện" Trương Quân Ninh khoe cận nhan sắc đánh bại thời gian bên cạnh Liên Bỉnh Phát

Người đẹp "Như Ý truyện" Trương Quân Ninh khoe cận nhan sắc đánh bại thời gian bên cạnh Liên Bỉnh Phát

Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục

Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục

Hai vị 'hoàng hậu' Châu Tấn và Đổng Khiết 'tái hợp' trong phim hiện đại sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện

Hai vị 'hoàng hậu' Châu Tấn và Đổng Khiết 'tái hợp' trong phim hiện đại sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện

'Hoàng hậu Như Ý Truyện' Đổng Khiết gây hoang mang khi lộ thân hình gầy trơ xương đến mức báo động

'Hoàng hậu Như Ý Truyện' Đổng Khiết gây hoang mang khi lộ thân hình gầy trơ xương đến mức báo động

Triệu Lệ Dĩnh và 'Gia quý phi' của Như Ý Truyện được ủng hộ kết hợp trong dự án song nữ chủ

Triệu Lệ Dĩnh và 'Gia quý phi' của Như Ý Truyện được ủng hộ kết hợp trong dự án song nữ chủ

Triệu Lệ Dĩnh thông báo khai máy bộ phim mới, dân tình xôn xao dự án hợp tác cùng 'ác nữ' Như Ý Truyện?

Triệu Lệ Dĩnh thông báo khai máy bộ phim mới, dân tình xôn xao dự án hợp tác cùng 'ác nữ' Như Ý Truyện?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 47 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 50 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 52 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 55 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều