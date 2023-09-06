Hoắc Kiến Hoa tái xuất đầy phong độ ở tuổi U50, netizen cảm thán 'lúc ở nhà và lúc đi làm khác nhau một trời một vực'

Mới đây, những hình ảnh mới của Hoắc Kiến Hoa trên phim trường Câu Chuyện Hoa Hồng được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn phim ảnh càng khiến dân tình phấn khích. Nam diễn viên có cách ăn mặc, kiểu tóc mang hơi hướng thập niên trước để phù hợp với tạo hình của nhân vật.

Sau thời gian dài nghỉ ngơi và dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, Hoắc Kiến Hoa đang rục rịch trở lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng . Nam diễn viên hiện đang có mặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để tham gia quay phim cùng đoàn. Theo đó, Hoắc Kiến Hoa sẽ nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án lần này.

Theo những hình ảnh trên phim trường của Hoắc Kiến Hoa và Lưu Diệc Phi được chia sẻ. Anh khiến khán giả bất ngờ vì hình ảnh trẻ trung và vô cùng phong độ ở tuổi U50, khác hẳn vẻ ngoài tròn trịa với vòng bụng đầy đặn trước đó. Bởi cách đây ít tháng, trong hình ảnh gia đình của nam diễn viên được chia sẻ trên mạng xã hội, Hoắc Kiến Hoa để lộ vóc dáng có phần tròn trịa, "phát tướng" bên cạnh Lâm tâm Như đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng.

Dù chỉ là những bức ảnh được chụp ở khoảng cách xa nhưng khán giả đã choáng ngợp trước chemistry (phản ứng hóa học) giữa Hoắc Kiến Hoa và Lưu Diệc Phi. Chênh lệch chiều cao vừa phải giữa cả hai cũng mang đến cảm giác cực ngọt trên phim trường.

Hình ảnh Hoắc Kiến Hoa bên vợ - Lâm Tâm Như - được chia sẻ ít tháng trước

Được biết, Câu Chuyện Hoa Hồng kể về cuộc đời của nữ chính Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi thủ vai) với 4 chàng trai bước qua cuộc đời của cô là mối tình đầu Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh thủ vai), người chồng dịu dàng Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân thủ vai), tri kỷ tâm giao Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa thủ vai) và chàng trai trẻ Hà Tây (Lâm Nhất thủ vai). Tuy nhiên đến cuối cùng, tất cả những chàng trai này đều không ở lại với Hoàng Diệc Mai và cô trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm lo cho con gái với chồng cũ Phương Hiệp Văn.

Cốt truyện của Câu Chuyện Hoa Hồng được nhiều khán giả và truyền thông đánh giá rất cao, kỳ vọng trở thành một trong những tác phẩm nổi bật tiếp theo của Lưu Diệc Phi cùng dàn diễn viên nam chất lượng là Bành Quán Anh, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Lâm Nhất.

Ảnh tĩnh chính thức của nhân vật Phó Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa thủ vai) cùng nữ chính được đoàn phim chia sẻ

Thông tin thêm về Hoắc Kiến Hoa, nam diễn viên sinh năm 1979, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan quyết định lập nghiệp tại Trung Quốc. Chàng trai vừa có tài vừa có sắc này đã sở hữu hàng chục bài hát, gần 50 bộ phim và nhiều giải thưởng danh giá khác trong "gia tài" sự nghiệp của mình như Âm thanh của sắc màu (2006), Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009), Quái hiệp Nhất Chi Mai (2010), Khuynh thế hoàng phi (2011), Tiếu ngạo giang hồ (2013),...

Về đời tư, nam diễn viên nên duyên và chính thức kết hôn cùng diễn viên Lâm Tâm Như vào ngày 31/7/2016. Đầu năm 2017, họ đón con gái đầu lòng Cá Heo Nhỏ. Từ lúc chính thức kết hôn cho đến hiện tại, Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như liên tục vướng vào những tin đồn thất thiệt về cuộc hôn nhân của hai người như "hợp rồi tan", "ly hôn", "đường ai nấy đi",... Song, hiện tại, sau 7 năm hôn nhân, cả hai vẫn bền bỉ nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió của dư luận.